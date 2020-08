Rähjäproosan mestarin elämää värittivät päihteet ja naiset olivat käyttötavaraa: ”Siellä on lyöty puolin ja toisin”

Kolme tunnettua suomalaista kertoo 100 vuotta sitten syntyneen Charles Bukowskin kirjallisuuden vaikutuksista elämäänsä.

”Löysin baarin, astuin sisään ja tilasin tuopin. Siellä oli iso lauma juoppoja, jotka soittivat jukeboksia, puhuivat kovalla äänellä ja nauroivat. Vähän väliä eteeni ilmestyi uusi kalja. Joku tarjosi. Minä join. Sitten katsoin ulos. Oli ilta, miltei pimeä. Kaljoja kannettiin aina vain. Kerran kävin ulkona tappelemassa jonkun kanssa. Siitä ei tullut kunnon tappelua. Me olimme molemmat liian kännissä.”

Kohtaus on Charles Bukowskin romaanista Pystyssä kaiken aikaa, joka julkaistiin vuonna 1975. Kirjassa Bukowskin alter ego Henry Chinaski ajautuu työpaikasta toiseen, ryyppää, tappelee, käy naisissa ja laukkaradoilla lyömässä vetoa hevosista.

Charles Bukowski (1920-1994) oli jenkkiläinen renttukirjailija, rähjäproosan mestari. Bukowskin kirjojen tarinat liikkuvat lähes aina elämän varjoisalla puolella, yhteiskunnan ulkolaidalla.

Bukowski ehti elää nelikymppiseksi, ennen kuin häneltä julkaistiin ensimmäinen oma teos.

Syrjäänvetäytyvä ja ujo, erittäin pahasta aknesta kärsinyt Bukowski vietti nuorena kiertelevää elämää. Teki pätkätöitä ja kirjoitteli novelleja julkaisun toivossa. Muutama tarina päätyi lehtiin, mutta Bukowskin piti elää nelikymppiseksi, ennen kuin häneltä julkaistiin ensimmäinen oma teos. His Wife, the Painter (1960) oli vain paperin toiselle puolelle painettu vihkonen. Runokokoelmasta Flower, Fist and Bestial Wail (1960) otettiin sentään 200 kirjasen pikkupainos.

Samaan aikaan Bukowski oli ehtinyt kehittää itselleen vaikean alkoholiongelman ja oli kuolla liialliseen ryyppäämiseen. Eräänkin kerran hän joutui verensiirtoon oksennettuaan runsaasti verta. Mies toipui.

Bukowskista kehittyi undergroundin kuningas. Vanha likainen mies, joka oli mukana popularisoimassa ja ajamassa alas 1960-luvulla syntyneitä taidekäsityksiä.

Kirjailija Reijo Mäki löysi Bukowskin ollessaan nuorfena miehenä töissä Tukholman metrossa.

Kirjailija Reijo Mäki sai ensikosketuksensa mestariin kesällä 1980 ollessaan töissä Tukholman metrossa.

Annetaan miehen itsensä kertoa:

– Minulla oli jo tuolloin tieto Bukosta, mutta en ollut vielä lukenut riviäkään häneltä. Sitten – satuin astelemaan jonkun kirjakaupan ohi – näin ikkunassa pokkarin Kvinnor. Jähmetyin niille sijoilleni. Kannessa myhäilee itse kirjailija, olutvatsa pömpöttäen ja kolme numeroa liian pienessä t-paidassa, olutpullo kädessä ja kainalossaan ”ei aivan freesi” yön kuningatar. Minuuttia myöhemmin palasin kadulle ostoksen kanssa. Tämä tapahtui juuri ennen juhannusta. Ja juhannusyöni oli kaukana normaalista. Ei järveä, ei kokkoa, ei mökkiä. Istuin yönvuoroni Skogskyrkogårdenin asemalla seuranani muutama satatuhatta kuollutta ruotsalaista ja Bukowski, Mäki muistelee.

– Sinä kesänä ostin vielä Tukholmasta kasan Buko-pokkareita. Ja seuraavana talvena jatkoin Turussa äijän tekstien haalimista. Mies oli myyty.

Vares-dekkaristi painottaa, että Bukowski hallitsi ihan omanlaisensa, lakonisen ja toteavan lauseen.

