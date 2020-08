Poptähti Miley Cyrus puhui suunsa puhtaaksi avioerostaan ja seksielämästään – fanit eivät olleet uskoa korviaan

Poptähti Miley Cyrus avautui rakkauselämästään ja entisestä avioliitostaan podcastissa.

Poptähti Miley Cyrus ei arastellut kertoa yksityiselämänsä käänteistä Call Her Daddy -podcastissa. Cyrus, 27, intoutui kertomaan podcastia pitävälle Alexandra Cooperille kaiken seksuaalisuudestaan ja seksielämästään.

Cyrus on ollut julkisuudessa lähes koko ikänsä ja seurustellut teini-ikäisenä muun muassa Nick Jonasin kanssa. Poptähti kuitenkin ilmoitti podcastissa, että hänen ensimmäinen seksikokemuksensa tapahtui naisen kanssa. Kahden nuoren naisen kanssa, Cyrus tarkensi.

– Olin yhdessä melkein kaikkien naispuolisten ystävieni kanssa, Cyrus sanoi.

– Olin kiinnostunut tytöistä paljon ennen kuin pojista, Cyrus kertoi ja nauroi olleensa lapsena ihastunut Minni Hiireen.

Poptähti sanoi entisen aviomiehensä Liam Hemsworthin olleen ensimmäinen mies, jonka kanssa hän harrasti seksiä.

– Menin loppuun asti miehen kanssa 16-vuotiaana. Päädyin sen miehen kanssa naimisiin, joka on aika hullua, Cyrus kertoili.

Cyrusin ja Hemsworthin suhde oli myrskyisä. Pari kihlautui vuonna 2012, erosi ja palasi yhteen. 2018 he yllättivät faninsa kertomalla olevansa aviopari. Liitto päättyi kuitenkin eroon jo seuraavana vuonna.

Cyrus tosin myönsi valehdelleensa tuolloin Hemsworthille harrastaneensa seksiä miehen kanssa jo aiemmin.

– Valehtelin ja sanoin, ettei hän ollut ekani, koska en halunnut hänen pitävän minua luuserina.

Poptähti sanoo tilanteesta tehneen erityisen kiusallista sen, että Hemsworthin hyvä ystävä puolestaan meni naimisiin sen miehen kanssa, jonka Cyrus oli valehdellut vieneen hänen neitsyytensä.

– Pidin siitä valheesta kiinni kymmenen vuoden ajan, hän kertoi podcastissa.

Faneilta Cyrusin intiimipaljastukset ovat saaneet riemastuneen vastaanoton. Call Her Daddy -podcastin Instagramissa kiitellään Cyrusia rehellisyydestä ja siitä, että hän puhuu suoraan seksistä.

– Vau, hän ei todellakaan kainostele, Instagramissa kirjoitetaan.

– Mielenkiintoista kuulla, mitä hän kertoo Liamista!

”Minusta tehtiin pahis”

Hemsworth ja Cyrus tapasivat The Last Song -elokuvan kuvauksissa vuonna 2008. Parin on-off-suhde kesti vuosien ajan, kunnes he avioituivat vuonna 2018. Avio-onni ei kuitenkaan kestänyt ja pari ilmoitti erostaan keväällä 2019.

Miley Cyrus ei jäänyt avioeroaan kauaa suremaan, vaan löysi rinnalleen tosi-tv-tähti Kaitlynn Carterin. Liam Hemsworthin fanit olivat uudesta suhteesta näreissään ja epäilivät poptähden pettäneen miestään.

Kumpikaan ei ole juuri kommentoinut avioeroaan julkisuudessa. Podcastissa Cyrus kuitenkin muistelee yhteisiä vuosiaan Hemsworthin kanssa kauniisti ja toteaa niiden olleen elämänsä parhaita.

– 10 vuotta kestänyt suhteeni oli elämäni parasta aikaa, Cyrus sanoi.

Pia eron jälkeen Cyrusin uutisoitiin löytäneen uuden rakkauden tosi-tv-tähti Kaitlynn Carterin kanssa. Cyrus joutui sosiaalisessa mediassa Hemsworthin fanien hampaisiin, kun kuvat uima-altaalla kuhertelevasta poptähdestä levisivät sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin. Somessa arvuuteltiin, oliko Cyrus pettänyt aviomiestään tosi-tv-kaunottaren kanssa.

Cyrus sivaltaa Call Her Daddy -podcastissa arvostelijoitaan ja sanoo joutuneensa avioeron jälkeen kritisoiduksi vain sen takia, että hän on nainen.

– Minusta tehtiin pahis, koska olen nainen ja menin elämässäni eteenpäin. Se ei ole oikein, Cyrus puhisi.

Viimeisen vajaan vuoden poptähti on viihtynyt laulaja Cody Simpsonin käsipuolessa. TMZ-sivusto kuitenkin uutisoi, että pari erosi viikko sitten. Cyrus vahvisti eron podcastissa ja ihmetteli tapaa, jolla erouutinen päätyi julkisuuteen.

– Eron vahvisti luotettava lähde. Kuka muu on luotettavampi kuin parisuhteessa olevat ihmiset? Cyrus sanoi.