Paris Hilton avautuu lapsuuden traumoistaan ja itsensä kadottamisesta poikkeuksellisessa dokumentissa

Paris Hilton on yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja, malli ja seurapiirijulkkis.

”Olen niin tottunut vetämään roolia, että minun on vaikeaa olla normaali”, Hilton kertoo.

Hulppeasta elämäntyylistään tunnettu seurapiirikaunotar Paris Hilton, 39, on tuoreessa dokumenttielokuvassa valottanut elämästään osa-alueita, joista hän ei ole koskaan aikaisemmin puhunut julkisuudessa.

Tulevassa YouTube Originals -dokumentissa This is Paris Paris raottaa verhoa elämänsä kulisseihin. Dokumentin trailerissa hän vihjaa kamppailevansa lapsuuden trauman kanssa.

– Minusta tuntuu siltä, että koko maailma luulee tuntevansa minut. Kukaan ei oikeasti tiedä, kuka minä olen. (...) Välillä en edes itse tiedä, kuka olen. En ollut ennen sellainen, Hilton kertoo.

– Olen niin tottunut vetämään roolia, että minun on vaikeaa olla normaali, hän toteaa dokumentissa.

Paris Hilton ei usko, että kukaan todella tuntee häntä kunnolla.

Dokumentin trailerissa vilahtelee pätkiä festivaaleilta Belgiasta sekä vanhoista kotivideoista muun muassa Utahissa sijaitsevasta sisäoppilaitoksesta, jossa Hilton opiskeli teini-ikäisenä. Myös Parisin sisko Nicky Rothschild Hilton ja heidän äitinsä Kathy Hilton ovat äänessä.

– Lapsuudessani tapahtui jotain, mistä en ole koskaan puhunut kenenkään kanssa, Paris myöntää.

Nicky kertoo muistavansa kuulleensa hirveää huutoa.

– Mutta en voinut kertoa teille, koska joka kerta kun yritin, he rankaisivat minua, Paris jatkoi.

– Minulla on edelleen painajaisia siitä. Ainoa asia, joka piti minut järjissäni, oli ajatus siitä, kuka haluaisin olla sitten kun pääsen sieltä pois. Loin tämän tuotemerkin ja persoonan ja hahmon, ja olen jumiutunut häneen kiinni siitä asti.

Nicky selittää trailerilla, että ”he sanovat, että mieli saattaa unohtaa trauman, mutta keho ei koskaan”.

– Se on sinun sisälläsi vankina, ja se voi tulla ulos milloin vain, Nicky sanoo.

Dokumenttielokuvan trailerista ei käy ilmi, millaisesta traumasta Paris Hilton tarkalleen puhuu. Twitterissä Hilton kuitenkin toteaa, ettei ole koskaan aikaisemmin puhunut elämästään yhtä avoimesti kuin nyt.

This is Paris -dokumentin ohjaajana toimii palkittu Alexandra Dean, joka lupaa, että elokuvassa paljastetaan ”kansainvälisen ikonin piilotettu menneisyys”. Hänen mukaansa Hilton kohtaa ”sydäntäsärkevän trauman, joka teki hänestä sellaisen kuin hän on nyt”.

Hiltonin mukaan dokumentin tekeminen oli lähes ”terapeuttinen kokemus”, vaikka olikin vaikeaa olla oma itsensä eikä hahmo, jonka hän on luonut.

– Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, miksi olen sellainen kuin olen, mutta nyt ymmärrän itseäni paljon enemmän.

Paris Hilton ja Nicole Richie tekivät yhdessä Leidit Landella -sarjaa 2000-luvun alussa.

Vuosien varrella Hilton on kohauttanut monenlaisilla tempauksilla. Hiljattain hän suuttutti seuraajansa värjäämällä pomerian-koiransa pinkiksi.

Hän nousi julkisuuteen vuonna 2003, kun Parisin ja tämän silloisen poikaystävän Rick Salomonin yhdessä kuvaama seksinauha vuosi nettiin. Videosta tuli myöhemmin valtava myyntimenestys aikuisviihdealalla.

Paris loi pohjaa tosi-tv-trendille esiintymällä kaverinsa Nicole Richien kanssa Leidit landella -nimellä Suomessa tunnetussa sarjassa (Simple Life). Ohjelmassa oli ideana, että hienoista hepenistään ja luksuselämästään tunnettu Paris yrittäisi elää tavallista maalaiselämää ystävänsä kanssa ilman rikkauksia. Suosittua sarjaa tehtiin useampia tuotantokausia.

Lähteinä People ja CNN.