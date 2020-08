Sean Penn meni salaa naimisiin 31 vuotta nuoremman näyttelijärakkaansa kanssa – myös muilla tähtipareilla huomattavia ikäeroja

Muun muassa Madonna, Mel Gibson ja Steven Tyler ovat valinneet rinnalleen itseään nuoremman puolison.

Elokuun alussa Hollywood-tähti Sean Penn, 59, todisti, että ikä on vain numero menemällä naimisiin 31 vuotta nuoremman näyttelijän Leila Georgen, 28, kanssa.

Pari meni naimisiin salaisessa vihkiseremoniassa seurusteltuaan neljän vuoden ajan. Asia paljastui, kun elokuvatuottaja Mike Medavoyn Irena-vaimo onnitteli paria Instagramissa. Medavoyt ovat tuoreen avioparin läheisiä ystäviä.

Sean Penn meni salaa naimisiin rutkasti nuoremman näyttelijätyttöystävänsä kanssa.

Australialais-amerikkalainen George on näytellyt muun muassa elokuvissa Mortal Engines ja The Kid.

Madonnan ex-miehenäkin tunnettu Penn ei kuitenkaan ole ainoa julkimo, joka on valinnut huomattavasti nuoremman puolison. Mirror-lehti listasi artikkelissaan huomattavan ikäeron omaavia tähtipareja.

Näyttelijä Mel Gibson ja Rosalind Ross kuvattuna vuonna 2019.

Kohuissa ryvettynyt näyttelijätähti Mel Gibson, 64, on viihtynyt 24 vuotta nuoremman naisystävänsä Rosalind Rossin, 30, kanssa jo viiden vuoden ajan. Pari sai vuonna 2017 poikavauvan. Gibsonilla on jo ennestään kahdeksan lasta muista suhteista.

– Mitä tulee ikään ja suhteisiin, se on vain numero. Me pidämme toisistamme. Hän on aikuinen, ja me pidämme toisistamme, muun muassa Tappava ase -elokuvista tunntettu Gibson totesi parin suhteesta.

Dick Van Dyke ja Arlene Silver kuvattuna vuonna 2018 Hollywoodissa.

Dick Van Dyke Show -ohjelmasta ja Maija Poppanen -elokuvasta tunnettu näyttelijä Dick Van Dyke tapasi 46 vuotta nuoremman vaimonsa Arlene Silverin vuonna 2006. 94-vuotias Van Dyke on sanonut 48-vuotiaan vaimonsa antaneen hänelle ”kolmannen elämän”.

– Keskustelemme koko ajan ja teemme kaiken yhdessä, Van Dyke on hehkuttanut suhdettaan.

Patrick Stewart ja Sunny Ozell kuvattuna tämän vuoden helmikuussa.

Star Trek-tähti Patrick Stewartilla, 80, ja laulajavaimo Sunny Ozellilla, 41, on 39 vuotta ikäeroa. Stewart on viisi vuotta vaimonsa isää vanhempi. Pari tapasi yhteisen ystävän kautta vuonna 2008, kun Ozell työskenteli tarjoilijana New Yorkissa. Stewart ja Ozell menivät naimisiin vuonna 2013.

– Muistan 40-vuotissyntymäpäiväni elävästi ja vannon jumalan kautta, että se oli viime viikolla. Minusta ei tunnu yhtään erilaiselta, enkä mielestäni käyttäydy tai näytä kovin erilaiselta, Stewart on kommentoinut ikäänsä julkisuudessa.

Madonna kuvattuna maaliskuussa uuden poikaystävänsä Ahlamalik Williamsin kanssa Pariisissa.

Madonnan, 61, uusi miesystävä Ahlamalik Williams, 26, on 36 vuotta poplegendaa nuorempi. Williams oli Madonnan taustatanssija, kun parin rakkaus roihahti.

Sittemmin pari on kuvattu useaan kertaan kuhertelemassa yhdessä ja Madonna on esitellyt miesystäväänsä näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Madonnan 23-vuotias tytär Lourdes Ciccone on on vain kolme vuotta äitinsä uutta miesystävää nuorempi.

Steve Tyler kuvattuna tyttöystävänsä Aimee Prestonin kanssa tammikuussa.

Aerosmith-yhtyeen solistina tunnettu Steven Tyler, 72, löysi rakkauden 42 vuotta nuoremman Aimee Prestonin kanssa. Preston työskenteli suhteen alkaessa Tylerin henkilökohtaisena assistenttina.

Preston kuvaili Tyleria hiljattain ”elämänsä rakkaudeksi”. Preston on 11 vuotta nuorempi kuin rocklegendan tytär Liv Tyler.

Jeff Goldblum kuvattuna vaimonsa Emilie Livingstonin kanssa helmikuussa.

Jurassic Park -tähti Jeff Goldblum, 67, meni naimisiin 30 vuotta nuoremman voimistelijan Emilie Livingstonin, 37, kanssa vuonna 2014. Pari on sittemmin saanut kaksi poikaa, Charlien ja Riverin.

Goldblum on paljastanut, ettei uskonut hankkivansa lapsia ennen Livingstonin tapaamista.

– En koskaan uskonut, että tekisin sen. En ollut koskaan kovin innostunut isyydestä, enkä kuvitellut sitä itselleni, Goldblum on kertonut.

Kate Beckinsale kuvattuna poikaystävänsä Goody Gracen kanssa toukokuussa Kaliforniassa.

Muun muassa Pearl Harbor -elokuvasta tuttu englantilaisnäyttelijä Kate Beckinsale, 47, julkisti suhteensa 24 vuotta nuorempaan Goody Graceen, 23, tänä vuonna. Pariskunta on kuvattu yhdessä Kaliforniassa useaan otteeseen kasvomaskit päällä.

Kate Beckinsalen mielestä ikäeroista hössöttäminen on naurettavaa.

Beckinsale on puhunut aikaisemmin julkisuudessa siitä, kuinka ”naurettavaa” pariskuntien ikäeroista hössötys on.

– Voi tuntua poliittiselta teolta olla yli 32-vuotias nainen, joka pitää yhä hauskaa, Beckinsale on sanonut viitaten nuorempien miesten tapailuun.