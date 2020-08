Ritva Hellsten kirjoitti romaanin kuolleesta kirjailijasisarestaan Raija Siekkisestä – viimeinen vuosi oli synkkä, kunnes tapahtui pahin mahdollinen

– Kirjailijan tehtävä meni hänen elämässään kaiken edelle – ja kaikki muu olikin oikeastaan jo mennyt, Ritva Hellsten sanoo.

Sinä helmikuun yönä 2004 Ritva Hellstenin kännykkä oli kiinni.

Kun hän aamulla avasi puhelimen, tekstiviestejä oli paljon.

Kotkalaisessa kerrostaloasunnossa oli ollut tulipalo. Asunnossa asui Ritvan sisar, kirjailija Raija Siekkinen.

Pian kerrottiin, että asunnosta on löytynyt vainaja.

– Kaikilla oli aika vahva käsitys, että sen täytyy olla Raija, Ritva Hellsten kertoo.

Ritva ja Raija olivat tavanneet pari päivää aikaisemmin paikallisessa ravintola Laitisessa. Oli juteltu niitä näitä ja lopuksi Raija oli hymyillen sanonut: ”Ai, kun mie tykkään elämästä”.

Kaksi päivää sen jälkeen hän oli kuollut.

– Hän oli nukahtanut tupakoidessaan, Ritva Hellsten sanoo.

Kirjailija Raija Siekkinen kuvattuna vuonna 1998.

50-vuotiaan Raija Siekkisen kuolema herätti paljon keskustelua.

Hänen viimeiseksi jäänyt romaaninsa Kalliisti ostetut päivät (Otava) ilmestyi syyskuussa 2003, viisi kuukautta ennen hänen kuolemaansa.

Hän oli ollut masentunut siitä, ettei valtakunnan päälehti noteerannut hänen kirjaansa. Kritiikki ilmestyi vasta Raija Siekkisen kuoleman jälkeen.

– On traagista, että kirja-arvio oli jo valmiina silloin kun Raija kuoli, mutta Raija ei ehtinyt sitä nähdä, Ritva Hellsten sanoo.

Loppuaikoinaan Raija Siekkinen oli uupunut. Elämä oli ollut kovaa ja kuluttanut häntä.

– Suuret menetykset, kuten miehen kuolema, olivat raskaita. Hänen viimeisen kirjansa nimi Kalliisti ostetut päivät, kuvasi sitä, että koko elämä oli kalliilla hinnalla ostettu.

Helsingin yliopistosta hum. kandiksi valmistunut Raija Siekkinen oli lapseton nainen.

– Kirjailijan työ oli hänen kutsumuksensa, Ritva Hellsten sanoo.

Raija Siekkinen kirjoitti viisitoista teosta, joista romaaneja on kolme, lastenkirjoja neljä ja novellikokoelmia kahdeksan.

Romaaneissaan ja novelleissaan hän kuvasi sitä, miten herkkä ihminen koki maailman ja elämän.Yhteisymmärrys löytyi usein vasta kuoleman edessä.

Nyt Ritva Hellsten on kirjoittanut romaanin Raija. Se on fiktiivinen kuvaus kirjailijasisaren viimeisestä vuodesta, jonka aikana tämä palaa muistoihin ja kertaa elämäänsä.

– En tiedä, mitä Raija olisi kirjastani sanonut. Olen pohtinut, onko minulla oikeus kirjoittaa, mitä Raija tunsi ja koki. Monenlaisia epäilyksiä tuli.

– Yllättävän nopeasti työ alkoi kuitenkin sujua ja saatoin kirjoittaa ikään kuin Raijan pään sisältä.

Kirjoittaessaan sisar tunsi kulkevansa vähän matkaa Raijan rinnalla.

Teos sekoittaa faktaa ja fiktiota. Se kertoo siitä, miten Siekkinen piti loppuun asti kiinni taiteestaan ja unelmistaan.

– Olen halunnut tällä kirjalla tuoda esiin Raijan urheutta. Hän puhui jo nuorena, että vaikka kukaan ei usko sinuun, pitää itse uskoa siihen, mitä tekee.

On taiteilijoita, jotka polttavat kynttiläänsä kahdesta päästä. He eivät säästä itseään. Tällainen Raija Siekkinen sisarensa Ritvan mielestä oli.

– Ei hänen tavoitteenaan ollut pitkä, terveellinen elämä. Hänen tavoitteenaan oli olla taiteilija ja tehdä hyvää tekstiä.

