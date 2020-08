Kun Kjell Westö oli läpimurron tehnyt nuori kirjailija, hän ei sisäistänyt olevansa myös isä: ”Jos saisin elää uudelleen, olisin enemmän läsnä läheisilleni”

Kjell Westöllä on mielessään jo kaksi seuraavaa romaania. Hän on laskenut, että niiden tekemiseen menee seitsemän-kahdeksan vuotta.

Kjell Westö viihtyy nykyään parhaiten saaristossa, jonne hän sijoitti uuden romaaninsakin. Ajoittainen yksinolo tuntuu hyvältä.

Kjell Westön kesä on mennyt pääasiassa Nauvossa. Helsingin-kotinsa hän antoi kesäksi ulkomailla asuville pojilleen, mutta eipä hän ole erityisesti kaupunkielämää kaivannutkaan.

– En tiedä, onko se ikäkysymys, mutta viihdyn nykyään paremmin maaseudulla. Helsinki on positiivisella tavalla avoimempi kuin ennen, mutta on tämä myös kasvanut tosi isoksi. Koen, että Helsinki on enemmän nuorille, Westö miettii istuessamme Töölön kirjaston vieressä.

Nauvossa Westö ei ole vain kalastellut. Nyt julkaistu romaani Tritonus (Otava) työllisti häntä vielä alkukesästä, sillä kirja piti oikolukea ja myös suomennos piti käydä läpi. Nyt Westö suunnittelee seuraavaa romaaniaan.

– En malta pitää lomaa, hän naurahtaa.

Tritonus on sekin sijoitettu saaristoon, mutta kuvitteelliselle paikkakunnalle. Se voi olla monelle yllätys, sillä Westön aiemmissa romaaneissa Helsinki on ollut niin vahvasti esillä, että häntä pidetään jopa jonkinlaisena Helsinki-asiantuntijana.

Westön edellinen romaani Rikinkeltainen taivas oli jo osittain sijoitettu kesäiseen saaristoon, mutta nyt hän on kirjoittanut myös saariston synkemmästä ajasta.

– Olen ollut 33 vuotta pitkiä aikoja saaristossa. Kalastan siellä taimenta vielä myöhään syksyllä ja teen myös töitä. Saaristo ei ole minulle mikään lomapaikka, minne lähdetään juhannuksena, Westö kertoo.

Westö viihtyy Nauvon-mökissään pitkiä aikoja yksinkin varsinkin romaanin suunnitteluvaiheessa. Hänen puolisonsa, lastenkirjailija Lena Frölander-Ulf, on saaristossa osan ajasta, joten erakoitumaan hän ei pääse.

– Olen viihtynyt omissa oloissani lapsesta lähtien. Poikani vitsailevat, että nykyään puhun enemmän linnuista kuin ihmisistä, Westö naureskelee.

–Olen ollut 33 vuotta pitkiä aikoja saaristossa. Kalastan siellä taimenta vielä myöhään syksyllä ja teen myös töitä. Saaristo ei ole minulle mikään lomapaikka, minne lähdetään juhannuksena, Westö kertoo.

Westön romaanin päähenkilönä on arvostettu kapellimestari Thomas Brander, joka rakennuttaa ökytalon saaristoon potiessaan keski-iän yksinäisyyttä. Hänen uransa on alamäessä, eikä rakkauselämässäkään ole kehumista.

– Ökytalo kuvaa hänen sekavaa henkistä tilaansa, Westö mainitsee.

Westön oma talo Nauvossa ei ole elitistinen. Se on Honkarakenteen 1980-luvun hirsitalo, jota Westö on laajentanut työhuoneen verran. Kirjan päähenkilöllä on talossaan jopa hissi.

– Oli mielenkiintoista luoda tuollainen hahmo, joka on mennyt tukka putkella eikä ole välittänyt muista ihmisistä, Westö kertoo.

Kirjailijaa ei oikein voi sanoa uratykiksi, mutta myös Westölle tekemisen palo on ollut iso. Kun hän oli juuri läpimurron tehnyt nuori kirjailija, hän ei ihan sisäistänyt sitä, että hän oli myös perheenisä.

– Jos saisin elää kaiken uudelleen, jarruttaisin enemmän, olisin enemmän läsnä läheisilleni, Westö miettii.

Nyt Westön elämäntilanne on toinen, kun ei enää ole pieniä lapsia. Hänen nykyisellä puolisollaan on teini-ikäisiä lapsia, mutta he päättivät jo suhteensa alussa, että uusperhettä ei aleta rakentaa. Naimisiin he menivät, mutta yhteistä osoitetta ei ole.

