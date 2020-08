Maisa Torppa jättäytyi pois Farmi-ohjelmasta – näin hän selittää päätöstään

Maisa Torppa jättäytyi pois Farmi Suomi -ohjelmasta terveyssyistä. Hän kertoo päätöksestään Instagramissa.

Maisa Torpan oli määrä olla yksi ensi keväänä ruutuihin palaavan Farmi Suomi -ohjelman uusista kilpailijoista. Nyt Torppa kuitenkin kertoo Instagram-tilillään, ettei lopulta lähtenyt ohjelman kuvauksiin, jotka hiljattain alkoivat.

Torppa kertoo Instagramissa sairastelleensa viime aikoina. Hän kuitenkin toivoi viimeiseen asti, että kykenisi liittymään muiden kilpailijoiden joukkoon tervehdyttyään. Lopulta julkkiskaunotar kertoo kuitenkin tulleensa yhdessä lääkäreiden ja tuotantoyhtiön kanssa siihen lopputulokseen, että hän jättäytyy pois ohjelmasta.

– Instagram vs reality. Viime viikot on menneet aivan pipariksi! Mun piti olla kuvaamassa Farmi ohjelmaa, jota olen koko kesän odottanut. Useampi viikko meni kuitenkin sairastaessa ja yhdessä tuotantoyhtiön ja lääkäreiden kanssa tulimme siihen tulokseen, että terveys on pakko laittaa etusijalle, Torppa kirjoittaa Instagramissa.

Tuoreessa Instagram-päivityksessään Torppa ei kerro tarkalleen, millaisten terveysongelmien kanssa hän on viime aikoina paininut. Hän kuitenkin toteaa harmituksen olleen suuri, kun kilpaileminen Farmilla ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti.

– Tarvitsen vielä toipumisaikaa, enkä ole tarpeeksi vahva osallistumaan maatilan töihin. Pettymys on kova ja viimeiseen asti toivoin nopeaa paranemista! Lähetänkin kaiken ylimääräisen energian ja tsempit Farmilla kilpaileville kavereille, Torppa kirjoittaa päivityksessään.

Maisa Torpan oli määrä saapua Farmille kesken kauden yllätyksenä muille kilpailijoille. Myös jääkiekkolegenda Timo Jutila saapuu kisaan yllätyspelaajana kauden aikana. Muut ohjelman osallistujat suuntasivat Pieksämäellä sijaitsevalle maatilalle jo reilu viikko sitten.

Torpan jäätyä pois mukana kilpailussa ovat ex-mäkikotka Janne Ahonen, räppäri Dan "Uniikki" Tolppanen, toimittaja Sanna Ukkola, kauppiaan rouva Minttu Kaulanen, toimitusjohtaja Mikael Jungner, yleisurheilija ja urheilumanageri Noora Toivo, räppäri Pastori Pike, lastenhoitaja Pia Nykänen, realitytähti Sauli Koskinen, näyttelijä Timo Lavikainen, Miss Suomi 2019 Anni Harjunpää, artisti ja somevaikuttaja Tuuli sekä leijonalegenda Jutila.

Farmi Suomi palaa ruutuihin Nelosella ja Ruudussa ensi keväänä.

Ohjelmassa suomalaisjulkkikset irtautuvat täysin modernin maailman mukavuuksista ja elävät maatilalla entisajan malliin askeettisissa oloissa, kisaten erilaisissa maatilanhoitoon liittyvissä kisoissa.

Tälläkin kertaa käytöstä karsitaan lähes kaikki modernit apuvälineet, lapio painetaan lantaan ja maatilan raskaat työt tehdään käsi- ja jalkavoimin, vesi kannetaan kaivosta ja sähköäkin on käytössä lähinnä laitumen sähköpaimenessa. Kilpailun voittaja kuittaa itselleen lopulta 30 000 euroa. Farmi Suomen keväällä esitetyn tuotantokauden voitti jääkiekkomaalivahti Noora Räty.