– Hänen tapansa kirjoittaa oli sisältäpäin näkemistä.

Siekkisen tekstejä pitää lukea rivien välistä.

– Bo Carpelan sanoi, että sellainen kirja on hyvä, josta tarinan takaa aavistaa toisen tarinan, Ritva Hellsten sanoo.

– Raija kirjoitti siten.

Siekkisen teoksia on käännetty kymmenelle kielelle. Hän sai muun muassa Kalevi Jäntin palkinnon 1982 sekä valtion kirjallisuuspalkinnon 1984 ja 1992. Hänellä oli valtion 15-vuotinen taiteilija-apuraha.

– Raijasta on sanottu, että hän on koko tuotantonsa kirjoittanut tietystä naisesta eri muunnoksia. Päähenkilöstä välittyy sivullisuus, elämän ihmettelijä.

Puutalokodissaan Raija Siekkinen tapasi ystäväpiiriään.

Toinen tärkeä paikka oli kotkalainen Pub Albert. Tapaamme siellä Raija Hellstenin kanssa.

Tänne Raija Siekkinen tuli usein iltaisin työpäivänsä päätteeksi.

– Raijalla ja hänen ystävillään oli kantapöytä tuolla ikkunan äärellä. Sitä kutsuttiin johtokunnan pöydäksi, Ritva Hellsten osoittaa viihtyisää nurkkausta.

Mistä Raija Siekkisen sisäiset ristiriidat tulivat?

Sitä on vaikea tietää.

– Raijalla oli epävarmuus omasta merkityksestä, että mitä hän merkitsee muille.

– Jos ihmisellä on pudotetuksi tulemisen pelko, hänen on vaikea luottaa muihin.

Ritva Hellsten siteeraa elokuvaohjaaja Krzysztof Kieslowskia: ”Olemme kaikki samanlaisia. Emme selviydy siitä, mitä elämä tuo. Emme selviydy elämästä”.

– Raija koki suurta yksinäisyyttä koko ikänsä. Hän oli lapsesta saakka erityisen herkkä.

Lapsuus viisihenkisessä kotkalaisessa työläisperheessä oli ulkoisesti turvallinen. Kasvatus oli ajan tavan mukaisesti joskus ankaraa. Äiti halusi ohjata tyttärensä hyville teille.

– Tässä Raija on onnellinen, Ritva Hellsten näyttää valokuvaa, jossa kolmekymppinen Raija Siekkinen istuu soutuveneessä nahkatakki päällä.

Minä olen ollut niin onnellinen kuin nainen voi olla, Raija Siekkinen sanoi kerran sisarelleen.

– Kokonaisuutena Raijan elämä oli kaunis. Uskon, että menestys kirjailijana toi hänelle suurta onnea.

– Hänellä oli paljon rakkautta, mutta myös surua. Tietysti ei kukaan olisi niitä viimeisiä vaiheita halunnut.

Toisessa valokuvassa Raija Siekkinen istuu puutalokotinsa rappusilla. 1800-luvun lopussa rakennettu talo tunnetaan Kotkassa nimellä Ahlqvistin talo.

Raija Siekkinen pelasti purku-uhan alla olleen talon kaveriporukkansa kanssa 80-luvulla.

Valokuvassa Siekkisellä on päällään villapusero, jonka hän on itse kutonut.

– Minulla on villapusero vieläkin tallella. Se on ollut tärkeä minulle jossakin vaiheessa. Se on antanut lohtua ja lämpöä ja Raijan läheisyyttä.

Ritva Hellsten sisarensa kirjailija Raija Siekkisen vanhan kotitalon rappusilla Kotkassa.

Lähdemme katsomaan Ahlqvistin taloa. Legendaarinen piha tuo Ritva Hellstenin mieleen paljon muistoja.

Raijan ulko-ovi oli aina auki. Hän tykkäsi istua portailla kissansa kanssa.

Täällä vanhassa jykevässä puutalossa hän kirjoitti osan tuotannostaan. Mestarillisia kirjoja, joissa olemassaolon suuret kysymykset, kuolema ja rakkaus, ovat läsnä.

– Kirjailijan tehtävä oli Raijalle tärkeä loppuun asti, Ritva Hellsten sanoo.

– Se meni hänen elämässään kaiken edelle – ja kaikki muu olikin oikeastaan mennyt.