Prinsessa Dianan esittäjä The Crownin viimeisille tuotantokausille valittiin – roolin nappasi palkittu australialaisnäyttelijä

Prinsessa Diana on yksi The Crownin loppupuolen merkittävistä hahmoista.

The Crownin pääosien näyttelijät vaihtuvat sarjan hahmojen ikääntyessä.

Netflixin suosikkisarja The Crownin viimeisten kahden kauden näyttelijäkaarti on täydentynyt. The Crownin Twitter-tilillä julkaistiin sunnuntaina tieto, että viidennellä ja kuudennella kaudella prinsessa Dianaa näyttelee palkittu australialaisnäyttelijä Elizabeth Debicki. Debicki nähdään alkusyksystä Christopher Nolanin Tenet-elokuvassa, ja hänet tunnetaan muun muassa elokuvasta The Great Gatsby – Kultahattu.

– Prinsessa Dianan henki, hänen sanansa ja tekonsa elävät monien sydämissä. Minulle on todellinen etuoikeus ja kunnia liittyä tähän mestarilliseen sarjaan, johon olen ollut koukussa sen ensimmäisestä jaksosta lähtien, Debicki sanoo Twitter-julkaisussa.

Prinsessa Dianan hahmo esitellään jo sarjan tulevalla neljännellä kaudella, näyttelijänään Emma Corrin.

Elizabeth Debicki näyttelee prinsessa Dianaa The Crownin kahdella viimeisellä tuotantokaudella.

The Crown -sarja seuraa kuningatar Elisabetin elämää läpi vuosikymmenten. Sarja alkoi kuvaamalla Elisabetin nuoruutta, ja 40-luvulta edetään lopulta 2000-luvun alkuun saakka. Sarjan pääosien näyttelijät vaihtuvat kahden tuotantokauden välein. Ensimmäisillä kahdella kaudella Elisabetia näytteli Claire Foy, kolmannella ja neljännellä taas Olivia Colman.

Kahdella viimeisellä kaudella kuningatar Elisabetia näyttelee Imelda Staunton. Konkarinäyttelijä Staunton on näytellyt muun muassa elokuvissa Järki ja tunteet sekä Harry Potter ja Feeniksin kilta.

Imelda Staunton jatkaa kuningatar Elisabetin roolissa Olivia Colmanin jälkeen.

Prinsessa Margaretia näyttelee viidennellä ja kuudennella kaudella Lesley Manville, joka tunnetaan muun muassa Phantom Thread -elokuvasta. Aiemmilla kausilla Margaretina nähdään Vanessa Kirby ja Helena Bonham-Carter.

Aiemmin viime viikolla julkistettiin tieto prinssi Philipin viimeisestä näyttelijästä. Philipiä näyttelee kahdella viimeisellä kaudella Jonathan Pryce, joka tunnetaan muun muassa Game of Thronesista ja Kaksi paavia -elokuvasta. Aiemmilla neljällä kaudella Philipin roolissa nähdään Matt Smith ja Tobias Menzies.

Olivia Colman ja Tobias Menzies kuningatar Elisabetina ja prinssi Philipinä.

BBC:n mukaan The Crown -sarjan viides ja kuudes kausi sijoittuvat 1990- ja 2000-luvuille. Alun perin viisikautiseksi suunniteltu sarja sai aiemmin kesällä tekijöiltä lisäaikaa, jotta juonta voitaisiin syventää. Netflix-hitistä julkaistiin viime syksynä kolmas kausi, ja neljäs ilmestyy loppuvuodesta 2020.