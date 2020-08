Jorma Uotisen syksyn juhlakiertue perutaan – syynä koronatilanne

Jorma Uotisen 50-vuotista uraa juhlistava kiertue perutaan koronatilanteen vuoksi.

Tv-persoona ja koreografi Jorma Uotisen syksylle suunniteltu laaja juhlakiertue perutaan. Tiedotteen mukaan Uotisen 50-vuotista taiteilijanuraa juhlistava kiertue joudutaan perumaan vallitsevien olosuhteiden vuoksi.

– Ikäväähän tämä on, mutta olin kyllä jo henkisesti valmistautunut siihen, että näin saattaa tapahtua koronatilannetta seuratessani, Uotinen sanoo tiedotteessa.

18 konserttia kattavan kiertueen konsertit perutaan ajanjaksolla 21.10.-27.11.2020.

– Tämän peruutustilanteen kanssa on nyt elettävä. Tilannehan on kaikkien esiintyjien kannalta sama, ja nyt on vain odotettava parempia aikoja, Uotinen sanoo.

Uotisen uralle on mahtunut monenlaisia käänteitä 50 vuoden aikana. Uotinen täytti kesäkuussa 70 vuotta.

Jorma Uotinen tuomaroi Tanssii Tähtien Kanssa -kilapilua Jukka Haapalaisen ja Helena Ahti-Hallbergin kanssa.

Jorma Uotinen nähdään tuttuun tapaan Tanssii Tähtien Kanssa -tuomaristossa jälleen tänä syksynä. Ohjelma alkaa 5. syyskuuta Mtv3-kanavalla.

Jorma Uotisen perutut konsertit: Ke 21.10. Sibeliustalo, Lahti, To 22.10. Raumasali, Rauma, Pe 23.10. Madetojan sali, Oulu, La 24.10., Carelia-sali, Joensuu, 28.10. Verkatehdas, Hämeenlinna, La 31.10., Teatteri Provinssi, Salo, Ke 04.11. Kulttuurikeskus Akustiikka, Ylivieska, To 05.11. Paviljonki, Jyväskylä, Pe 06.11. Promenadikeskus, Pori, La 07.11. Järvenpäätalo, Järvenpää, Ke 11.11. Musiikkikeskus, Kuopio, To 12.11. Tampere-talo, Tampere, Pe 13.11. Lappeenrantasali, Lappeenranta, La 14.11. Konserttitalo, Turku, Ke 18.11. Kuusankoskitalo, Kouvola, To 19.11. Finlandia-talo, Helsinki, La 21.11. Hyvinkääsali, Hyvinkää, Pe 27.11. Laurentius-sali, Lohja.