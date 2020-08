Rosanna Kulju paljastaa nauttivansa ”sunnuntaipoikaystävän” seurasta – näin järjestely toimii

Rosanna Kulju avautuu tuoreessa podcast-jaksossa omista sinkkukokemuksistaan ja kertoo, millaisesta miehestä haaveilee.

Entinen Miss Helsinki ja nykyään kilpailua järjestävä Rosanna Kulju vieraili Sanna Kiisken Tinderpäiväkirjat -podcastin tuoreessa jaksossa. Studiossa naiset keskustelivat sinkkuelämän käänteistä, ja samalla Kulju tuli paljastaneeksi, millainen on hänen unelmien miehensä.

29-vuotias Kulju on viihtynyt jo tovin sinkkuna, sillä hän erosi entisestä miesystävästään maaliskuussa 2018.

Kulju kertoo käyttäneensä Tinder-deittisovellusta satunnaisesti, mutta deittailu on tyssännyt siihen, että vieraiden ihmisten tapaaminen tuntuu hänestä epämukavalta. Sinkkuna ollessaan nainen on käynyt vain satunnaisilla treffeillä ja viihtynyt pääosin yksin.

Useimmat tapailukumppaninsa hän onkin löytänyt kavereiden kautta. Kulju paljastaa, että hänellä on niin kutsuttu sunnuntaipoikaystävä, eli tapailukumppani, jonka kanssa hän viettää aikaa satunnaisesti.

– Niitä on ollut pari kappaletta, tässä parin vuoden aikana ja ne on sellaisia, jotka ovat tulleet vahingossa kavereiden kautta, Kulju kertoo podcastissa.

Rosanna Kulju tunnetaan mallina ja ex-missinä.

– Sunnuntaipoikaystävä hoitaa kaikki samat asiat, mitä oikeakin poikaystävä hoitaa, mutta vain sunnuntaisin. Me tilataan jotain ruokaa tai hän laittaa jotain, koska itse en osaa ja sitten me jotain jubaillaan, katsellaan elokuvia ja sitten hän lähtee kotiin, Kulju selventää suhdettaan sunnuntaipoikaystävään.

Hän elää toivossa, että jonain päivänä sunnuntaipoikaystävästä voisi tulla jopa oikea kumppani.

– Osan kanssa se voi jäädä siihen, että hengaillaan vaan sunnuntaisin netflixin ja chillaamisen merkeissä ja sitten he lähtee kotiin, mutta on myös sellaisia, jotka soittelee myös maanantaina, tiistaina ja yhtäkkiä me nähdäänkin pitkin viikkoa.

Podcastissa Kulju kertoo, että unelmien mieheltään hän toivoo erityisesti yhtä luonteenpiirrettä: miehen pitää olla karismaattinen.

– Ulkonäkö ei ole se juttu. Kunhan hän on miehekäs ja karismaattinen, sekä kantaa itsensä itsevarmasti ja antaa munkin olla oma itseni ja itsenäinen. Hänen täytyy olla rehellinen ja lojaali. Myös oma elämä pitää olla, Kulju listaa.

– Jos kävelen kadulla, kiinnitän huomiota tummiin, raamikkaisiin ja tatuoituihin miehiin.

Yksi osasyy edellisen parisuhteen päättymiseen oli Kuljun mukaan se, että ex-kumppani ei halunnut parisuhdettaan julkisuuteen. Kulju on jakanut henkilökohtaisia asioitaan hyvin avoimesti, mutta ihmissuhdeasiat hän pitää jatkossa itsellään.

– Se oli yksi iso riidan aihe siinä lopulla. Sen jälkeen olen tehnyt päätöksen, että parisuhde on sellainen asia, mitä en enää jaa.

Rosanna toimii nykyään Miss Helsinki -kilpailin järjestäjänä. Hän voitti kilpailun itse vuonna 2015.

Kulju kertoo, että sosiaalisen median välityksellä hän saa paljon lähestymisyrityksiä, mutta kaunottaren viesti näille miehille on selväsanainen:

– Vastaan kaikkiin saamiini yksityisviesteihin, mutta en miehille. Selkeitä iskuyrityksiä ei kannata mulle laittaa, koska niihin en vastaa, Kulju sanoo.

Rosanna Kulju nousi julkisuuteen voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2015. Nykyisin Kulju toimii kilpailun järjestäjänä. Lisäksi hän tekee töitä sosiaalisen median parissa ja julkaisee viikoittain omaa Grl Gang -podcastiaan. Hänellä on Instagramissa yli 53 000 seuraajaa.

Tänä vuonna Miss Helsinki -kilpailu on tauolla koronan vuoksi. Lisäksi Kulju pyörittää henkilöstövuokrausyritystä, joka vuokraa työntekijöitä muun muassa festareiden vip-tarjoilijoiksi, messuille ja muihin yleisötapahtumiin.