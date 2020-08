Oikeuden paperit paljastavat: Britney Spears vastustaa voimakkaasti holhouksensa palauttamista Jamie-isälle

Oikeuden asiakirjojen mukaan Britney Spears toivoo, että hänen isänsä ei enää palaa hänen päätoimiseksi holhoojaksi.

Poptähti Britney Spears, 38, vastustaa isänsä Jamie Spearsin paluuta hänen päätoimiseksi holhoojakseen, kertoo People.

68-vuotias Jamie Spears astui viime syyskuussa sivuun tyttärensä holhoojana terveyssyihin vedoten. Sitä ennen Jamie-isä on toiminut 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana.

Lehden käsiinsä saamien oikeuden asiakirjojen mukaan Spears ”vastustaa voimakkaasti” isänsä paluuta edunvalvojakseen. Spears toivoo Jodi Montgomeryn, lisensoidun edunvalvojan jatkavan tehtävässä. Montgomery on ollut Spearsin sijaisholhooja jo lähes vuoden ajan.

– Olemme siinä pisteessä, että edunvalvontaa tulee muuttaa vastaamaan Spearsin nykyistä elämäntilannetta ja hänen esittämiä toiveitaan, Spearsin tuomioistuimen nimittämä asianajaja Samuel D. Ingham sanoo oikeuden hakemuksessa.

– Britney haluaisi nimetä Jodi Montgomeryn pysyväksi holhoojakseen luopumatta oikeudestaan hakea edunvalvonnan lopettamista tulevaisuudessa.

Sosiaalisessa mediassa poptähti on kuin varjo suuren yleisön tuntemasta Britneysta.

Jamie on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista. Jamiella on ollut päätäntävalta myös Britneyn omistaman kartanon suhteen, jonka poptähti haluaa oikeuden asiakirjojen mukaan päättyvän.

Forbesin mukaan isä käytännössä valvoo kaikkia tyttärensä elämä osa-alueita, eikä Britney voi esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lapsia tai käydä ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Maailmankuulun hermoromahduksen saanut tähti on kamppaillut pitkään mielenterveysongelmien kanssa.

Britney Spearsin nykyisestä yksityiselämästä tiedetään varsin vähän, eikä poptähti ole juurikaan kommentoinut holhousta. Tähti kertoi kaksisuuntaisesta mielenterveyshäiriöstä I Am Britney Jean -dokumentissa 2013.

Tilanne on herättänyt syvää huolta tähden faneissa, joiden mielestä 38-vuotiaan Britney Spearsin olisi jo korkea aika saada päättää omista asioistaan. Sosiaalisessa mediassa holhouksen päättämistä on vaadittu ”Free Britney” (suomeksi Vapauttakaa Britney) -kampanjalla, jossa tähden isän Jamie Spearsin on syytetty manipuloivan tytärtään ja jopa pitävän häntä vankina.

Isä valvoo tarkasti poptähti Britney Spearsin elämää ja hallinnoi muun muassa tyttärensä raha-asioita.

Poptähden Jamie-isä vastasi hiljattain tyttärensä tilanteesta nousseisiin kysymyksiin.

– Se on pelkkä vitsi, Jamie Spears jyrisee, New York Postille kuvaillessaan Free Britney -kampanjaa.

– Salaliittoteorioita keksivät ihmiset eivät tiedä mitään. Ihmisillä ei ole aavistustakaan asioista, hän sanoo lehdelle.

Jamie Spears sanoo lehdelle olevansa tyrmistynyt siitä, kuinka aggressiivisia Free Britney -kampanjassa mukana olevat fanit ovat. Isän mukaan poptähden lähipiiri on saanut muun muassa tappouhkauksia.

– Ihmisiä seurataan ja he saavat tappouhkauksia. Se on kammottavaa. Emme halua sellaisia faneja, hän toteaa.