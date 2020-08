Iina Kuustonen paljastaa, kuinka he järjestävät lastenhoidon näyttelijäpuolisonsa kanssa: ”Ilman sitä emme pärjäisi”

Suomen eturivin näyttelijöihin lukeutuva Kuustonen on tähdittänyt lukuisia kotimaisia tv-sarjoja ja elokuvia. Syksyllä hän on mukana yhdessä jaksossa Putouksen Allstars-kaudella. Hän näyttelee myös Elisa Viihteen Downshiftaajat-sarjassa.

Syke-elokuvaa tähdittävä näyttelijäkonkari nautti ajasta kotona lastensa kanssa.

Kahden pienen lapsen äiti Iina Kuustonen on syksystä lähtien ollut kotona lastensa kanssa. Kuustonen vaihtoi näyttelijäpuolisonsa Sebastian Rejmanin kanssa rooleja, kun hän jäi kotiin Rejmanin tehdessä tiivisti töitä laulajana ja näyttelijänä.

Kotiäitiys on tuntunut Kuustosesta miellyttävältä vaihtelulta, ja hän on nauttinut siitä täysin rinnoin.

– Vaihtelemme Sebun kanssa sujuvasti rooleja kummankin työtilanteesta riippuen. Olen nauttinut kotona olemisesta, ja on tuntunut arvokkaalta viettää paljon aikaa lasten kanssa kotona, kun he ovat niin lyhyen aikaa pieniä, Kuustonen hymyilee.

Näyttelijä kertoo, että kiireisinä aikoina isovanhemmat ovat perheelle korvaamaton apu.

– Työaikamme ovat epäsäännöllisiä ja aikataulut tulevat lyhyellä varoitusajalla, joten ilman isovanhempien apua emme niissä tilanteissa pärjäisi, Kuustonen taustoittaa.

Iina Kuustonen ja Sebastian Rejman Venla-gaalassa tammikuussa.

Nyt Kuustonen palaa sorvin ääreen, nimittäin hän esittää toista pääroolia tulevassa Syke-elokuvassa. Kyseessä on Syke-sarjasta erillinen trilleri, jonka toista pääosaa esittää Riku Nieminen. Kuustonen esittää sarjasta tuttua Iiristä, joka yrittää tarinan alussa toipua vaikeasta erosta. Kuustonen paljastaa, että elokuvaa varten näyttelijöillä on ollut taistelutreenejä, joista on jäänyt mustelmia muistoksi.

– Elokuvan tarina on hurja, ja olen päässyt näyttelemään ääritilanteita, joissa ihminen venyy yli rajojensa. Se on ollut ammatillisesti todella kiinnostavaa, Kuustonen kuvailee.

Kuustonen ja Nieminen ovat ystäviä jo vuosien takaa, sillä he opiskelivat yhdessä kuusi vuotta Teatterikorkeakoulussa. Sen jälkeen he ovat työskennelleet neljä vuotta yhdessä Putouksessa.

– Tunnemme toisemme niin läpikotaisin, että minkäänlaista häpeäkynnystä ei ole. Luotan Rikuun sataprosenttisesti.

– Rikulla on mustin huumori mitä tiedän, ja hän on siitä ärsyttävä ihminen, että hän on superhyvä kaikessa mihin ryhtyy, Kuustonen kuvailee vastanäyttelijäänsä.

Syke-elokuvaa tähdittää Iina Kuustonen, joka palaa Sykkeen kausilta 1–6 tutun Iiris Ketolan rooliin.

Teattereihin vuodenvaihteessa saapuva elokuva on Syke-sarjasta itsenäinen tarina, mutta mukana ovat monet sarjan hahmot alkuajoista lähtien. Kuustonen on nähty vuonna 2014 alkaneessa sairaalasarjassa Iiris Ketolan roolissa.

Kuustosen mukaan sarjan vahvuus on sen uskottavuus. Sarjan teossa on ollut mukana alan ammattilaisia, joiden avulla toimenpiteet ja työskentely näyttävät mahdollisimman realistisilta. Sarjassa sekä elokuvassa käytetään myös oikeita sairaalavälineitä rekvisiittana. Näyttelijän mukaan sarja on saanut myönteistä palautetta alan ammattilaisilta.

– Meille näyttelijöille uskottavuus omasta tekemisestä on hyvin tärkeää. Katsojissa on paljon hoitoalan ammattilaisia, joten tekemisemme täytyy mennä läpi myös heille, Kuustonen linjaa.

– Suurimmat vaikeudet ovat olleet kumihanskojen kanssa. Mitä nopeammin ja tehokkaan näköisesti yritän laittaa ne käteen, sitä pahemmin ne jäävät sojottamaan, Kuustonen nauraa.

Kuustoselle on tärkeää, että sarjassa on nostettu myös alan epäkohtia tapetille, kuten työn raadollisuus ja liian alhaiset palkat. Kuustonen on sarjan myötä oppinut arvostamaan vielä enemmän hoitoalan ammattilaisia.

– Eräs hoitaja kertoi tunnistavansa Iiriksen kylmän ja kyynisen hahmon itsestään, sillä rankka työ ja kovat työolosuhteet olivat kovettaneet hänet, näyttelijä kertoo.

Freelancer-näyttelijä Iina Kuustonen on opiskellut itsensä myös joogaopettajaksi.

Suomen eturivin näyttelijöihin lukeutuva Kuustonen on tähdittänyt lukuisia kotimaisia tv-sarjoja ja elokuvia. Syksyllä hän on mukana yhdessä jaksossa Putouksen Allstars-kaudella. Hän näyttelee myös Elisa Viihteen Downshiftaajat-sarjassa.

Alkuvuodesta Kuustonen yllätti faninsa ja liittyi Instagramiin. Vain parissa tunnissa hänen tilinsä täyttyi tuhansista seuraajista, ja nyt hänen tilillään on jopa 20 tuhatta seuraajaa. Kuustonen myöntää, ettei hän ole kovin aktiivinen somettaja, ja hän unohtaakin päivittää tiliään.

– Sosiaalinen media kuuluu nykyään työnkuvaan, joten siirryin kivikaudelta suoraan nykyaikaan ja opettelen nyt käyttämään Instagramia. Onneksi saan apua some-tukihenkilöltäni eli alakerrasta siskoltani Minkalta ja hänen puolisoltaan Akulta, Kuustonen heittää.