– Ja vähän väliä hän yllättää lukijansa kitkerällä huumorilla.

Mäki luonnehtii Bukowskia mieheksi, joka näki monenlaisten roolien ja teeskentelyn läpi, tehden samalla teräviä ja armottomia huomioita. Eikä ujostellut laittaa niitä paperille.

– Kaikki tämä tekee hänestä tyypin, jonka tekstit elävät vielä tänäkin päivänä. Olisi ollut hauska lukea, miten Buko kommentoisi tämän päivän kulttuuri-ilmastoa, joka on kaikenlaisten kieltolistojen ryydittämine ”uuskielineen” suoraan kuin George Orwellin kirjasta Vuonna 1984. Ollaan niin trendikkäitä ja istutaan kusi sukassa ja pelätään, että yhdestä väärästä ajatuksesta joudutaan jollekin cancel-listalle. Kollektiivinen kikherne kuuluu vetää sieraimeen asiasta kuin asiasta.

Mäki vakuuttaa, että ei itse koe Bukowskin kuvaamaa maailmaa ongelmallisena, koska kirjallisuuden tehtävä on aivan joku muu, kuin noudattaa poliittisten tahojen luomia dogmeja.

– Maailman tulisi muistaa Buko tinkimättömänä, ketään kumartamattomana sanan sankarina. Ja miehenä joka eli niin kuin kirjoitti. Eli ajatteli, että häntä on turha yrittää neuvoa ja mestaroida siinä, mitä hän teki. ”I don’t give a shit…”

Markku Toikka teki Bukowskista näytelmän 1990-luvulla.

Koomikko ja näyttelijä Markku Toikka on tutustunut Bukowskiin tavallista syvemmin. Hän on tehnyt kirjailijasta näytelmän ja esittänyt itse sen pääosaa. Bukowski on Toikalle tuttu jo teatterikoulun ajoilta.

– Minusta piti tulla etologi, eläinten käyttäytymisen tutkija. Se oli mun intohimo. Myöhemmin päädyin tutkailemaan vain yhtä lajia, homo sapiensta. Teatterikoulussa meillä oli voimakas pyrkimys verhottomaan suhtautumiseen todellisuudesta. Haluttiin nähdä mahdollisimman tarkkaan, mitä maailmassa tapahtuu ja pyrittiin poistamaan liiallinen kaunosieluisuus. Taiteilijuus tuntui vieraalta. Mentäisiin vain suoraan asioiden ytimeen. Ja Bukowskin teokset menivät.

Bukowskin merkitys näkyy myös populaarikulttuurissa. Kirjailijan karu kasvokuva koristaa t-paitoja, postikortteja ja julisteita. Red Hot Chili Peppersin laulaja Anthony Kiedis nimeää hänet yhdeksi suurimmista vaikuttajistaan. Vuonna 1987 julkaistiin osittain elämäkerrallinen elokuva Baarikärpänen, jossa Bukowskin kirjallista vastinetta Henry Chinaskia näytteli Mickey Rourke ja tämän rakastajatarta Faye Dunaway.

Faye Dunaway ja Charles Bukowski kuvattuna vuonna 1987 Los Angelesissa Californiassa.

Toikka asettaa Bukowskin aikalaistensa joukossa kapinallisten kaartiin.

– Oli Jack Kerouac ja Allen Ginsberg. Se oli ihan oma genrensä. Heidän vastakohtana oli sitten se sivistyneempi romaaniperinne, Portnoyn tauti ja Kauriin kääntöpiiri. Bukowski ja muut tekivät kulttuurivallankumousta. Etsittiin vapautta ja monen näköistä aihetta. Vanha kulttuuri oli aikansa elänyt. Oli kauhea into ja perustettiin jopa kultteja, kuten vaikkapa Bob Dylanin ympärille. Bukowskin ympärillä leijui renttukirjailijan boheemius, ja se oli osittain sitä samaa kulttia.

Bukowskin voi nähdä myös olosuhteiden uhrina. Suhde sotilasisään oli vaikea. Bukowski inhosi yltiöisänmaallisuutta. Hän inhosi Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana vallinnutta henkistä ilmapiiriä, tunsi itsensä ulkopuoliseksi, eikä välittänyt mistään. Bukowskia saattoi kutsua nyrpeäksi nihilistiksi.

