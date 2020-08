Mistä kaikki alkoi? Kim Kardashianin hämyinen seksivideo vuoti julkisuuteen ja pian Kris-äiti antoi hätkähdyttävän ennusteen

Vuonna 2007 tosi-tv-ohjelman saanut Kardashianin perhe on kasvattanut miljardiomaisuuden, mutta ihmissuhteissa on myrskynnyt.

Kun Los Angeles Timesin toimittaja vuonna 2010 kysyi Kris Jenneriltä, missä hän näkee perheensä 10 vuoden kuluttua, vastasi manageriäitinä tunnettu kuuden lapsen äiti epäröimättä.

– Silloin tv:stä tulee Keeping Up With The Kardashians -ohjelman 24. tuotantokausi ja Kylie menee naimisiin.

Ennusteen voisi sanoa olleen rohkea, etenkin kun ottaa huomioon, että perheen kuopus Kylie Jenner oli tuolloin vain 12-vuotias ja perheen tositelevisio-ohjelma oli pyörinyt televisiossa vain muutaman tuotantokauden verran. Vielä ei kukaan voinut aavistaa, että Kardashianin siskokset tunnettaisiin pian kaikkialla maailmassa ja perhe rakentaisi valtavan imperiumin näkyvyytensä avulla.

Nykyään Kardashianit ovat niin vahvasti läsnä populaarikulttuurissamme, että on helppo unohtaa, mistä kaikki sai alkunsa.

Kris Jenner – manageriäiti kaiken takana

Kris Jenner, 64, on perheen matriarkka ja taustavaikuttaja. Hän on nainen, joka on mahdollistanut perheen menestyksen.

Kris ja lakimies Robert Kardashian menivät naimisiin vuonna 1978. Robert Kardashian tuli tunnetuksi maanlaajuisesti, kun hän puolusti ystäväänsä O.J. Simpsonia tämän murhaoikeudenkäynnissä vuonna 1995.

Avioliiton aikana syntyi neljä lasta: Kourtney, Kim, Khloé ja Rob. Avioliitto päättyi eroon vuonna 1991, ja Robert menehtyi syöpään vuonna 2003.

Myöhemmin Kris meni naimisiin Bruce Jennerin kanssa, joka nykyisin tunnetaan Caitlyn Jennerinä. Kris ja Bruce saivat kaksi tytärtä: Kendallin ja Kylien.

Toisen avioliittonsa aikana Kris onnistui tekemään kaikista kuudesta lapsestaan kuuluisia.

Krisistä käytetäänkin leikkisästi englanninkielistä nimitystä momager, joka tarkoittaa managerina toimivaa äitiä.

Tätä nykyä Kris seurustelee 39-vuotiaan musiikkimanageri Corey Gamblen kanssa ja on julkisesti hehkuttanut parin virkeää seksielämää.

Kim Kardashian – seksivideo toi suuren yleisön tietoisuuteen

Kim Kardashian, 39, sai mediahuomiota 2000-luvulla alunperin Paris Hiltonin ystävänä ja stylistinä.

Vuonna 2000 tuolloin 19-vuotias Kim meni naimisiin musiikkituottaja Damon Thomasin kanssa. Pari erosi kolme vuotta myöhemmin. Pian Kim alkoi seurustella räppäri Ray J:n kanssa.

Ray J ja Kim tekivät yhdessä seksivideon, joka vuosi internetiin vuonna 2007. Tästä videosta seurasi kohu, joka toi Kim Kardashianin nimen koko kansan tietoisuuteen.

Elokuussa 2011 Kim meni naimisiin Kris Humphriesin kanssa. Häiden hintalapun on väitetty olleen yli 10 miljoonaa euroa. Häät nähtiin myös Keeping Up With The Kardashians -ohjelmassa. Tuo avioliitto kesti 72 päivää.

Vuonna 2014 Kim nai räppäri Kanye Westin, mutta viime aikoina parin liitto on ollut otsikoissa ennen keikkea Westin mielenterveysongelmien ja presidenttihaaveiden vuoksi. Parilla on neljä lasta North West, 7, Saint West, 4, Chicago West, 2, ja nuorimmainen Psalm West, 1. Kahden nuorimman lapsen kohdalla pariskunta turvautui sijaissynnyttäjään.

