Donald Trumpin kuopus hämmästyttää tuoreissa kuvissa – harvoin julkisuudessa nähty 14-vuotias on jo kaksimetrinen

Donald Trumpin nuorin poika Barron kuvattiin saapumassa kotiin viikonloppumatkalta vanhempiensa kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin nuorin poika Barron hämmästyttää viimeaikaisissa kuvissa. Trumpin nuorimmainen on kuvissa selkeästi kasvanut pituutta, ja 14-vuotias poika näyttää olevan jopa isäänsä pidempi. Teini-ikään usein kuuluva kasvupyrähdys on Barron Trumpin kohdalla ilmeinen. Poika nähdään julkisuudessa melko harvoin, joten ero entiseen on helposti havaittavissa. Trumpin perhe kuvattiin sunnuntaina saapumassa Valkoiseen taloon viikonloppumatkaltaan New Jerseystä.

Barron Trump vanhempineen kävelemässä Valkoiseen taloon.

Donald Trumpin tiedetään itsekin olevan noin 190 senttimetriä pitkä, joten Barronin voi päätellä olevan lähes kaksimetrinen. Sunnuntaina elokuun 16. päivä otetuissa kuvissa valkoiseen pusakkaan pukeutunut Barron Trump on isäänsäkin verrattuna todella pitkä. Myös muut Trumpin lapset ovat melko pitkiä. Eric Trump on noin 194-senttinen, ja sisko Ivankakin on yli 180 senttimetriä pitkä. Myös ensimmäinen nainen Melania Trump on varsin pitkä, 180-senttinen. Perheen naisten pituutta korostavat usein myös korkokengät.

Barron on kasvanut neljässä vuodessa hurjasti.

Marraskuun lopulla ilmestyneessä kirjassa Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency Barronilla kuvaillaan olevan oma ”hallitus”, jota hän johtaa. Se koostuu Trumpin lapsenlapsista, joiden kerrotaan pitävän Barronia lempisetänään.

– Kaikki tenavat rakastavat Barronia. Hän johtaa lapsenlapsia, presidentin esikoinen Donald Trump Jr. kertoo kirjassa.

Barron Trump nähdään julkisuudessa vain harvoin.

Sunnuntaina perhettä seuraavien ihmisten huomion kiinnitti myös Melania Trumpin käytös. Donald Trump yritti ottaa vaimoaan kädestä perheen poistuessa Air Force One -lentokoneesta. Trumpin käden hapuilu oli turhaa, sillä Melania selkeästi kieltäytyi tarttumasta puolisonsa käteen. Muun muassa Mirror kirjoittaa tilanteesta, joka ei ole Trumpin pariskunnan kohdalla ensimmäinen laatuaan.