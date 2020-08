Laulajatähti Pink julkaisi riemukkaan rantakuvan – avautuu suorasukaisesti tukevista reisistään: ”Olen aina miettinyt...”

Urheilullisen Pinkin kannustava kuva sai faneilta kasapäin ihailevia kommentteja.

Supertähti Pink julkaisi Instagram-tilillään tiistaina kuvan, jossa laulaja seisoo wakesurfing-laudalla uima-asussa ja pelastusliiveissä. Wakesurfing on surffausta ja wakeboardingia muistuttava laji.

Pink, oikealta nimeltään Alecia Beth Moore ottaa kuvatekstissä puheeksi omat tukevat reitensä ja niihin liittyneen epäröintinsä.

– Olen aina miettinyt, miksi jumala antoi minulle paksut reidet. Sen takia, että hän tiesi minun käyttävän niitä, Pink kirjoittaa kuvatekstissään.

Kuvatekstin perään Pink on lisännyt muun muassa aihetunnisteen, jonka mukaan laulaja tavoittelee vahvuutta. 40-vuotiaan Pinkin reisistään käyttämää englanninkielistä thunder thighs -ilmaisua käytetään usein halventavasti kuvaamaan isoja reisiä.

Kuvalla on yli 500 000 tykkäystä, ja seuraajat ovat jättäneet kuvan alle ihailevia kommentteja kannustavaan kuvatekstiin liittyen.

– Jämäkät reidet ovat parhaita!

– Vahvat reidet tukevat vahvaa kroppaa, niin voit tehdä vahvoja asioita!

– Tuo näyttää todella hauskalta!

– En tiedä teistä muista, mutta minäkin haluan samanlaiset reidet kuin sinulla.

– Kiitos, kun jaoit tämän yksinkertaisen, mutta inspiroivan viestin! Rakastan sitä!

Pink harrastaa muitakin erikoisia urheilulajeja kuin wakesurffausta. Laulaja on muun muassa tunnettu näyttävästä lavashow´staan, sillä hän on harrastanut akrobatiaa vuosikausia.

Pink on tunnettu jännittäviä urheilusuorituksia vaativista konserteistaan.

People kirjoittaa, että urheilullisuuden lisäksi Pink levittää myös itsensä hyväksymisen ilosanomaa. Aiemmin keväällä Pink jakoi Twitterissä kannustavan viestin vanhenevalle itselleen.

– Rakas minä, sinä alat ikääntyä. Näen ryppyjä. Erityisesti silloin, kun hymyilet. Nenäsi kasvaa... Näytät (ja tunnut) oudolta, kun totuttelet uuteen todellisuuteen, laulaja twiittasi tammikuussa.

– En ole koskaan tukeutunut ulkonäkööni. Olen päättänyt, että taitoni ja yksilöllisyyteni ovat paljon tärkeämpiä kuin kasvoni, Pink jatkoi.

Twiiteissään laulaja suhtautuu lempeästi iän mukanaan tuomiin muutoksiin. Laulaja on myös ottanut useaan otteeseen kantaa Hollywoodin ulkonäkökeskeisyyteen, ja kertonut ettei aio itse koskaan käydä kauneusleikkauksessa. Pinkin viesti faneille on, että itsensä saa hyväksyä juuri sellaisena kuin on.

Samaa ilosanomaa hän jakaa myös omalle jälkikasvulleen. Laulajalla on kaksi lasta aviomiehensä Carey Hartin kanssa, tytär Willow Sage, 9, ja poika Jameson Moon, 3.