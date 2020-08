Miley Cyrus haikailee takaisin Disney-rooliin, josta pyristeli irti roiseilla tempauksilla – haluaisi ohjata Hannah Montanan paluun

Miley Cyrus haluaa tuoda huippusuositun Hannah Montana-hahmonsa takaisin.

Poptähti Miley Cyrus, 27, paljasti Carolina With Greg T In The Morning -ohjelmassa haikailevansa takaisin vanhaan Disney-rooliinsa. Cyrusin tähdittämä suosittu Hannah Montana -sarja villitsi nuoria reilu 10 vuotta sitten.

Cyrus näytteli huippusuositussa sarjassa kaksoiselämää elävää ruskeahiuksista tyttöä Miley Stewartia, joka naamioituu pop-laulaja Hannah Montanaksi laittamalla päähänsä vaalean peruukin.

Miley Cyrus ponnahti kuuluisuuteen Disney Channelin suosikkisarjasta.

Kun sarja alkoi pyörimään televisiossa vuonna 2006, oli Cyrus vain 13-vuotias. Hän ponnahtikin sarjan myötä supertähteyteen ja nousi monen nuoren idoliksi.

Tv-sarjan loputtua vuonna 2011 Cyrus päätti viedä uraansa hyvin toisenlaiseen suuntaan. Tähti pyrki karistamaan puhtoisen Disney-imagonsa rajun seksuaalissävytteisillä musiikkivideoilla ja esiintymisillä.

We Can't Stop ja Wrecking Ball -hiteillään vuonna 2013 kohauttanut Cyrus on saanut muutoksensa jälkeen paljon kritiikkiä paljastavista asuistaan ja roiseista esiintymisistään.

Mile Cyrus kohautti muodonmuutoksellaan ja roiseilla esiintymisillään.

Nyt tähti on valmis palaamaan juurilleen ja herättämään henkiin vanhan Disney-hahmonsa. Cyrus kertoo omistavansa yhä peruukin, jota hän käytti näytellessään Hannah Montanaa.

– Rehellisesti sanottuna yritän laittaa sen peruukin takaisin päälleni koko ajan, Cyrus paljasti vieraillessaan Carolina With Greg T In The Morning -ohjelmassa.

– Se vain kerää pölyä varastossa ja olen valmis vetämään sen taas esiin.

Tältä Miley Cyrus näytti Hannah Montanan roolissa suosikkisarjan alkuaikoina.

Cyrus vitsailee hahmon ”olevan jumissa vuodessa 2008” ja tarvitsevan muodonmuutoksen ennen paluuta. Tähti kertoo myös haluavansa päästä itse ohjaamaan mahdollisen uuden Hannah Montana -projektin.

– Tilaisuus tulee vielä. Haluaisin todellakin herättää hänet henkiin jossain vaiheessa, Cyrus toteaa.

– Rakastaisin tehdä taas tv-sarjaa. Se on edessä tulevaisuudessa ja toivottavasti minä ohjaan sen.

Miley Cyrusin tyyli muuttui rajummaksi Can’t Be Tamed -albumin aikoihin vuonna 2010.

Cyrus on puhunut julkisuudessa avoimesti kamppailustaan päästä irti viattomasta Disney-imagostaan.

– Ihmiset ympärilläni sanoivat, että menettäisin kaikki fanini ja urani tuhoutuisi, Cyrus on kertonut.

– En voinut pysyä Hannah Montanana ikuisuutta, ja he tiesivät sen, mutta he eivät myöskään halunneet minun tekevän peruuttamatonta virhettä.