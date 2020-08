Roisi kermavaahtotemppu teki 28-vuotiaasta mallikaunottaresta Amerikan vihatuimman – avautuu nyt, miten Bachelor-sarja miltei tuhosi hänen elämänsä

Corinne Olympios ei kaihtanut keinoja, kun hän yritti vuosia sitten vietellä poikamies Nick Viallin tv-kameroiden edessä.

Kun Corinne Olympios osallistui Yhdysvaltojen Unelmien poikamies -sarjaan vuonna 2016, hän kohautti villeillä tempauksillaan koko maailmaa. Tuolloin 24-vuotias kaunotar tavoitteli sarjan 21. kaudella poikamies Nick Viallin sydäntä.

Nyt 28-vuotias Olympios on avautunut kohukauden käänteistä haastattelussaan itse Viallin kanssa. Hän osallistui ex-poikamiehen isännöimään sarjaan Nick V Talks Trash TV: A Bachelor and His Exes Tell All.

Ohjelman fanit muistavat Olympioksen hänen aggressiivisista yrityksistään vietellä Viall. Monen mieleen on jäänyt treffikohtaus, kun Olympios pursotti kermavaahtoa paljaalle rinnalleen. Sen jälkeen hän pyysi Viallia nuolemaan vaahdon.

– Käyttäydyin kuin psykopaatti, Olympios toteaa tuoreessa haastattelussa.

– Olin täysin eri ihminen tuolloin. Tein ihan mitä tahansa saadakseni huomiosi. Kaikki ympärilläni järkyttyivät, mutta en välittänyt, koska sain viettää aikaa kanssasi, hän kertoi Vialille.

Myöhemmin treffien jälkeen Olympios oli niin kovassa humalassa, että hän nukkui ruususeremonian ohi.

Corinne Olympios uskoi, että sarjan tapahtumat tulisivat pilaamaan hänen elämänsä.

Olympioksen mukaan katsojat näkivät vain pienen palan siitä, mitä kaksikon välillä todella tapahtui. Katsojille jätettiin vain karmeimmat kohtaukset.

– Olin poissa tolaltani, sillä tiedän, kuinka hyvä vaimo minusta tulee jonain päivänä ja kuinka hyvä tyttöystävä olen. Minusta tuntui, että sitä puolta ei lainkaan näytetty. Näytin ihan bimbolta.

Naisen matka sarjassa oli kaikkea muuta kuin ruusuinen. Olympios paljastaa, että kun hän lopulta tippui, hän makasi kaksi päivää vuoteessaan ja häpesi sarjassa tapahtuneita asioita. Hän ajatteli, että hänen elämänsä olisi ohitse.

Kyseinen kausi huipentui siihen, kun Viall vei kolme jäljellä olevaa kumppaniehdokasta Suomen Lappiin.

Jälkeen päin Olympioksen elämä on ottanut täysin uuden suunnan. Tällä hetkellä hän on onnellisesti parisuhteessa poikaystävänsä Vincent Frantonin kanssa. Olympios luo myös uraa stand-up koomikkona.

– Olin hyvin tunteellinen 24-vuotias, joka halusi vain viettää aikaa kanssasi. Olin myös piloille hemmoteltu pikku ämmä, Olympios tokaisee.

Vuoden päästä kohukaudesta Olyimpos osallistui Bachelor in Paradise -ohjelmaan, jossa seurattiin aikaisemmilta Unelmien poikamies- ja Unelmien poikamiestyttö -kausilta tuttuja kilpailijoita, jotka ovat pettyneet unelmiensa rakkauden etsimisessä.

Tuolloin kauden kuvaukset keskeytettiin, kun Olympios ja DeMario Jackson riisuivat humalassa vaatteensa ja olivat läheisessä kanssakäymisessä toistensa kanssa uima-altaalla. Tarkkaa tietoa kuvamateriaalissa näkyvistä tapahtumista ei ole.

Tapaus sai vakavan käänteen, kun Olympios kertoi olleensa koko päivän niin humalassa, ettei muista tapahtumista juuri mitään. Tutkinnassa tultiin kuitenkin siihen tulokseen, ettei kuvamateriaalissa ole havaittavissa seksuaalista hyväksikäyttöä, eikä Jacksonia syytetä mistään.