– Jotain rakkaudettomuutta hänessä oli. Hän haki kovasti rakkautta, mutta ei ilmeisesti pystynyt siihen, tai ei osannut sitä hommaa. Hän oli traaginen hahmo. Silti Bukowski kuvasi asioita aidosti ja rehevästi.

Toikan mukaan Bukowskin teokset ovat valideja vielä tänäkin päivänä.

– Vaikka Postitoimisto. Ehdottomasti. Sehän on tarina autoritäärisestä johtamisesta ja yksilönvapaudesta. Auktoriteetteihin alistuminen on ikuinen teema. Vaikka ihmiset elävät nykyisin näennäisesti vapaammin, niin samalla tavalla me joudumme jaksamaan kovissa paineissa – vaikkapa työelämässä. Ihmiset eivät tietenkään voi käsitellä ongelmiaan samalla tavalla kuin Bukowski. Juopottelu on pelkkää juopottelua.

– Bukowski ei koskaan tarvinnut minkäänlaista yhteiskunnallista asemaa pystyäkseen näkemään kaiken paremmin kuin muut. Kun ei keskittynyt uraan ja mammonaan, uskalsi ajatella.

Riku Rantala on jopa esittänyt Bukowskin runoja.

Madventures-matkailuohjelmasta tutun Riku Rantalan ensimmäiset kosketukset Bukowskiin olivat kirjailijan klassikkoteokset Pystyssä kaiken aikaa ja Postitoimisto.

– Olin parikymppinen ja ne kirjat kolahtivat todella kovaa. Tein silloin työläistöitä, olin kaupassa ja satamassa ahtaajana. Bukowskin kuvaukset olivat niin helvetin hauskoja ja rehellisiä, että niihin pystyi samaistumaan. Vaikka en viinaa juonutkaan, kuten hän.

Rantala näkee, että Bukowski yhdisti rappioromantiikan ja yltiörehellisyyden tavalla, johon harva pystyy.

– Ottihan hän kirjailijan vapauksia, mutta mitä olen hänen elämäkertaansa lukenut, niin jäi sellainen fiilis, että olihan se aika rajua meininkiä.

Myös Rantala näkee Toikan tavoin Bukowskin ympärille muodostuneen jonkinlaisen kultin.

– Siinä oli tietyllä tavalla käynnissä hippiliikkeen ja vanhojen arvojen murtuminen.

Charles Bukowski ja Linda-vaimo kuvattuna kotonaan Los Angelesissa 80-luvulla.

Bukowskin kirjoissa päähenkilön suhde naisiin on pahimmillaan misogynistinen, parhaimmillaankin naisilla on arvoa lähinnä vuoteessa, tai heiltä voi pummata rahaa. Nykypäivänä Bukowski olisi metoo-liikkeelle tulenpunainen vaate.

– Kirjoittajalla on oltava sananvapaus. Siitä voidaan sitten keskustella, kuinka hän sitä käyttää, Rantala näkee.

– Bukowskin päihteidenkäyttö oli sekoilua. Mutta niin se taisi olla hänen naisystävilläänkin. Siellä on lyöty puolin ja toisin.

Rantala on testannut, voiko Bukowskin runoja vielä nykypäivänä lausua ääneen.

– Oltiin Reporters-orkesterin kanssa keikalla. Mietin, että ovatko Bukowskin runot liian härskejä, että niitä voisi esittää julkisella paikalla. Mutta on niissä toistakin kulmaa miehen ja naisen väleistä.

Rantala alkaa lausua:

– Jokaisen miehen on ymmärrettävä, että kaikki voi kadota: kissa, nainen, työ, rakkaus mukaan lukien kaikki on rakennettu hiekalle...

Rantala myöntää, että Bukowski oli ihmisvihaaja, mutta suuret humoristit joskus ovat.

– Siinä tietynlaisessa rumuudessaan hän oli kaiken sievistelevän kaupallisuuden ja markkinapallomeiningin täydellinen vastakohta. On aivan mahtavaa, että ei tarvitse olla kaunis ja kaikkia miellyttävä – ja tehdä vaikutus vain omalla ammattitaidolla.