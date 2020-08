Maajussi-Artun suhde Sofin kanssa päättyi – eron jälkeen tapahtui jotain täysin odottamatonta

Maajussi-Artun ja Sofin yhteinen taival päättyi tapailun jälkeen. Nyt miehen elämässä puhaltavat uudet tuulet, ja hän on löytänyt rakkauden.

Mynämäen Kivikylässä asuva yrittäjä Arttu Anttila, 27 ihastutti kansaa hurmaavalla persoonallaan Maajussille morsian -ohjelmassa viime syksynä. Arttu oli farmiviikolla kolmen naisen loukussa, sillä hän myönsi olevansa ihastunut kaikkiin morsianehdokkaisiinsa. Lopulta mies päätti seurata sydäntään ja päätyi valitsemaan iloiseksi ja rehdiksi kuvailemansa Sofin.

Pari jatkoi rentoa tapailua kuvausten jälkeen, mutta viime vuoden lopulla suhde tuli päätökseen.

– Yhteisymmärryksessä päätimme päättää suhteen. Hyvissä väleissä olemme kuitenkin edelleen, Arttu kertoo.

Kun tieto Artun vapautumisesta sinkkumarkkinoille levisi, alkoi hämmentävä ilmiö. Mynämäellä asuva Arttu kertoo, että naisten yhteydenottopyyntöjä suorastaan tulvi niin sähköpostiin, puhelimeen kuin postiluukuun kirjeinä.

– Olin hyvin yllättynyt siitä suosiosta, ja joihinkin viesteihin vastasinkin. Niistä ei kuitenkaan poikinut mitään, Arttu toteaa.

Arttu eli tyytyväistä sinkkuelämää, kunnes eräs päivä hän päätti tehdä profiilin deittisovellus Tinderiin. Ei mennyt aikaakaan, kun eräs viestin lähettänyt kiinnitti Artun huomion. Maajussi paljastaa, että hän on tätä nykyä onnellisessa parisuhteessa oleva mies.

– En tainnut ehtiä olla päivääkään sovelluksessa, kun tutustuin naiseen, joka asuu itse asiassa tässä lähellä. Tulimme heti hyvin juttuun, Arttu kuvailee hyväntuulisena.

Arttu ei halua nimetä uutta kumppaniaan julkisesti, mutta kertoo tämän olevan samanikäinen. Arttu asuu vielä yksin, mutta uusi rakas asuu lähistöllä.

Artun matka Maajussille morsian -ohjelmassa oli varsinaista tunteiden vuoristorataa. Hän puntaroi päätöstään pitkää, sillä hän oli löytänyt yhteyden kaikkien morsianehdokkaiden kanssa.

– Julia on ollut positiivinen yllätys koko matkan ajan. Hän on niin positiivinen ja tuo valoa ympärilleen. Sofi on iloinen ja rehti. Lämmin persoona, johon on helppo tukeutua. Elviira on sosiaalinen ja pienistä asioista innostuva. Hän osaa olla aika temperamenttinen, Arttu kuvaili naisia ohjelmassa.

Miehen lopullinen valinta oli silmin nähden suuri pettymys Elviiralle ja Julialle. Julian silmissä kimmelsivät kyyneleet, kun hän hyvästeli Artun. Sofin kanssa Arttu kuitenkin näki yhteiset tulevaisuudensuunnitelmat.

– Luulen, että me kaikki jännitimme kameroiden takia, ja meidän oli hieman vaikeaa rentoutua. Olin kuitenkin täysin oma itseni kuvauksissa, ja siitä olenkin saanut kiitosta, Arttu kertoo.

Arttu valitsi morsianehdokkaista Sofin, jonka kanssa hän jatkoi tapailua kuvausten jälkeen.

Artun mukaan ohjelma mullisti hänen elämänsä täysin. Hän kertoo olevansa yhteydessä toisten kauden maajussien kanssa.

– Meillä kaikilla on samoja kokemuksia ohjelmasta ja sen tuomasta julkisuudesta. Olemme jakaneet ajatuksiamme. Olen onnellinen Juhon puolesta, kun hän löysi ohjelmasta kumppanin, Arttu lausuu.

Myös työrintamalla metsäsiantuntijana työskentelevällä Artulla puhaltavat uudet tuulet.

– Lomat on lomailtu, ja töissä on meneillään uusia projekteja. Tällä hetkellä arki on tasapainoista, ja olen kaikin puolin tyytyväinen elämäntilanteeseeni, Arttu summaa.

Jouko tapasi Lotan Maajussille morsian -ohjelmassa ja hullaantui täysin.

Sen sijaan maajussi-Jouko löysi ohjelmasta elämänsä rakkauden valittuaan morsianehdokkaista Lotan. Joulukuussa pari kertoi yhteisestä arjestaan. Jouko kertoi parin asuvan omissa kodeissaan, sillä välimatkaa on vain vaivaiset kymmenen kilometriä.

– Ollaanhan me siitä yhteen muutosta puhuttu, mutta ei me olla mitään lukkoon lyöty. Eihän tässä mikään hoppu ole muuttaa. Käyn täällä Joukon luona ja välillä Jouko käy minun luona, Lotta kertoi haastattelussa joulukuussa.

Jouko paljasti, että kosintasuunnitelmat on jo tehtynä, mutta rauhallisemman luonteen omaava Lotta on hieman toppuutellut miehen intoa.

– Vielä en ole polvistunut, mutta viittä vaille, hän vihjasi.

Maajussi-Juho ja Laura jatkoivat yhteistä taivaltaan kuvausten jälkeen. Pariskunnan onni täydentyi hiljattain poikalapsella.

Maajussille morsian -suosikkiohjelmassa rakastuneet Juho ja Laura ovat vieneet suhteensa seuraavalle tasolle, nimittäin he saivat esikoisensa kesäkuussa. Juho kertoi poikalapsen syntymästä Instagram-tilillään.

Maajussit kertoivat tunnelmiaan Vappu Pimiälle ohjelman viimeisessä jaksossa, jossa selvitettiin, mitä pariskunnille tapahtui kuvausten jälkeen.

– Lauran kanssa on lähtenyt farmiviikon jälkeen arki pyörimään. Laura jäi viikonlopuksi tänne ja sen jälkeen on kalentereita synkkailtu yhteen. Kuitenkin on se välimatka siinä pienenä haasteena. Kun nähdään harvakseltaan, niin kyllähän se ikävä väkisinkin tulee, Juho kertoili kuulumisiaan viime syksynä.

– Ehdottomasti ollaan parisuhteessa, että seurustellaan. Mutta sellaisessa tutustumisvaiheessa vielä. Jos me jatketaan yhdessä, niin eihän tämä loputtomiin voi jatkua näin, että hän on siellä ja minä olen täällä. Että jotain ratkaisuja joudutaan varmasti siihen liittyen tekemään, pohti puolestaan pohjoisessa asuva Laura tuolloin.

Pariskunta on julkaissut useita yhteiskuvia sosiaalisessa mediassa.