Julkisuuden valokeilassa nuoresta asti ollut Jonna Geagea kulki pitkän tien itsensä hyväksymiseen: ”Olin epävarma aivan kaikesta”

43 vuotta täyttävä Jonna Geagea on vihdoin löytänyt rauhan itsensä kanssa. Myös äitiys on ollut laulajalle unelmien täyttymys.

Laulaja Jonna Geagea, 42, tuli julkisuuteen Jonna Kososena, kun Nylon Beat aloitti Suomen valloituksen vuonna 1995. Yksitoista vuotta sitten hän avioitui ja sukunimeksi vaihtui miehen sukunimi Geagea.

Sukunimi on aiheuttanut nettipalstoilla hämmennystä ja nimenvaihdokselle on keksitty myös vähemmän mairittelevia selityksiä. Luultu, että Jonna on vaihtanut nimeään mukaillakseen supertähti Lady Gagan nimeä.

– Ihan kuin yrittäisin saada huomiota Ladyn Gagan siivellä. Kuinka helppoa olisi selvittää tuokin asia vaikka googlettamalla sen sijaan, että aletaan heti heitellä ikäviä kommentteja, Jonna Geagea ihmettelee.

Lady Gaga kuuluu kyllä Jonnan suosikkeihin. Niin paljon, että hän esittää Lady Gagaa 16. lokakuuta Helsingin Casinolla käynnistyvässä show’ssa. Viime vuonna Jonna muuntautui toiseksi suosikikseen Madonnaksi Casinon lavalla.

– Lauloin Tähdet, tähdet -ohjelmassa Madonnaa, ja pian sen jälkeen minut pyydettiin Casinon esitykseen, Jonna taustoittaa.

Jonna Geagea nauttii äitiydestä täysin siemauksin. Tyttäret ovat perineet äidin villin luonteen.

Koko kansan tuntema Jonna on kesän mittaan valmistautunut syksyn uutuuteen.

– Tämä on unelmien pesti. En imitoi Lady Gagaa vaan teen omaa tulkintaani hänen biiseistään. Kokonaisuus bändin ja tanssijoiden kanssa tekee kunniaa Gagalle. Pysymme lähellä häntä, mutta emme pyri täysin samaan.

Jonna ihailee monipuolista Lady Gagaa.

– Hän on ihan mieletön laulaja. Biisi kerrallaan olen tajunnut hänen olevan yksi aikamme loistavimpia rocklaulajia. Ihan hänen uransa alussa sitä oli vaikeampi huomata.

Joskus keikoilla Jonna on esittänyt hyvin vaativiksi kuvailemiaan Lady Gagan biisejä.

– Gagalla on mielettömän laaja ääniala ja hän on lauluteknisesti todella taitava. Hänen biisinsä onnistuvat minulta, selviän niistä, mutta paljon on harjoiteltava. Nyt ei pelkkä lauleskelu riitä.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös näyttävät asut ja tanssiosuudet, joihin otetaan vaikutteita Lady Gagalta.

– Onneksi on vielä aikaa pienelle kuntokuurille. Madonna-esityksen tansseissa huomasin, ettei minulla ollut yhtä hyvä kunto kuin 20 vuotta vanhemmalla Madonnalla. Mutta Madonna asuukin kuntosalilla.

Jonna käyttää syksyn esiintymisistä netissä tunnistetta ladygeagea.

– Olen Lady Gagaa hieman vanhempi, joten leidi olen minäkin. Lady Geagea, Jonna nauraa.

Jonna Geagea täyttää syyskuussa 43 vuotta, mutta ikääntyminen ei laulajaa pelota.

Syyskuun alkuun sijoittuvan syntymäpäivän lähestyminen ei Jonnaa haittaa, sillä oma ikä tuntuu juuri nyt sopivalta. Aiemmin kaikki ulkonäköön liittyvä aiheutti paljon päänvaivaa, mutta nykyään olo on selvästi levollisempi.

