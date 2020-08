Krista Lanningin elämä New Yorkissa mullistui hetkessä, kun koronavirus iski – missikaunotar avoimena poikkeuksellisen raskaasta vuodestaan

Vuoden 2014 Miss Suomen perintöprinsessan Krista Lanningin korona-aika New Yorkissa on ollut täynnä haasteita.

Ex-missi Krista Lanning, 30, (o.s. Haapalainen) saapui 15 kuukautta vanhan Lumi-tyttärensä kanssa Yhdysvalloista kolmeksi viikoksi Suomeen kesää viettämään. Ensimmäiset kaksi viikkoa ovat sujuneet eristyksissä ystävältä vuokratussa talossa.

– Tiesin joutuvani karanteeniin, mutta halusin tulla kotimaahani tyttäreni kanssa. Meillä on vielä viikko jäljellä ja aion tavata niin ystäviä kuin sukulaisia, Krista kertoo puhelimitse.

Krista painottaa sitä, että hän haluaa tutustuttaa tyttärensä jo pienestä pitäen Suomeen ja opettaa Lumille myös suomen kielen. Kristan amerikkalainen, mainosalalla työskentelevä aviomies Kevin, 35, puhuu tyttärelle englantia.

– Luen Lumille valtavasti suomalaisia satukirjoja ja haluan, että hän oppii täydellisesti äitinsä kotikielen, Krista kertoo.

Krista myöntää vuoden New Yorkissa olleen haastava, sillä miljoonien muiden tavoin myös Lanningin perheen elämä muuttui koronan takia. Aluksi perhe oli suositusten mukaan kotona neljän seinän sisällä, mutta jatkuva yhdessäolo alkoi olla haastavaa.

– Meille oli saapunut juuri ennen pandemian alkua Suomesta au pair, joten olimme kaikki saman katon alla. Olihan se haastavaa, kun kotona oli uusi ihminen, eikä edes voinut ulos mennä, Krista muistelee.

Krista Lanning, tuolloin Haapalainen, oli vuoden 2014 Miss Suomi -kisassa toinen.

Valitettavasti au pairin täytyi lähteä takaisin Suomeen odottamaan tilanteen rauhoittumista.

– Välillä tunsin ahdistustakin, mutta jotenkin me tilanteesta selvisimme. Yksi hyvä keino oli lähteä pois New Yorkista, Krista kertoo.

Päätös vuokrata talo Georgian osavaltiossa sijaitsevalta Tybee Islandilta olikin yllättävän helppo tehdä. Perhe pakkasi tavaransa ja lähti Virginian kautta Georgiaan.

– Tilanne eskaloitui New Yorkissa keväällä todella nopeasti. Uutiset olivat pelottavia ja kaupungissa oli maailmanlopun meininki – ja se vain paheni. Kaupungin satamaan tuli suuri sotilassairaalalaivakin, Krista muistelee.

Elämä Georgian kauniilla lomasaarella sujui Lanningin perheeltä leppoisasti, eikä edes maskeja tarvinnut käyttää.

– Olimme siellä kaksi kuukautta ja ryhdyin miettimään lastenkirjan tekemistä. Kevinin Kathy-äiti kannusti minua, Krista paljastaa.

Markkinoinnin parissa työskentelevä Krista pyöritteli ajatusta siitä, miten pienille lapsille opetetaan maskin käyttö, jos sen pitäminen tulee pakolliseksi. Hän ideoi sarjakuvamaisen kirjan, jonka kuvitti Moona Baldanius. Kirjan nimeksi tuli Learn with Lumi; Magic Shield ja se on julkaistu e-kirjana.

– Etsin parhaillaan kustantajaa, sillä tarkoitus olisi kirjoittaa muistakin sellaisista aiheista, joista vanhempien on vaikea kertoa lapsilleen. Tyttäreni ja hänen kaverinsa ovat pääosissa, Krista kertoo ja paljastaa odottavansa puhelua Yhdysvalloista.

– Siellä eräs kustantaja miettii asiaa ja lupasi palata minulle mahdollisimman pian, hän kertoo.

Sen verran realisti Krista on, ettei laske elämäänsä kirjailijan ammatin varaan. Hän markkinoi edelleen ravintoalalla luomubrändejä ja kertoo olleensa työllistetty koronasta huolimatta. Aviomies Kevinkin on tehnyt koko ajan töitä, mutta etänä.

– New Yorkissa on nyt menossa neljäs vaihe, eli ihmiset menevät takaisin toimitaloihinsa, Krista kertoo.

Lanning ja Lumi-tytär vierailevat kesänvietossa Suomessa.

Pariskunta on ollut naimisissa toukokuusta 2017 ja yhdessä viisi vuotta. Tämä vuosi on ollut heidän yhteis­elonsa haastavin.

– Pientä kärhämää on alati yhdessäolon aikana tullut, mutta ei mitään dramaattista. Kevin on vain iloinen siitäkin, että tulin Suomeen tapaamaan lähimmäisiäni, Krista kertoo.

Pian Krista lähtee takaisin New Yorkiin, jossa hän joutuu olemaan kaksi viikkoa karanteenissa kotona. Hän naurahtaa, että pikkuhiljaa karanteeneihin alkaa tottua.

– Kuulin, että New Yorkissa pahin on ohi ja elämä alkaa piristyä. Sairaaloissakin on tilaa, jos tilanne jostain syystä pahenisi, hän päättää.