Kim Kardashian on rakentanut ympärilleen brändin, jolla myydään muun muassa kosmetiikkaa, hajuvesiä ja SKIMS-merkkisiä muotoilevia alusasuja ja oloasuja. Hän opiskelee nykyään myös asianajajaksi.

Khloé Kardashian – kovimpien paineiden keskellä

Kardashianien sisarparven keskimmäinen, 35-vuotias Khloé Kardashian on on ollut varsin huonotuurinen rakkauselämässään.

Khloé avioitui koripalloilija Lamar Odomin kanssa vuonna 2009. Vuonna 2015 Odom joutui sairaalaan otettuaan yliannostuksen nevadalaisessa bordellissa.

Pari erosi lopulta vuonna 2016, ja samana vuonna Khloé tapasi lapsensa isän Tristanin. Tristan petti Khloéa juuri ennen True-tyttären syntymää ja toisen kerran Kylie-siskon parhaan ystävän Jordyn Woodsin kanssa. Pari erosi, mutta on sittemmin lämmittelyt välejään uudelleen koronaeristyksessä.

Khloé Kardashianin huhutaan palanneen yhteen ex-miehensä kanssa – koripalloilija petti tosi-tv-tähteä tämän ollessa viimeisillään raskaana

Koko ikänsä ulkonäkökritiikin kohteena ollut Khloé teki valtavan muodonmuutoksen synnytyksensä jälkeen pudottamalla liki 30 kiloa. Tähti on puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineistaan ja siitä, kuinka häntä on aina verrattu siskoihinsa.

Kim Kardashianilla ja Kanye Westillä on neljä lasta, North, Saint, Chicago ja Psalm.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän sanoi People-lehdelle 2015.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi.

Kourtney Kardashian – esikoinen ja isosisko

Kourtney Kardashian, 41, on Kardashianin sisaruskatraan vanhin. Ennen jättimenestystä Kourtney opiskeli teatteritaidetta Arizonan yliopistossa, jossa hän suoritti kandidaatintutkinnon.

Valmistumisensa jälkeen vuonna 2005 Kourtney tähditti Filthy Rich: Cattle Drive -sarjaa. Pian tämän jälkeen Kardashianit löivät läpi omalla ohjelmallaan.

Ohjelman alkuajoista asti Kourtney yhdistettiin romanttisesti Scott Disickiin, josta tuli myös vakiokasvo ohjelmassa. Parin esikoinen Mason syntyi vuonna 2009, Penelope vuonna 2012 ja kuopus Reign vuonna 2014.

Kourtney ja Scott eivät koskaan menneet naimisiin. Pari erosi lopullisesti vuonna 2016 Disickin kärsittyä pitkään päihdeongelmista.

Rob Kardashian – kamppaili mielenterveytensä kanssa

Robert Kardashian Jr, 33, on alkuperäisen Kardashianien perheen nuorimmainen. Hän ei ole viihtynyt julkisuudessa sisarustensa tavoin ja on ollut poissa suurimmasta osasta Kardashianit-tuotantokausista, sillä hän kamppaili tiettävästi masennuksen kanssa.

Vaikka Rob on pysynyt poissa perheen omasta ohjelmasta, osallistui hän silti Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan vuonna 2011. Vuonna 2012 Rob tuomaroi tanssiohjelmaa sekä Miss USA -kisaa. Rob pyörittää myös omaa sukkia valmistavaa yritystään nimeltään Arthur George.

Yksityiselämässään Robillakin on ollut myrskyisää. Hänen Dream-tyttärensä, 3, äiti Blac Chyna on myös hänen siskonsa Kylien ex-poikaystävän Tygan lapsen äiti.

Caitlyn Jenner – urheilutähti korjasi sukupuolensa

Tältä Khloé Kardashian näytti loppuvuonna 2019. Tähti on vuosien varrella puhunut ulkonäköpaineistaan.

Kymmenottelun olympiavoittaja Caitlyn Jenner, 70, aiemmalta nimeltään Bruce Jenner oli vuoteen 2013 yhdessä Krisin kanssa ja on Kylie ja Kendall Jennerin isä.

