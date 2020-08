Timo Lavikainen opetteli uutuuselokuvaa varten täysin vieraan kielen – katso, miten suosikkinäyttelijältä taipuu yksi maailman harvinaisimmista murteista

Näyttelijä Timo Lavikainen opetteli elokuvaroolia varten täysin vieraan kielen.

Koko kansan tuntema tv-tähti ja näyttelijä Timo Lavikainen, 46, on kovissa liemissä keitetty ammattilainen, joka on kohdannut urallaan monenlaisia haasteita. Yksi oli kuitenkin pitkän uran varrella vielä kokematta: vieraan kielen opetteleminen roolia varten.

Nyt Lavikaisen ansioluettelossa komeilee tällainenkin saavutus, sillä hän tähdittää uutuuselokuvaa Syksyn jälkeen saapuu kevät, joka kertoo sodan rikkomista ihmisistä sekä kielletystä rakkaudesta 1940-luvun Suomessa.

Poikkeuksellista on se, että elokuva on ensimmäinen pitkä fiktioelokuva, jossa puhutaan karjalankielen livvinmurretta. Pääosassa nähdään Asta Sveholm. Lavikainen roolihahmo on Sveholmin näyttelemän Annin isoveli Matti.

– Tämä oli positiivinen haaste. Kielestä en juurikaan enää muista mitään, mutta uuteen maailmaan hyppääminen on aina mahtavaa, Lavikainen kehuu.

Voit katsoa yllä olevalta videolta elokuvan trailerin, jossa näyttelijät Timo Lavikainen, Verneri Lilja ja Antti Raivio puhuvat livvinmurretta.

Timo Lavikainen esittää Syksyn jälkeen saapuu kevät -draamaelokuvassa jatkosodasta kotiutunutta Mattia.

Miten kukaan voi omaksua uskottavasti täysin vieraan kielen lyhyessä ajassa? Ei se helppoa ollutkaan, sen Lavikainen myöntää heti kättelyssä.

– Kaikki keskittyminen meni siihen, että selviytyy vuorosanoista. Käsikirjoituksen saimme sekä livvinkarjalaksi että suomen kielellä. Siitä opettelimme sen, repliikki kerrallaan.

– Varmasti meni kymmeniä tunteja ylimääräistä aikaa. Harvoin on tarvinnut ihan näin paljon päntätä!

Kuvauksissa näyttelijöiden apuna vieraili karjalankielen taitaja. Kärsivällisyyttäkin vaadittiin, sillä joskus kohtaukset oli kuvattava useaan otteeseen.

– Muistan, että yhtäkin kohtausta otettiin monta kertaa uusiksi, kun ei vain tullut se oikea lause sieltä.

Lavikainen muistuttaa opetelleensa myös Napapiirin sankarit -elokuvia varten Lapin murretta. Hän kuitenkin myöntää, että Lapin sointuva murre oli hieman kevyemmän asteen haaste.

– Se on paljon helpompaa ja sanat on sellaisia, että ymmärrän ne. Livvinkarjalassa osa sanoista kuulostaa suomelta, osa virolta. Siinä on vaikutteita myös venäjän kielestä, s-kirjaimia oli vaikka kuinka monta erilaista.

Vaikka livvinkarjala ei ollut kielenä Lavikaiselle entuudestaan tuttu, on Karjala Lavikaiselle merkityksellinen paikka. Saipahan Nurmijärvellä asuvan Lavikaisen perheen uusin tulokaskin nimensä sieltä.

Lavikaiselle ja Maikki-vaimolle syntyi marraskuussa toinen yhteinen lapsi, tytär nimeltä Faina. Perheeseen kuuluu myös 2-vuotias Lenne-poika, sekä Lavikaisen täysi-ikäinen tytär hänen aiemmasta liitostaan.

– Vaimon ukki oli Karjalasta. Annoimme nimen Faina kunnioittaaksemme vaimon sukujuuria ja edesmenneitä sukulaisia.

Syksyn jälkeen saapuu kevät ensi-illassa 28. elokuuta.