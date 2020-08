Vapulta ja Mikolta ei heru haleja kilpailijoille – näin korona vaikuttaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kuvauksiin

Korona vaikuttaa monella tapaa huippusuosittuun Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa tuottavan Banijay Finlandin tuottaja Emma Delany kertoo, että sarjaa tehdessä on erittäin tarkat ohjeistukset turvaväleistä, hygieniasta ja desinfioinnista. Kukaan ohjelman tekijöistä ei saa tulla flunssaoireisena tanssitreeneihin tai töihin. Mikäli oireita tulee, on mentävä heti koronatestiin.

– Työryhmä käyttää kasvomaskeja ja myös tanssijat käyttävät niitä yleisissä tiloissa silloin, kun he eivät pysty pitämään turvavälejä. Kontaktia muiden parien kanssa on pyritty vähentämään minimiin. Tuotantoon on nimitetty hygieniavastaava, joka ohjeistaa, valvoo ja neuvoo kuvauksissa, Delany sanoo.

Uudet ohjeistukset Tanssii tähtien kanssa -kuvauksissa koskevat kaikkia ohjelman tekijöitä, myös juontajakonkareita Vappu Pimiää ja Mikko Leppilampea.

Tv-katsojille kenties suurin muutos näkyy liveyleisössä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan tansseja studioyleisöön pääsee katsomaan vain pieni yleisö, joka koostuu pääosin esiintyjien läheisistä. Yleisö sijoitellaan studioon turvavälein toisistaan, esiintyjistä ja työryhmästä.

– Yleisön sisääntulo järjestetään osissa ja hyödyntäen eri sisääntuloreittejä. Paikalle tullessaan jokainen desinfioi kätensä ja kaikille yleisön jäsenille jaetaan kasvomaskit, joita tulee käyttää lähetyksen ajan. Yleisölle on varattu omat wc-tilat.

Tanssikisassa nähdään yhteensä 12 tanssiparia, joista jokaisella on ohjelman ulkopuolella myös henkilökohtainen elämänsä, joka voi vaikuttaa kuvauksiin. Delanyn mukaan tämä on huomioitu osallistujien kanssa.

– Tästä on keskusteltu yhdessä tanssiparien kanssa ja olemme ohjeistaneet, että jokainen huomioi ja ottaa koronariskin vakavasti myös henkilökohtaisessa elämässään ja turhia riskejä tai yleisötapahtumia pyritään välttämään. Kaikki tanssijat ja työryhmä ovat erittäin sitoutuneita ja motivoituneita siihen, että saamme tämän kauden onnistumaan koronasta huolimatta, joten kaikki pyrkivät tekemään parhaansa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa nähdään muun muassa Jare Brand, Janina Fry ja Jukka Hilden.

Koska kyseessä on tanssikilpailu, ovat osallistujat fyysisesti lähellä toisiaan. Delanyn mukaan tänä vuonna tullaan kuitenkin välttämään ryhmätanssinumeroita, ellei niitä pystytä toteuttamaan turvavälein. Delanyn mukaan yksittäisiä tanssipareja käsitellään ”yksikkönä”.

– Ohjelmaidea pohjautuu kilpatansseihin, joten turvavälin pitäminen oman tanssiparin kanssa olisi mahdotonta.

Ohjelmalla on käytössään useita treenisaleja ja samat parit treenaavat aina samoissa saleissa.Tuttuun tapaan välillä kameraryhmä käy taltioimassa tanssiparien tunnelmat treeneistä.

– Varmasti saleilla käytössä olevat maskit ja käsidesit tulevat myös kuvissa vilahtelemaan, Delany veikkaa.

Livelähetyksissä työskentelee yhteensä noin 80 henkilöä, joista Delanyn mukaan iso osa työskentelee toisistaan erillään.

Miten olette varautuneet siihen, jos iso osa ohjelman tekijöistä määrätään karanteeniin?

– Toivon mukaan tähän tilanteeseen ei jouduta, mutta sikäli mikäli tällainen tilanne tulisi vastaan, olemme varautuneet siihen korvaavalla ohjelmasisällöllä, Delany vastaa.

Aiemmilla kausilla ohjelman juontajat Vappu Pimiä ja Mikko Leppilampi ovat saattaneet kannustaa tai lohduttaa kilpailijoita esimerkiksi olkapäälle taputtamalla tai halaamalla. Tämänkaltaisen myötätunnon osoittaminen ei Delanyn mukaan ole mahdollista uudella kaudella.

– Myös juontajat välttävät lähikontakteja ja pyrkivät pitämään turvavälin tanssipareihin. Mikko ja Vappu ovat onneksi superammattilaisia ja osaavat kannustaa, lohduttaa ja pitää tunnelman yllä myös turvavälin päästä.