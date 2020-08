Mitä ihmettä: Phil Collinsin kappale kipusi listoille 40 vuotta julkaisunsa jälkeen – taustalla YouTube-tähtien viraalihitiksi muodostunut video

Viraalihitiksi noussut YouTube-video näyttää, kun Tim ja Fred Williams kuulevat ikonisen In the Air Tonight -kappaleen ensimmäistä kertaa.

Phil Collinsin kasarihitti In the Air Tonight on noussut hurjaa vauhtia myyntilistoilla sen jälkeen, kun kappaleesta tehty YouTube-video nousi viraalihitiksi. Aiheesta kirjoittavat muun muassa Rolling Stone ja CNN.

Rolling Stonen mukaan kappaleen myynti nousi kahdessa päivässä 1 100 prosenttia. CNN:n mukaan In the Air Tonight on kivunnut iTunesissa Yhdysvaltojen suosituimpien kappaleiden listan kärkipaikoille.

Yhdysvaltalaiset 22-vuotiaat Tim ja Fred Williams tekevät YouTube-kanavalleen musiikkiaiheisia videoita, joilla he muun muassa arvioivat heille tuntemattomia kappaleita. Phil Collinsin In the Air Tonightin ensi kertaa kuullessaan kaksoset yllättyvät sen legendaarisesta rumpufillistä.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Noin viiden minuutin kohdalla videossa kuullaan Collinsin kappaleen yllättävä tunnelmanvaihdos, ja rumpufillin kuullessaan kaksoset silmin nähden häkeltyvät. Williamsit haukkovat henkeään ja alkavat jammailla musiikin tahtiin. Veljekset keskeyttävät kappaleen kuuntelun jakaakseen ajatuksiaan yllättävästä kappaleen suunnanmuutoksesta.

Veljesten YouTube-kanava on kerryttänyt nopeasti suosiota, ja Tim Williams on kiitellyt seuraajia Instagramissa. Heinäkuun lopussa julkaistulla Phil Collins -videolla on jo yli 5 miljoonaa katselukertaa.

Williamsin veljekset ovat tehneet videoita noin vuoden ajan. Aluksi he keskittyivät rapmusiikkiin, mutta laajensivat Frank Sinatran kautta muihin heille tuntemattomiin artisteihin, kuten Dolly Partoniin.