– Olen nelikymppisenä paljon onnellisempi kuin olin kolmekymppisenä, saati sitten parikymppisenä. Silloin oli välillä todella huono meininki. En mistään hinnasta haluaisi palata siihen ikään, Jonna miettii.

– Ehkä joskus reilusti vanhempana sitä tahtoisi taas olla nuori, mutta vielä toistaiseksi en halua olla yhtään nuorempi kuin olen nyt.

Kunto voisi olla parempi, mutta se vaatisi treenausta.

– On katsottava peiliin: ei voi valittaa asiasta, jos ei viitsi tehdä töitä kunnon eteen. Olen enemmänkin mukavuudenhaluinen elämästä nautiskelija.

Armollisuus itseä kohtaan on lisääntynyt iän myötä.

– Vaikka on isompi ja ryppyisempi kuin ennen, itsevarmuus on järjettömän paljon parempi kuin nuorena. Kun katson nuoruuden kuvia, en voi ymmärtää, mistä ihmeestä oikein valitin. Perimmäinen syy oli tietysti nuorelle tyypillinen epävarmuus, Jonna tietää.

Silloin oli epävarma kaikesta laulamiseen tai ulkonäköön liittyvästä.

– Tai siitä, onko päällä sopivat vaatteet, tanssinko tämän oikein tai osaanko sanoa jotain fiksua. Olin perustavalaatuisesti epävarma aivan kaikesta. Nyt itsevarmuus on onneksi ihan toista luokkaa.

Tyytyväisyyteen omaan olotilaan vaikuttaa sekin, että elämä on mukavalla mallilla. Jonna tapasi aviomiehensä Oscar Geagean 17 vuotta sitten. Aiemmin jalkapalloilijana tunnettu aviomies toimii nykyään lakimiehenä.

Parin tyttäristä Mimi, 7, aloitti toisen luokan ja Lulu, 5, esikoulun.

Vuonna 1995 perustettu Nylon Beat oli aikansa ilmiö.

Vahvatahtoinen Jonna arvioi tytärten kouluttaneen häntä melkoisesti.

– Asioita on pakko niellä paljon enemmän. Olen löperön tiukka. Vaikka kuinka haluaisi olla tiukka, ihan pienten lasten kanssa se ei mene niin, ennen kuin he alkavat ymmärtää asioista enemmän, Jonna perustelee.

– Meillä saa huutaa, laulaa ja kiukutellakin. Kaikella rakkaudella on sanottava, että minulla on villit tytöt. Ovat tulleet äitiinsä.

Jonna kertoo seuraavansa, kuinka paljon tyttöjä alkaa kiinnostaa laulaminen. Kumpikin tykkää esiintymisestä.

– Vanhempi on vähän epävarmempi, kuten olin minäkin aikanaan, mutta häntä musiikki tuntuu viehättävän. Pienemmästä ei pysty vielä sanomaan.

Nuorempana ulkonäköpaineista kärsinyt Jonna Geagea on oppinut nyt arvostamaan itseään.

Viime kuukaudet ovat kuluneet lähinnä uudella kesämökillä. Geageat vaihtoivat alkukesästä pikkuruisen kesämökkinsä suurempaan, kun sattumalta kuulivat myynnissä olevasta mökistä. Uudelle kesäpaikalle ajaa kotoa Helsingin keskustan liepeiltä tunnissa, entiselle kesti jonkin verran pidempään.

– Entinen mökki oli keskellä ei mitään. En uskaltanut olla siellä yksin lasten kanssa, mutta enää ei ole ongelma, vaikka miehen pitäisi lähteä käymään töissä. Varsinkin, kun nyt naapurissa asuu ystäväperhe.

Nylon Beat -parivaljakkoa kysellään edelleen keikoille. Kesällä 2018 kaksikko teki kymmenen festivaalikeikkaa.

– Suunnitelmissa ei ole uutta yhteistyötä, Jonna päivittää.