Star Trek -elokuvasta tuttu Ben Cross on kuollut

Ben Cross kuoli 72-vuotiaana nopeasti edenneen sairauden seurauksena.

Englantilaisnäyttelijä Ben Cross on kuollut 72-vuotiaana. Näyttelijän edustajien mukaan kuolema oli äkillinen, ja Cross sairasti vielä nimeämätöntä sairautta. Cross oli kuollessaan Wienissä, Itävallassa. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja The Guardian.

Crossin Lauren-tytär kertoi isänsä kuolemasta tämän Facebook-sivulla eilen tiistaina. Tyttären mukaan Cross oli ollut sairas jonkin aikaa, ja isän tila oli viimeisen viikon aikana heikentynyt nopeasti. Tytär kertoo olevansa täysin murtunut rakkaan isänsä kuolemasta. Lauren kiittää Facebook-julkaisussa isänsä faneja vuosien tuesta ja vuorovaikutuksesta.

Näyttelijä Ben Cross sai kehuja juutalaisen Harold Abrahamsin roolistaan elokuvassa Tulivaunut.

Cross tunnetaan parhaiten vuoden 1981 Tulivaunut -elokuvasta. Oscar-palkintoja kahminut elokuva perustuu vuoden 1924 kesäolympialaisten tositarinaan brittiläisistä olympiaurheilijoista. Ben Cross näyttelee kehutussa elokuvassa pääosan Harold Abrahamsin roolin. Lisäksi Cross muistetaan myös muun muassa vuoden 1995 Lancelot – ensimmäinen ritari -elokuvasta sekä vuoden 2009 Star Trek -uusintaversion Sarekin roolistaan. Cross aloitti näyttelemisen jo lapsena, ja hän näytteli elokuvien lisäksi myös teatterilavoilla.

Ben Cross näytteli vuoden 1995 ritariseikkailussa Lancelot – ensimmäinen ritari.

Crossin edustajien mukaan näyttelijä oli juuri päättänyt kuvaukset The Devil´s Light -kauhuelokuvaa varten. Loppuvuodesta Cross nähdään Netflixin Last Letter From Your Lover -draamaelokuvassa.

Cross syntyi Lontoossa vuonna 1947. Näyttelijällä on kaksi lasta, Lauren ja Theo. Crossia jää kaipaamaan myös tämän vaimo Deyana Boneva Cross.