Urheilussa Jenner nousi tähdeksi, mutta ei ollut sinut sukupuolensa kanssa. Vuoden 1976 olympiakisan ratkettua nämä ajatukset ottivat väkevän otteen.

– Muistan, miten heräsin seuraavana aamuna. Kävelin kylpyhuoneeseen alasti. Kultamitali oli pöydällä. Ripustin sen kaulaani, tuijotin itseäni peilistä ja kysyin itseltäni: olenko jumissa tuon henkilön kanssa lopun elämääni? Se oli pelottavaa.

Khloé Kardashian vuonna 2013.

Jenner harkitsi sukupuolensa korjaamista jo ennen 40-vuotispäiväänsä 1990-luvun taitteessa. Lopulta hän toteutti sen 25 vuotta myöhemmin vuonna 2015. Kris Jenner on kertonut puolisonsa transsukupuolisuuden tulleen hänelle täytenä yllätyksenä.

Caitlynillä on liitoistaan kuusi biologista lasta ja 14 lapsenlasta.

Kylie Jenner – kuopuksesta perheen supertähdeksi

Kylie Jenner, 23, on ollut parrasvaloissa 9-vuotiaasta lähtien, jolloin hänen perheensä elämää kuvaava tosi-tv-sarja alkoi Yhdysvalloissa.

Kylie on luonut näyttävän uran meikkialan yrityksensä parissa ja on tätä nykyä perheensä suurin tähti. Hän peittoaa jopa kuuluisan isosiskonsa Kimin peräti 182 miljoonalla Instagram-seuraajalla.

Forbes julisti Jennerin viime vuonna maailman nuorimmaksi ”self-made” -miljardööriksi. Isoin rahasampo on Kylie Cosmetics, joka sai alkunsa 2015, kun Jenner julkaisi ensimmäisen 15 000 kappaleen erän huulituotteitaan.

– Olen ollut taloudellisesti itsenäinen 15-vuotiaasta lähtien. Maksoin kaiken itse. Auton, bensan, ruoan ja vaatteet, Jenner kertoi 2019 Paper-lehdelle.

Toukokuussa lehti kuitenkin kohautti julkaisemalla uuden artikkelin, jonka mukaan Jenner olisi valehdellut tiensä miljardöörilistalle.

Vuonna 2017 Kylie painui fanien hämmästykseksi maan alle viiden kuukauden ajaksi. Helmikuussa 2018 Kylie julkaisi ilouutisen. Hänestä oli tullut Stormi-nimisen tyttölapsen äiti. Tyttären isä on Kylien ex-miesystävä, räppäri Travis Scott.

Kendall Jenner – perheen outolintu

Kendall Jenner, 24, on Kardashianin sisaruksista toiseksi nuorin ja tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista malleista.

Kendall sai sopimuksen mallitoimisto Wilhelminan kanssa 14-vuotiaana. Sen jälkeen hän on poseerannut lehtien kansissa ja ollut mallina alusvaatemerkki Victoria’s Secretin muotinäytöksessä.

Kendall paljasti viime vuonna Telegraphille kokeneensa nuorempana suurta kateutta siskojaan kohtaan. Siinä missä Kendall on ruumiinrakenteeltaan pitkä ja hoikka, on siskoja siunattu huomattavasti kurvikkaammilla vartaloilla.

Kendall tunnusti, että hän on toisinaan kokenut olonsa ulkopuoliseksi omassa perheessään.

Hän on paitsi erilainen ruumiinrakenteeltaan, myös luonteeltaan. Hän varjelee yksityisyyttään ja pitää itseään jopa hieman nörttinä.

– En ole kovinkaan paljoa heidän kaltaisensa, Kendall pohti.

– Mutta se ei haittaa. Nykyään pidän siitä, että olen erilainen kuin muut. Pidän erilaisista asioista ja se on ihan okei.

Caitlyn Jenner kohautti maailmaa vuonna 2015 julkistamalla uuden identiteettinsä.

Bruce Jenner ennen sukupuolenkorjausta.

