Sipe Santapukin ja Minna Kaupin toinen lapsi on syntynyt!

Sipe Santapukki ja Minna Kauppi ovat saaneet toisen lapsensa. Pariskunnalla on entuudestaan tammikuussa 2017 syntynyt poika.

Suunnistaja Minna Kauppi, 37, ja hänen puolisonsa, Apulanta-yhtyeestä tuttu muusikko Sipe Santapukki, 42, ovat saaneet toisen lapsensa. Santapukki kertoo, että pienokainen syntyi tänään maanantaina aamulla.

– Äiti, vaavi ja koko porukka voi hyvin, onnensa kukkuloilla oleva Santapukki kertoo IS:lle.

Pariskunnalla on entuudestaan tammikuussa 2017 syntynyt Ukko-poika.

Pariskunta kertoi huhtikuussa odottavansa toista lastaan.

Pari kertoi odottavansa toista lastaan Me Naisten haastattelussa huhtikuussa.

– Tämä odotus on ollut erilainen, kun kaikki tuntuu etenevän jotenkin omalla painollaan. Ukon syntyessä olimme ihan vauvakuplassa ja hormonihöyryissä, mutta tällä kertaa ultria ja sydänkäyriä ei ole tarvinnut ihmetellä ja jännittää samoin, Kauppi kertoi Me Naisten haastattelussa.

Me Naisille antamassaan haastattelussa Kauppi kertoi pariskunnan tehneen sopimuksen siltä varalta, ettei toinen raskaus olisi mahdollinen. Kauppia askarrutti erityisesti se, vaikuttaisiko hänen ikänsä raskauden onnistumiseen.

– Sovimme, että jos toista lasta ei ala kuulua, emme kriiseile siitä tai ala harkita hoitoja. Olemme superonnekkaita näinkin, Kauppi sanoi Me Naisille.

– Voi tietty olla, että kaikki se puhe oli vain tapa rauhoitella itseämme ja olisi paljastunut bullshitiksi, jos oikeasti olisimme kohdanneet ongelmia. Onneksi kaikki sujui hyvin.

Vielä lauantaina 15. elokuuta Santapukki esiintyi Apulanta-yhtyeen kanssa Seinäjoella. Santapukki iloitsi keikasta Instagram-tilillään, sillä yhtye joutui perumaan aiemman keikkansa rumpalin joutuessa sairaalahoitoon. Santapukin leikattu jalka oli tulehtunut pahasti.

– Kuten jotkut tietävätkin, niin jalkani leikattiin 5 viikkoa sitten ja operaatio meni hyvin. Perjantaina jalka kuitenkin tulehtui niin pahasti, että oli pakko hakeutua akuuttiin. Tulehdusarvot ovat lähteneet laskuun, mutta vielä ei ole tietoa milloin pääsen pois sairaalasta. Lääkärien mukaan tämän tyyppisellä tulehduksella ei ole leikkimistä, Santapukki kommentoi Instagramissa elokuun alussa.

– Olen todella pahoillani, että joudumme perumaan kesäkiertueen ensimmäisen keikkamme, ja voitte uskoa että tilanne harmittaa minua kaikista eniten. Mutta jos jotain voin luvata niin sen, että kyllä se kesä meidänkin osalta vielä alkaa. Siihen asti kaikkea hyvää ja pysykää terveinä!

Minna Kauppi on yksi menestyneimmistä suomalaissuunnistajista. Hän lopetti ammattilaisuransa vuonna 2015. Nykyään Kauppi työskentelee yrittäjänä sekä Lahden suunnistajien toiminnanjohtajana.

Sipe Santapukki puolestaan on tullut tunnetuksi Apulanta-yhtyeen rumpalina. Tällä hetkellä Santapukki nähdään tähtivalmentajana The Voice of Finland -ohjelmassa, jossa hänen aisaparinaan on yhtyeen solisti Toni Wirtanen.