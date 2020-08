Ensinäyttö: Kaija Koon uusi musiikkivideo on hymni elämän ainutkertaisuudesta – mukana Suomen ykkösrivin näyttelijöitä

Kaija Koon edellisestä musiikkivideosta on jo kotvan aikaa.

Kaija Koon uudessa biisissä kaivataan menneitä hyviä päiviä. Vaikka kaiho ajaakin muistojen luo, artisti painottaa, että elämä on tässä ja nyt.

Muistako kappaleen, jota kuuntelit silloin kauan sitten? Kun olit juuri rakastunut. Kun sinulla oli ollut elämäsi parhaat bileet?

Tähän tematiikkaan tarttuu Kaija Koon uusin biisi Hullut päivät. Kappaleen videolla – Kaijan edellisestä musiikkivideosta on jo monta vuotta – artistista nähdään uusia puolia, kun hän yhdistää voimansa Siskonpedistä tuttujen näyttelijöiden, Pirjo Heikkilän, Niina Lahtisen, Krisse Salmisen ja Sanna Stellanin kanssa.

Lauri Nurksen ohjaamassa videossa ladyt päättävät laittaa juhlat pystyyn. Ilta sujuu railakkaasti, kunnes yksi naisista saa viestin, joka on latistaa tunnelman täysin. Naisten ystävyys kannattelee vaikeissakin hetkissä ja tarina saa onnellisen lopun.

–

Koko idea oli, että nyt tehdään komediallinen video. Kappale antoi mahdollisuuden tehdä jotain erilaista ja hullutella. Mulla oli vahva tunne, mitä kohden pitää mennä. Lopulta kaikki natsasi hienosti, Kaija Koo kertoo Ilta-Sanomille.

– Ohjaaja Lauri Nurkse oli viisas, lempeä ja tiukka. Kun pidettiin palaveria, hän oli heti juonessa mukana.

Videossa on kohta, jossa juhlat ovat mennä pilalle tekstiviestin takia. Mitä siinä kohtauksessa tapahtuu?

– Aluksi biisissä ei ollut väliosaa olenkaan. Ajattelin, että sen laulun ilo syö itse itsensä. Biisiin ja videoon piti saada syvä kohta, josta noustaan ylös. Ihan kuin elämässä. Halusin, että käydään syvällä. Ei tehdä surullista, mutta tehdään liikuttava kohta, Kaija avaa kappaleen suvantovaihetta.

Kaija painottaa, että laulu ei ole hymni keski-ikäisille.

– Laulu ei kerro vain keski-ikäisyydestä. Se on kaikille yli 25-vuotiaille. Jo kolmekymppiset alkavat miettiä, että mitä se elämä olikaan ja miten se menikään, Kaija nauraa.

– Biisi kertoo siitä, miten pysähtynyttä elämä voi olla. Arki ampuu linnutkin taivaalta. Näin meille ihmisille useimmiten tapahtuu. Meidän sisällä on luova, utelias ja innostunut lapsi, mutta välillä se nuupahtaa arjen keskellä. Olen koettanut, että arki ei tulisi päälle. Monella on joka päivä sitä samaa. Mitä jos koettaisi muuttaa rutiineja? Ei menisi aina samaa reittiä johonkin paikaan. Ei istuisi aina samalle penkille. Saisi aikaan perhosefektin. Kun joku asia on eri tavalla, koko ketju alkaa muuttumaan. Vaihda tuolia, näkökulma muuttuu. Muuta puheenaiheita, vaihda väriä, tee eri ruokia, haaveile, Kaija luettelee.

Kaija Koon edellinen single Onnellinen loppu julkaistiin tammikuussa ja se nousi kevään aikana maamme toiseksi soitetuimmaksi radiokappaleeksi. Kappaleesta tuli monelle korona-ajan voimabiisi.

Uusi biisisi on todella duurivetoinen ja tanssittava. Onko tässä taustalla se, että juuri tätä tämä korona-aika tarvitseekin?

– Kappaleen julkaisupäivä oli jo määrätty keväällä. Olin koko ajan sitä mieltä, että tämä tehdään. Onneksi tämä sopii täydellisesti tähän korona-aikaan. videota voi katsoa yksin taio kavereiden kanssa kotona ja bilettää samalla. Olla videon kautta mukana. Ei varmasti tule tartuntaa. Juhli turvallisesti, mä tarjoan biletyksen, Kaija iloitsee.

Hullut päivät -kappakeen Kaija sai käsiinsä ensimmäisen kerran jo keväällä 2019.

– Tekijöinä ovat Tiina Vainikainen ja Atso Soivio. Tiina on tehnyt mulle muitakin biisejä. Tiina on taiteilija, joka on uinut mun sielunmaisemaan. Hän katselee ja kertoo mun kanssa mitä siellä on.

Videohan paljastaa, että sinulla on lahjoja näyttelemiseen. Haaveiletko koskaan siitä?

– No, on käynyt vain haaveena mielessä, mutta muut ovat sanoneet, että mun pitäisi tehdä jotain sillä saralla. Komediakin kiinnostaa. Rakastan tehdä hahmoja. Teen niitä omaksi ja ystävieni iloksi. Sellaisia ihan järkyttäviä videoita, joita lähettelen kavereille. Ovat kuulemma erittäin hauskoja. Toivottavasti muut kuin ystävät eivät näe niitä koskaan, laulaja on kauhistelevinaan, mutta nauru kuplii taustalla.

Komediaoppia Kaija saikin, kun Siskonpedin naiset lähtivät mukaan videolle.

– Siskonpetiläisillä on vahva kemia keskenään. Ihmettelin, että miten solahdan sekaan. No, mähän solahdin. Heissä on sellainen valtava sisarellinen rakkaus. Ei tuntunut yhtään, etten kuluisi joukkoon.

Elävää musiikkia sai keväällä kuullakseen vain striimattuna. Kesä toi helpotuksen korona-arkeen ja tartuntamäärien laskettua alettiin järjestämään myös keikkoja. Uudet keikat tulivat monelle muusikolle kreivin aikaan. Niin myös Kaijalle.

– Kevään kiertue peruuntui. Kaikki lähti niin äkkiä alta. Se oli ihan katastrofi koko jengille. Mulla on 10 ihmistä tien päällä. Nyt on tehty pienempiä esiintymisiä. Ensin kolmella, sitten neljällä ja viidellä muusikolla. Naantalissa oli jo koko setti ja iso bändi. Oltiin Järvenpäässä. Sen jälkeen kaikki meni taas kiinni. Ensi viikonloppu on peruttu. Oli paikoitellen erittäin rasittavaa. En ole elämäni aikana tehnyt näin monta biisilistaa eri paikoille. Joka ikinen keikka oli räätälöity.

Vaikka koronan toinen aalto on vasta tuloillaan, varovaisuus kannattaa jo nyt.

– Minä pyrin noudattamaan sääntöjä ja toivon, että voitaisiin jatkaa elävän musiikin esittämistä. Se onnistuu, jos me kaikki noudatetaan sääntöjä, Kaija painottaa.

Kaipuu keikoille on kova, sillä ne ovat artistiuden kovinta ydintä.

– Heräsin keikoilla henkiin. Huomasin miten tärkeää musan tekeminen ja kuuntelu on. Voi vain kuvitella, kuinka tärkeää se on kuulijoille. Voin keikkojen takia ehdottomasti paremmin. Niistä tuli superhyvä olo.