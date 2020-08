Jättiyllätys: laulaja Pandora vetäytyy Tähdet, tähdet -kisasta viime hetkellä

Nämä kappaleet kuullaan ensimmäisessä lähetyksessä

Suvi Teräsniska: I Wanna Dance With Somebody (Whitney Houston)

Mikko Harju: Fame (Irene Cara)

ABREU: La Isla Bonita (Madonna)

Konsta Hietanen: Take on me (A-ha)

Katri Ylander: She Works Hard For the Money (Donna Summer)

Leo Stillman: Relax (Frankie goes to Hollywood)

Hanna Pakarinen: Faith (George Michael)

Tommi Läntinen: The Best (Tina Turner)

HesaÄijä: Thriller (Michael Jackson)

Päivi Lepistö: Gloria (Laura Branigan)