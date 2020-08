Kulisseista paljastetaan, millaista Ellen DeGeneresin kanssa työskentely oikeasti on – tuottaja tyrmistyi kuullessaan tähden vaatimukset

Elle DeGeneresin maine on kokenut kovan kolauksen työntekijöiden paljastusten takia.

Juontaja Ellen DeGeneres on ollut myrskyn silmässä siitä lähtien, kun huumorintajuisena ja ystävällisenä persoonana tunnetusta juontajasta levisi rajuja väitteitä julkisuuteen.

Koomikko Kevin T. Porter nimesi juontajan Twitterissä ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”. Se sai monet muutkin DeGeneresin kanssa työskennelleet ihmiset jakamaan omia kokemuksiaan ja Buzzfeed-sivusto julkaisi laajan artikkelin, jossa tuotantoon kuuluvat henkilöt kuvailivat työympäristöä ”myrkylliseksi”.

Kulisseista tihkuu lisää paljastuksia, sillä nyt myös DeGeneresin talk show’n vieraat, entinen kamera-assistentti ja talk show’n nykyinen ja entinen DJ ovat kertoneet omista kokemuksistaan julkisuudessa.

DeGeneresin talk show’n DJ Stephen ”tWitch” Boss sanoo Us Weeklyn haastattelussa, että työympäristön epäkohdista on käynnistetty tutkinta, jonka takia talk show'n työntekijöitä on käsketty pitämään suunsa supussa kohusta ja juontajaan kohdistuvista väitteistä.

– Lakiteknisistä syistä emme voi puhu paljoa aiheesta, mutta sen sanon, että kuvauksissa on ollut paljon rakkautta, Boss muotoilee US Weeklylle,

Boss myöntää kuitenkin, että talk show’n tuotannossa on monia ongelmia.

– On selkeää, että on monia asioita, jotka vaativat huomiota, mutta minä ja monet muut olemme sitä mieltä, että ohjelmaa tehdään rakkaudella, hän kierteli.

DeGeneresin tunnuslauseeksi on vuosien saatossa muodostunut ”ole kiltti toisille” -fraasi, jota hän on tuonut esille muun muassa hyväntekeväisyystoimissaan. Entisten työntekijöiden mukaan se on ”hölynpölyä”.

Ohjelman entinen DJ Tony Okungbowa sen sijaan ei muistele lämmöllä aikaansa ohjelmassa.

– Olen kiitollinen ohjelman tarjoamasta mahdollisuudesta, mutta minä koin ympäristön myrkylliseksi ja tuen entisiä työtovereitani, jotka haluavat tehdä työpaikasta terveemmän ympäristön.

Vuosien saatossa monet tuiki tavalliset ihmiset ovat päässeet parrasvaloihin DeGeneresin ohjelmassa. Ohjelman vieraat ovat jo aiemmin kuvailleet amerikkalaismedialle DeGeneresin käytöksen muuttuvan heti, kun kamerat lakkaavat kuvaamasta.

DeGeneres lähetti heinäkuussa anteeksipyyntökirjeen työntekijöilleen. Siinä hän ilmoitti, että työpaikan epäkohtiin puututtaisi, mutta ei myöntänyt tehneensä itse mitään väärää. –Kasvumme myötä en ole kyennyt pysymään kartalla kaikesta ja olen luottanut siihen, että muut tekevät työnsä, kuten haluan, että ne tehdään, hän kirjoitti.

Ohjelmassa vuonna 2018 nähty Dana Dimatteo kertoo The Sun -lehdelle ihmetelleensä, kuinka julkisuudessa aina niin iloinen ja ystävällinen juontaja muuttui mainoskatkolla kuin toiseksi ihmiseksi.

– Hän ei sanonut yleisölle sanaakaan, jos kamerat eivät kuvanneet. Hän lopetti esittämisen samantien, kun kamerat lakkasivat kuvaamasta, Dimatteo sanoo The Sunille.

Dimatteo sanoo lentäneensä ohjelman kuvauksiin Los Angelesiin Chicagosta ja olleensa talk show’sta innoissaan. Into laantui kuitenkin heti, kun Dimatteo ja hänen ystävänsä astuivat studioon.

– Tuottajat sanoivat, että jos Ellen poimii meidät yleisöstä, niin emme saa olla Elleniä hauskempia tai fiksumpia. Meille kerrottiin, että Ellen on ohjelman tähti ja koomikko, emme me.

Dimatteon mukaan he joutuivat kuvauksissa myös nauramaan ja taputtamaan asioille, jotka eivät olleet yleisön mielestä hauskoja.

– Meitä ohjeistettiin käyttäytymään tietyllä tavalla ja puhumaan vain, jos meitä puhuteltiin. Meidän piti kiljua ja hyppiä takahuoneessa testinä. Se oli aika nöyryyttävää, Dimatteo kertoo The Sunille.

”Elleniä ei saa katsoa, hänelle ei saa puhua...”

Juontaja Ellen DeGeneresin tympeä käytös ei rajoittunut pelkästään hänen oman talk shown’sa kuvauksiin, australialainen tuottaja Neil Breen on kertonut julkisuudessa. Breenin mukaan DeGeneresin vierailu Australian Today Show’ssa oli erikoinen, sillä tuotanto sai DeGeneresin edustajilta tarkat ohjeet siitä, miten juontajaa tulisi kohdella.

– Hänen tuottajansa soitti minulle ja sanoi että kukaan ei saa puhua Ellenlle. Hänelle ei puhuta, häntä ei saa lähestyä, eikä häntä saa katsoa, Breen muisteli podcastissaan heinäkuussa.

– Ellen tulee paikalle, istuu, puhuu juontajille ja lähtee, Breen kertasi protokollaa.

Barack Obama luovutti Presidential Medal of Freedomin DeGeneresille vuonna 2016.

Breen totesi podcastissaan luulleensa koko juttua aluksi vitsiksi.

– En saa edes katsoa häntä? Koko juttu oli ihan älytön.

Tuottaja sanoo panneensa merkille myös DeGeneresin tiimin käytöksen Today Show’n kuvauksissa.

– He nauroivat Ellenin jutuille niin lujaa, että minun piti pyytää heitä olemaan hiljempaa, etteivät he pilaisi nauhoitusta.

Bree huomautti podcastissaan, ettei hänellä ole aavistustakaan millainen Ellen DeGeneres on oikeasti, sillä kohtaaminen tähden kanssa oli niin kummallinen.

– En tiedä onko hän mukava ihminen vai ei. Ei aavistustakaan. Sen voin sanoa, että ihmiset olivat jatkuvasti varuillaan hänen lähettyvillään.