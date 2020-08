Madonnan railakkaat 62-vuotisjuhlat saivat fanit hieraisemaan silmiään – esitteli huumetarjotinta ja kuherteli estoitta 27-vuotiaan rakkaansa kanssa

Jo 62 vuotta täyttänyt Madonna juhli syntymäpäiviään villisti Jamaikalla.

Popin kuningattarenakin tunnetulla Madonnalla on takanaan railakas viikonloppu, sillä rakastettu laulaja täytti sunnuntaina 62 vuotta.

Merkkipäivänsä kunniaksi Madonna jakoi miljoonille faneilleen kuvia ja videoita tunnelmallisista juhlista, joita hän vietti perheensä kesken Jamaikalla. Laulajatähdellä on yli 15 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

Tähden julkaisemalta videolta käy ilmi, että iltajuhlaa vietettiin paikallisen tanssin ja musiikin merkeissä pienen lähipiirin kesken.

Juhlissa oli mukana myös laulajan 27-vuotias rakas Ahlamalik Williams, jonka kanssa poptähti kuherteli estoitta. Williams on Madonnan taustatanssija ja pari on seurustellut muutaman vuoden ajan.

Madonnalla on pitkä historia itseään nuorempien miesten tapailusta. Viime vuosina hän on tapaillut muun muassa tanssija Brahim Zailbatia, Timor Steffensiä ja malli Kevin Sampaioa, jotka olivat kaikki noin puolet popin kuningatarta nuorempia.

Yllättäen laulajalegenda julkaisi myös otoksen, jossa hän poseeraa savuke suupielessä ja esittelee tarjotinta täynnä kannabista.

– Tervetuloa Jamaikalle, Madonna kirjoittaa kuvatekstissä ytimekkäästi.

Kuuden lapsen äitinäkin tunnettu Madonna oli saanut koko lapsikatraansa mukaan juhliin. Yhdessä kuvassa hän poseeraa siniseen mekkoon pukeutuneen tyttärensä Lourdes Leonin, 23, kanssa.

Vain muutama päivä ennen juhlia Madonnan vanhin poika Rocco Richie täytti 20 vuotta.

Juhlissa Madonna joutui turvautumaan kainalosauvaan, joka on viime aikoina nähty laulajan mukana usein. Polvi- ja lonkkavammoista kärsinyt Madonna joutui perumaan monia Madame X -kiertueensa keikkoja terveydentilansa vuoksi. Lääkärit olivat kehottaneet Madonnaa olemaan rasittamatta itseään.

Madonna on 37-vuotisella urallaan perunut vain kourallisen keikkoja, mutta nyt tähden keho on alkanut reagoida valtaviin kiertueisiin. Poptähti kertoi viime vuonna yleisölle San Franciscossa kärsivänsä nivelsiteen revähdyksestä ja polvivaivoista. Madonnan Instagram-kuvissa hänen on nähty käyttävän polvitukia ainakin show’n harjoituksissa.