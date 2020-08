Näin Roope Salminen kommentoi seksuaalirikossyytettään vain hetkeä ennen oikeussaliin astumista – lue vastaukset sanasta sanaan

Näyttelijä Roope Salminen vaikutti rauhalliselta ja varmalta kommentoidessaan medialle seksuaalirikossyytettään.

Tv-tähti ja näyttelijä Roope Salminen saapui torstaina käräjäoikeuteen, sillä häntä syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Salminen on kiistänyt syyllisyytensä, eikä ei ole halunnut kertoa tarkemmin, millaisesta teosta häntä syytetään.

Hieman jännittyneen, mutta muuten rennon oloinen Salminen tuli Helsingin käräjäoikeuteen kankainen maski kasvoillaan. Tummansiniseen hillittyyn asuun pukeutunut Salminen asteli salamavalojen räiskeeseen ja tervehti mediaa nyökäten.

Katso yllä olevalta videolta Salmisen haastattelu käräjäoikeudessa kokonaisuudessaan.

Voit lukea Salmisen kommentit medialle sanasta sanaan alta:

– Hei, Salminen tervehti lukuisia paikalle tulleita toimittajia.

Salminen vastasi median kysymyksiin lyhyesti ennen istunnon alkamista. Hän vaikutti ottaneen linjakseen yksiselitteisesti sen, ettei hän kommentoi tilannetta ollenkaan vedoten tapauksen keskeneräisyyteen.

– Tässä ei ole mikään muuttunut joulukuun jälkeen, milloin teille kaikille suurin piirtein vastasin, en tiedä onko samat henkilöt, mutta ainakin samat mediat. Ikävä kyllä tässä vaiheessa en pysty tätä asiaa kommentoida millään lailla, Salminen kertoi rauhalliseen sävyyn.

Haastehakemus jätettiin joulukuussa 2019, eli noin kahdeksan kuukautta sitten. Salminen ei halunnut ottaa kantaa siihen, missä tunnelmissa hän on odottanut tapauksen käsittelyä.

– En usko, että sillä on tässä vaiheessa mitään merkitystä kenellekään. Hoidetaan nyt tämä oikeusjuttu pois alta ja niin kuin sanottu, niin ikävä kyllä tässä vaiheessa ennen oikeuden päätöstä en voi kommentoida.

Salminen ei myöskään ottanut kantaa siihen, minkälaisesta teosta häntä syytetään.

– Sitten kun käräjäoikeus on päätöksensä antanut. Se on käräjäoikeuden päätettävissä, että millainen avoimuus tässä jutussa on, ja sitä ennen käteni ovat sidotut, enkä voi kommentoida, Salminen sanoi.

Näyttelijä pitäytyi kommentoimasta myös oikeuskäsittelyn vaikutusta hänen elämäänsä.

– No, sillä ei myöskään ole tässä vaiheessa varmaan mitään merkitystä oikeastaan kenellekään.

Työkuvioitaan Salminen totesi voivansa kommentoida vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

– Pystyn kommentoimaan tätä vasta sen jälkeen, kun käräjäoikeus on tehnyt päätöksenä. Kunnioitan prosessia siihen asti.

Salminen on juontanut suosikkiohjelma Putousta vuodesta 2017 asti. Syyskuun 19. päivä alkavan Putous Allstars -kauden juontajaa ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Salminen ei ottanut kantaa siihenkään, onko hänen oikeuskäsittelyllään ollut merkitystä asiaan.

– En tiedä. Teidän pitää varmasti kysyä MTV:ltä, milloin he haluavat oman ohjelmansa juontajat julkistaa, mutta käsittääkseni pressi on joskus syyskuun puolella. Mulla ei ikävä kyllä mitään enempää sanottavaa tässä vaiheessa, Salminen totesi kohteliaasti.

– Kiitos paljon kiinnostuksesta, Salminen vielä lisäsi.

Hän poistui median edestä ripein ja varmoin askelin kädet taskussaan. Ennen istuntosaliin pääsyä hän jutteli salin ulkopuolella pitkään avustajansa kanssa. Pian oikeusistunnon alkamisen jälkeen käsittely julistettiin salaiseksi, ja mediaa pyydettiin poistumaan paikalta.

Käräjäoikeuden saliin oli asetettu Salmisen ja asianomistajan välille sermi. Seksuaalirikosjutut käsitellään arkaluontoisuutensa vuoksi oikeudessa yleensä salaisina. Syyttäjä on hakenut asian käsittelyä suljetuin ovin, eikä hän ole voinut avata syytteen sisältöä kovinkaan paljoa.

Salmista syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Suomen rikoslaissa pakottaminen seksuaaliseen tekoon on määritelty seksuaalirikokseksi, jossa uhrin ja tekijän välillä ei tapahdu sukupuoliyhteyttä. Rikosnimike ei juuri kerro epäillystä teosta, sillä rikosnimikkeeseen uppoavien tekojen kirjo on laaja. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kourimista tai väkisin suutelua. Rikosnimikkeen ulkopuolelle jää kuitenkin sukupuoliyhteys, sillä tällöin kyse olisi raiskauksesta.

Syyttäjä vaatii Salmiselle sakkorangaistusta.