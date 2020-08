Uusi kotimainen dokumentti sai jo kaiken nähneen elokuvakriitikon yllättäen kyyneliin, kirjoittaa Tarmo Poussu.

Millainen elokuva saa kaiken nähneen kriitikon vuodattamaan kyyneleitä elokuvateatterin pimeydessä? Omalla kohdallani siihen ei pystynyt Titanic eikä siihen pystynyt Tuulen viemää, vaikka molemmat vaikutuksen tekivätkin. Sen sijaan siihen pystyi kotimainen dokumenttielokuva Neiti Aika, joka saa ensi-iltansa tänään.

Tunnustan suoraan: en ole vuosiin liikuttunut elokuvateatterissa yhtä paljon kuin katsoessani Elina Talvensaaren ohjaamaa Neiti Aikaa. Oma yllättävä reaktioni sai minut pohtimaan elokuvien ja tunteiden salattua yhteyttä.

Tunnin mittainen Neiti Aika kertoo tavallisesta suomalaisesta naisesta, jota en ole koskaan tavannut eikä edes elokuvan tekijä ole koskaan tavannut. Naisen nimi oli Sirkka-Liisa Miettinen ja hän kuoli 98-vuotiaana vuonna 2012. Kuollessaan hänellä ei ollut jäljellä yhtään lähi­omaista.

Sattumalta Elina Talvensaari osti miehensä kanssa Sirkka-Liisalta jääneen asunnon Helsingin Käpylässä. Asunnon mukana he saivat haltuunsa kaiken siellä olevan irtaimiston eli koko Sirkka-Liisalta jääneen omaisuuden kirjeistä ja valokuvista lankarulliin ja nappikokoelmiin.

Jos Talvensaari olisi miehensä kanssa hävittänyt Sirkka-Liisan tavarat, juuri kukaan ei enää tietäisi tämän elämästä mitään. Hän päätti kuitenkin tutustua asuntonsa edelliseen haltijaan tämän jälkeensä jättämien tavaroiden kautta. Tuon tutustumisen lopputulos on Neiti Aika -elokuva, jota Talvensaari kuvasi neljän vuoden ajan.

Lähes mahdottomasta lähtökohdasta: miten tutustua jo kuolleeseen ihmiseen? Talvensaaren elokuva rakentuu pala palalta täydentyväksi palapeliksi, joka lopulta piirtää aukkoineenkin eheän kuvan yhdestä ihmis­elämästä.

Sen iloista ja suruista, onnen hetkistä ja tuskallisista menetyksistä.

Elina Talvensaari tutustui uuden kotinsa entiseen asukkaaseen Sirkka-Liisaan tämän irtaimiston kautta.

Kaikkien ikäpolvensa suomalaisten tavoin Sirkka-Liisa koki sotavuosien koettelemukset ja niiden jälkeisen aineellisen pulan. Hän teki töitä, rakastui ja meni naimisiin. Hänen elämässään oli rakkautta ja ystäviä, mutta myös kipeitä puutteita ja toteutumattomia unelmia. Elämä heitti hänen kannettavakseen taakkoja, joita hän ei itse valinnut.

Neiti Aika -elokuvan taika on siinä, miten se saa katsojan eläytymään tuiki tavalliselta tuntuvan naisen elämään.

Jos Sirkka-Liisa olisi elänyt kovin poikkeuksellisen elämän, siitä kertova elokuva voisi olla dramaattisempi tai ylevämpi, mutta tuskin yhtä koskettava.

Yhtäältä Neiti Aika on kuin salapoliisitarina, jossa irrallisilta vaikuttavien johtolankojen avulla rakennetaan yhä eheämpi kuva menneistä tapahtumista. Nimensä mukaisesti se on myös pohdiskelu ajan kulusta ja elämän katoavuudesta. Ennen kaikkea se on osoitus ihmisyyteen kuuluvasta empatiasta ja elokuvan voimasta sen välittäjänä.

Elokuvan alussa Talvensaari löytää Sirkka-Liisan jäämistöstä laatikon, jonka sisällä ovat naisen hiuspalmikot. Tässä vaiheessa ohjaaja ei tiedä palmikkojen alkuperää tai merkitystä. Elokuvan lopulla näemme palmikot uudelleen, mutta nyt tiedämme niiden tarinan. Sillä hetkellä tunsin ensimmäisen kyyneleen valuvan poskelleni.

Syventyessään edesmenneen Sirkka-Liisan elämään Elina Talvensaari teki samalla surutyötä ihmisestä, jota hän ei koskaan oikeasti tavannut. Katsoessani Neiti Aika -elokuvaa tajusin tekeväni samaa surutyötä. Sirkka-Liisan iloista tuli minun ilojani, mutta myös hänen menetyksistään tuli minun menetyksiäni.

Tässä tunteiden alkemiassa on elokuvan voima ja ihmisyyden ydin.