Sanna Marin ja puoliso puhuvat arjestaan Kotiliedelle: Marin paljastaa haaveen, jolle Markus ei ole vielä lämmennyt

Harvinaisessa yhteishaastattelussa pääministeri Sanna Marin ja Markus Räikkönen kertovat, miksi häät päätettiin vihdoin pitää poikkeuskesänä.

Elokuun ensimmäisenä avioituneet pääministeri Sanna Marin (sd) ja Markus Räikkönen kertovat häistään ja tulevaisuudenhaaveistaan Kotilieden haastattelussa.

– Meillä oli ajatuksena mennä naimisiin tänä kesänä, mutta koronatilanne oli keväällä niin vaikea, ettemme miettineet edes hääpäivää. Vasta kesällä, kun korona hellitti ja tiesin saavani viettää hiukan lomaa, päätimme, että nyt on aika järjestää häät, toki hyvin pienet ja pitkälti ulkotiloissa, Marin kertoo Kotiliedelle.

Elokuisena lauantaina Kesärannassa juhlituissa häissä oli vain nelisenkymmentä vierasta, parin läheisimpiä ystäviä ja perhettä. Mukana oli myös parin 2-vuotias Emma-tytär. Häät tulivat monelle yllätyksenä, ja iloiset uutiset selvisivät suomalaisille pääministerin Instagram-kuvasta.

Kotilieden haastattelussa Marin kertoo häiden tunnelman olleen juuri sellainen kuin toivottiin. Säät suosivat, ja illan lopuksi saunottiin.

– Tuntuu hyvältä ja onnelliselta. Päivä oli hieno, täynnä hyvää puheensorinaa ja naurua. Oli iloinen ja rento meininki, Markus Räikkönen kertoo hääpäivästä Kotiliedelle.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen menivät naimisiin elokuun alussa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Marin ja viestintäjohtajana työskentelevä Räikkönen kihlautuivat jo vuonna 2016, mutta häät lykkääntyivät kerta toisensa jälkeen. Pari on pitänyt yhtä yli 16 vuotta. Kiireisen poliitikon arjessa ei ole ollut aikaa hääjuhlalle, mutta nyt yhteistä taivalta haluttiin lopulta juhlistaa.

Marin kertoi aiemmin elokuussa saapuessaan Säätytalolle syksyn ensimmäiseen iltakouluun, että hän ja Räikkönen viettivät kesälomansa kotosalla nauttien ajasta perheen kanssa. Varsinaista häämatkaa pari ei tehnyt.

– Olemme olleet ihan kotosalla niin täällä Helsingissä kuin Tampereella, viettäneet aikaa meidän tyttäremme kanssa ja se on ollut sitä parasta lomaa itselle, että on saanut olla Emman kanssa paljon. Kaikki leikkipuistot lähialueilla on tullut kyllä käytyä läpi ja siellä turvaetäisyydet pidetty, Marin kertoi Säätytalolla.

Sanna Marin meni naimisiin samassa mekossa, joka hänellä oli yllään Linnan juhlissa vuonna 2018.

Kotilieden haastattelussa Räikkönen kertoo Marinin olevan päämäärätietoinen ja hauska ihminen. Marin puolestaan kehuu miehensä kykyä saada hänet ajattelemaan muutakin kuin töitä. Pari jakaa yhteiset elämänarvot. Erimielisyyksistä he selviävät keskustelemalla.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen antoivat Kotiliedelle harvinaisen yhteishaastattelun.

Arki sujuu pääministerin perheessä tuttujen rutiinien mukaan. Vanhemmat hemmottelevat toisiaan Kotilieden mukaan antamalla toisen nukkua välillä pitempään. Räikköstä kiinnostaa urheilu, kun taas Marin viihtyy rautakaupassa ja käyttää sujuvasti työkaluja.

– Minä olen töissä päättäväinen ja toisinaan tiukkakin, mutta kotona olen aika pehmo. Emma tietää, keneltä kannattaa pyytää, jos haluaa katsoa vielä yhden jakson Pipsa Possua, Sanna Marin kertoo.

– Sanna purkaa turhautumista kotitöihin. Jos hän on joskus vihainen, meillä on erityisen siistiä, Räikkönen paljastaa.

Räikkönen kertoi viime joulukuussa IS:lle perhearjen sujuvan hyvin. Työssäkäyviä vanhempia lastenhoidossa auttavat välillä myös isovanhemmat.

– Elämme nykyaikaa, jossa molempien vanhempien on päästävä tekemään omaa uraa, mutta toisaalta myös joustettava, jotta perhe toimii ja on hyvä kokonaisuus. Tämä sama asia koskettaa nykypäivänä hyvin monia meidän ikäisiämme perheitä. Usein molemmat vanhemmat ovat töissä, Räikkönen sanoi joulukuussa.

Kotilieden mukaan tulevaisuudessa Marin haluaisi viettää vuoden asuen maaseudun rauhassa, mutta Räikkönen ei ole vielä aivan lämmennyt ajatukselle. Pari on myös keskustellut mahdollisesta toisesta lapsesta, Emma-tytärkin tahtoisi pikkusisaruksen.