Tanssii tähtien kanssa -kilpailija Miisa julkaisi huolestuneen videon kulisseista – ”Olisi sydäntä särkevää...”

Suosikkitubettaja Miisa Rotola-Pukkila päästää YouTube-seuraajansa videon kautta mukaan Tanssii Tähtien Kanssa -harjoituksiin.

Suomen suosituimpiin tubettajiin lukeutuva Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila esittelee seuraajilleen treenipäivänsä Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailussa. Keskiviikkona julkaistulla videolla Rotola-Pukkila vastailee myös kysymyksiin kilpailuun osallistumisesta. Rotola-Pukkila on yksi uusista 12 Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilaasta, tanssiparinaan hänellä on TTK-konkari Marko Keränen.

Tuoreella videolla 25-vuotias Rotola-Pukkila kertoo treenaavansa joka arkipäivä kilpailua varten noin neljä tuntia, joten viikon ajalta treeniä kertyy melkoisesti. Tennaritytöksi tunnustautuva Rotola-Pukkila on joutunut opettelemaan myös elämää korkokengissä.

Tubettaja on tehnyt viimeisten kuukausien aikana suuren elämänmuutoksen, sillä hän on pannut ruokavalionsa ja liikuntatottumuksensa kuntoon. Tv-ohjelman myötä lisääntynyt urheilun määrä on kuitenkin muuttanut Rotola-Pukkilan aamupuuron kokoa, sillä energiaa kuluu tanssiessa tavallista arkea enemmän. Videolla Rotola-Pukkila myös paljastaa hieman pelkäävänsä, miten oma keho kestää 20-tuntiset treeniviikot.

– Enhän mä hyvänen aika oo koskaan ennen treenannut kahtakymmentä tuntia viikossa. Et ei yhtään ihme, että kroppa on kovilla ainakin nyt näin ekalla viikolla, tuore tähtioppilas pohtii videollaan.

Elämäntapamuutos lähti liikkeelle koronakevään kotona jumittamisesta. Koronan vaikutus TTK-tuotantoon huolestuttaa Rotola-Pukkilaa.

– On vähän sellainen epävarma fiilis, että mitä jos koronatilanne pahenee vielä entisestään tosi paljon, tulee pahemmaksi kuin keväällä vaikka, niin mitä tälle ohjelmalle tapahtuu? Koska olisi sydäntä särkevää, jos me ei päästäisikään tanssimaan sitten liveissä. Mutta mä luotan siihen, että kaikki järjestyy, ja jos tulee tilanne päälle, niin kyllä me keksitään jotain, sometähti pohtii videollaan.

Tubettajan mukaan ohjelman tekijöillä on tarkat rajoitukset ja ohjeistukset ohjelman tiloissa liikkumiseen, eikä esimerkiksi harjoitussaleja vaihdella. Käsiä pestään ahkerasti.

Rotola-Pukkilan videolla myös tähden tanssiopettaja Marko Keränen pääsee kertomaan, miten tanssi on ensimmäisellä harjoitusviikolla sujunut. Keränen kertoo, että hänellä on tapana heittää tähtioppilaansa niin sanotusti syvään päähän tansseja opetellessa.

Ammatikseen sosiaalista mediaa käyttävä Rotola-Pukkila on saanut Keräseltä apua myös someniskansa ryhdistämiseen. Keräsen mukaan vaatii työtä, että niska on parin viikon kuluttua ensimmäisessä livelähetyksessä kuin tanssijalla. Venyttely ja treeni on kuitenkin jo tuottanut tulosta.

– Mulla on jotenkin paljon pidempi olo, kun se lähtee täältä löytymään. Mä löysin mun kaulankin ihan uudestaan, Rotola-Pukkila hämmästelee.

– Miisa väittää, että se on kasvanut 20 senttiä, mä sanoisin että viis senttiä, Keränen kuittaa.

Miisa Rotola-Pukkila eli Mmiisas vaihtoi tennarit tanssikenkiin.

Videolla Rotola-Pukkila kertoo odottavansa kilpailussa erityisesti vauhdikkaita lattaritansseja. Tubettajan mukaan hänen lähtötasonsa tanssissa on nolla, vaikka lapsena tulikin harrastettua tanssillista voimistelua. Ohjelmassa hän uskoo joutuvansa välillä kauas mukavuusalueeltaan. Määrätietoinen nainen suhtautuu kilpailuun ensisijaisesti jännittävänä uutena kokemuksena.

Ensimmäiseen suoraan TTK-lähetykseen on vielä muutama viikko aikaa, ohjelma alkaa 5.9. MTV3-kanavalla.