– Tämä on meille toimiva ratkaisu, tarvitsemme molemmat yksinoloa. Mutta ei se tarkoita sitä, ettemme tukisi toisiamme, Westö kertoo.

Menestystään kirjailijana Westö ei pidä itsestäänselvänä, vaikka hänen kirjansa ovat olleet aina myyntilistan kärjessä ja niistä on tehty elokuvia sekä näytelmiä. Rikinkeltainen taivas kuuluu nyt Kansallisteatterin ohjelmistoon ja siitä tehdään elokuvaa.

– Kyllä romaanin vastaanotto jännittää edelleen, mutta nykyään yritän suhtautua asiaan rauhallisesti. Huono vastaanotto totta kai kismittäisi, mutta ei kannata tuhlata energiaansa asioihin, joihin ei voi vaikuttaa.

Joskus synkkinä hetkinä Westö miettii, mitä jos jonakin päivänä ei enää pystykään tekemään työtään, mutta kirjoittamisen halu on edelleen voimakas.

– Olen hyvä muistamaan ja hankkimaan tietoa romaanejani varten, mutta mitä jos oma muistini alkaa heikentyä? Kyse on eräänlaisesta syvätiedosta eikä vain googlettamisesta, Westö selventää.

” Jos saisin elää kaiken uudelleen, jarruttaisin enemmän, olisin enemmän läsnä läheisilleni.

Uudessa romaanissaan Westö kirjoittaa paljon klassisesta musiikista. Itse hän soittaa ihan toisenlaista musiikkia kahdessa eri bändissä.

– Klassisessa musiikissa olen maallikko, mutta olen kuunnellut sitä teini-iästä lähtien. Romaaniani kirjoittaessani kuuntelin puolitoista vuotta pelkästään klassista musiikkia, Westö kertoo.

Klassinen musiikki tuli Westölle tutuksi lapsuudenkodissa. Hänen isänsä oli levy-yhtiön toimitusjohtaja ja myöhemmin Kansallisoopperan hallintojohtaja. Perheellä oli kausikortti klassisen musiikin konsertteihin, joista Kjell oppi pitämään, vaikka hän itse veti kitaralla rockia.

– Saan sapiskaa, jos kirjassani on pienikin virhe koskien klassista musiikkia, Westö naurahtaa, sillä klassisen musiikin ammattilaiset ovat tarkkoja musiikkilajiinsa kuuluvista yksityiskohdista.

Westön romaani poikkeaa valtaosasta hänen edellisistä teoksistaan myös siinä, että nyt ei palata menneisiin aikoihin. Kirjassa eletään tämän raskaan vuoden jälkeistä aikaa.

– Voi olla, että korona ja ilmastokriisi vaikuttivat kirjan tummiin sävyihin, mutta melankolinenhan minä olen aina, Westö toteaa.

Westön romaani poikkeaa valtaosasta hänen edellisistä teoksistaan myös siinä, että nyt ei palata menneisiin aikoihin.

Koronaa Westö ei painota romaanissaan, se olisi tuntunut tökeröltä viime hetken lisäykseltä, mutta ei hän voinut kokonaan ohittaa maailman muuttumista. On kuitenkin asioita, jotka pysyvät muuttumattomina: kirjan henkilöt kaipaavat ennen kaikkea ystävyyttä ja rakkautta – kuten kaikki muutkin.

Westöllä on mielessään jo kaksi seuraavaa romaania. Hän on laskenut, että niiden tekemiseen menee seitsemän-kahdeksan vuotta.

– Kirjoittaminen on minulla verissä, mutta olen hidas, Westö toteaa aikataulustaan.

Tosin nyt hänellä oli julkaisutaukoa poikkeuksellisesti vain kolme vuotta, joten voihan olla, että vuodet ovatkin antaneet hänelle nopeutta.

– Voisin kuvitella itseni kahden romaanin jälkeen puolieläkeläiseksi, ehkä tekisin silloin jotakin lyhyempää, Westö miettii.

Westötä voi sanoa sukupolvensa tulkiksi, mutta läheskään kaikki hänen lukijansa eivät ole kuusikymppisiä.

Se tulee selväksi, kun 22-vuotias Kalle Saari tulee pyytämään kirjailijan nimikirjoitusta kesken haastattelun.

– Luin kirjojasi armeijassa, Saari kertoo.

Taksinkuljettajana työskentelevä Saari vaikuttaa myös perehtyneen Westön kirjojen sisältöön.

Ehkä tässä on Kjell Westön suosion selitys: hänen kirjansa eivät ole vain yhden sukupolven kirjahyllyissä.