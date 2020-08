Linda Lampenius jakoi pysäyttävän muiston sairaalavuoteelta – tapahtui romahdus, jonka seurauksena viulistin keho oli pettää täysin

Linda Lampenius on puhunut avoimesti aiempien vuosien syömishäiriöistään. Nyt hän jakoi pysäyttävän kuvan yli 20 vuoden takaa.

Ruotsissa nykyään asuva ja yhä kansainvälistä uraa arvostettuna viulistina tekevä Linda Lampenius jakoi Instagramissa pysäyttävän kuvan itsestään sairaalan vuoteelta. Kyseessä on yli 20 vuotta vanha kuva ajalta, jolloin Lampenius sairasti syömishäiriötä.

Lampenius jakoi kuvansa yhteydessä koskettavan tekstin kamppailustaan syömishäiriön kanssa. Viulistin keho oli pettää täysin pitkän näännyttämisen seurauksena.

– Tämä kuva on vuodelta 1999. Kehoni on juuri kertonut minulle ”seis, olen saanut tarpeekseni”. Vasen keuhkoni, munuaiseni ja poskionteloni romahtivat. Olin sairastanut vuosien ajan ortoreksiaa ja kuvittelin, että minun ”terveelliset elämäntapani” ja äärimmäiset treenini olivat hyväksi minulle, Lampenius kirjoittaa.

– Totuus on se, että oli kontrollifriikki ja kehostani loppui pikku hiljaa polttoaine. Tämä oli vasta alkua, hän jatkaa.

Syömishäiriö jatkui rajuna oksenteluna eli bulimiana aina vuoteen 2007 asti. Vuosien varrella hän joutui kolmesti sairaalaan syömishäiriön vuoksi.

Lampenius on puhunut avoimesti syömishäiriöstään. Hän oli jo 14-vuotiaana sairaalassa anoreksian ja ortoreksian takia. Hieman myöhemmin hän sairastui myös bulimiaan, joka lopulta paljastui vasta vuonna 2006. Paraneminen alkoi pikkuhiljaa. Terapian ja vertaistuen lisäksi Lampeniusta auttoi uusi rakkaus.

Lampenius on naimisissa ruotsalaisen lakimiehen Martin Cuillbergin kanssa. Tukholmassa asuvalla pariskunnalla on kaksi lasta, vuosina 2009 ja 2013 syntyneet tyttäret.

– Tapasin aviomieheni Martinin joulukuussa 2006. Hän tiesi, että olin sairastanut bulimiaa kauan ja että tilanne oli ollut hyvin vakava kesällä 2006. Yhteiset ystävämme, jotka tutustuttivat meidät toisillemme, kertoivat Martinille kaiken, Lampenius kertoi Ilta-Sanomille elokuussa 2013.

– Martin otti asian puheeksi ensimmäisenä iltana, kun tapasimme. Ensin halusin vain paeta paikalta, mutta sitten annoin periksi ja päästin hänet elämääni. Luulen, että se pelasti minut. Opin syömään normaalisti, enkä enää hävennyt sairauttani.

Lampenius pääsi eroon syömishäiriöstä, kun hän tapasi ruotsalaisen miehensä Martinin.

Lampenius kertoo tuoreessa päivityksessään myös kirjaprojektistaan, jonka on määrä nähdä päivänvalo ensi vuoden puolella. Lampenius on työstänyt kirjaa jo yli kuuden vuoden ajan, mutta koronakevään ansiosta käsikirjoitus on nyt valmis. Koronan vuoksi peruuntuneet konsertit vapauttivat Lampeniuksen aikatauluja kirjoittamistyölle.