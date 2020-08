Viikon päästä 50 vuotta täyttävä Tanja Karpela on aina ollut rohkeasti oman tiensä kulkija. Karpela on edennyt missistä ministeriksi ja uskaltanut luottaa rakkauteen, vaikka onkin saanut siipeensä useamman kerran.

Yleisön kerrotaan huokaisseen ihastuksesta helmikuussa 1991, kun tuoreeksi Miss Suomeksi kruunattiin turkulainen Tanja Vienonen, 20. Ilta-Sanomat kuvaili, kuinka valtakunnan kauneimmaksi valitun Vienosen silmänurkka kostui liikutuksesta. Vaikka Vienonen oli läpi kilpailun vahva ennakkosuosikki, hän ei itse ollut uskonut voittoonsa.

Tuskinpa Vienonen tai yleisö olisi tuolloin osannut arvata, että kimalteleva kruunu päässään poseeraavasta tuoreesta ylioppilaasta tulisi yksi Suomen seuratuimpia julkisuuden henkilöitä, kansanedustaja ja kulttuuriministeri. Politiikkaa sivuttiin jo voittoiltana, kun IS totesi maailman poliittiseen tilanteeseen viitaten ”missihulinoiden osuneen sotaisaan aikaan”.

Tanja Vienosesta tuli Miss Suomi vuonna 1991.

”Tanja sanoo, että jos hän tietäisi ratkaisun siihen, miten sota loppuu, hän olisi poliitikko, IS:n jutussa kuvaillaan.

”Kun en ole, enkä voi tilanteelle mitään, yritän vaan elää tätä elämää normaalisti”, tuore missi kommentoi IS:lle tuolloin.

Poliitikko hänestä kuitenkin tuli kahdeksan vuotta myöhemmin, kun hän nousi eduskuntaan keskustan äänikuningattarena. Sitä ennen Tanja Vienonen (nyk. Karpela, entinen Saarela) oli lehtien palstoilla yksityiselämänsä vauhdikkaiden käänteiden vuoksi. Etenkin kolmesti avioon astelleen ja kahdesti kihlautuneen Karpelan mieskuviot ovat olleet runsaasti otsikoissa.

– Jos huumorilla voisi vastata, niin naimisissa olo ei ole alaani. Ei tämä nyt ihan suju, niin kuin on suunniteltu, Karpela itse sanoi Radio Aallon haastattelussa vuonna 2009.

Nykyisen aviomiehensä, yrittäjä Janne Erjolan kanssa Karpela on ollut naimisissa keväästä 2009 ja parilla on samana vuonna syntynyt lapsi. Karpelalla on myös kaksi lasta ensimmäisestä avioliitostaan.

16 169 ääntä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa saanut Tanja Karpela intoutui vaali-iltana mojovasta äänipotista.

Karpela jätti politiikan kahden kauden jälkeen vuonna 2011, jolloin hän ei enää asettunut eduskuntavaaleissa ehdolle. 22. elokuuta 50 vuotta täyttävä Karpela on sittemmin vetäytynyt julkisuudesta ja on viime vuosina esiintynyt julkisuudessa lähinnä työnsä vuoksi. Eläinrakkaana tunnettu Karpela työskentelee nykyään koirien kouluttajana.

Toista oli tuoreen missin elämä 1990-luvun alussa. Turkulaiskaunotarta kiskottiin paikasta toiseen ja vapaapäiviä ei ollut. Missiorganisaatio oli luvannut Vienoselle sunnuntait vapaapäiviksi, mutta ne kuluivat lehtien kuvauksissa ja haastatteluissa. Jo ennen Miss Suomen titteliä Vienosella oli onnistumisia kauneuskilpailujen saralla: olihan hänet kruunattu jo Miss Yyteriksi, Miss Turuksi ja Aurinkotytöksi.

Miss Suomi -kisan aikana Vienonen oli IS:n lukijoiden ylivoimainen ennakkosuosikki ja voitti lehden järjestämän Kuuma linja -äänestyksen ylivoimaisesti. Lukijat hehkuttivat kommenteissaan Vienosen hunajanvaaleita hiuksia, taivaansinisiä silmiä ja säteilevää olemusta.

”Minulleko nousisi hattuun, ei ikinä!” tuore voittaja lupasi IS:n haastattelussa.

Missivuosien aikaisista haastatteluista käy ilmi, kuinka työkiireiden vuoksi Vienonen ehti nukkua usein vain kahden tunnin yöunia. Hän myös harmitteli, ettei aina ehtinyt syödä kunnolla. Matkatavaroiden joukosta löytyivät aina käsipainot ja kunnostaan Vienonen piti huolta aerobic-treenillä.

Linnan juhlissa Tanja Karpela oli aina yksi illan seuratuimmista vieraista. Kuvassa Karpela vuoden 2004 itsenäisyyspäivän vastaanotolla.

Urasuunnitelmat siinsivät myös muualla kuin mallimaailmassa. Opettajan sijaisuuksia tehnyt Vienonen suunnitteli työuraa luonnon suojelun parissa ja suunnitteli pyrkivänsä opiskelemaan maantiedettä.

Kun Tanja Vienonen kruunattiin missiksi, hän oli sinkku ja kuvaili unelmiensa miehen olevan raikas, älykäs ja urheilullinen. Machomiehistä hän ei tasa-arvon kannattajana välittänyt.

Missivuonnaan Tanja rakastui marokkolaistaustaiseen tanssijaan Simon Kratissisiin. Pari kihlautui vuonna 1991, mutta suhde päättyi eroon vuonna 1993.

Eron jälkeen Tanja Vienonen arvioi suhteen kaatuneen kulttuurilliseen eroihin, mutta kertoi itse hätkähtäneensä suomalaisten rasismista tummaihoista miesystäväänsä kohtaan. Hän kertoi eron olleen yhteinen päätös.

”Ihmisten mielipiteillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä eron kanssa. Minä elän omaa elämääni enkä anna yleisen painostuksen vaikuttaa siihen millään tavalla”, hän kommentoi.

Vuonna 1995 Tanja Vienonen avioitui Totti Karpelan kanssa ja otti sukunimekseen Karpela. Neljän avioliittovuoden aikana parille siunautui kaksi lasta: vuonna 1995 syntynyt tyttö ja vuonna 1998 syntynyt poika.

Karpela puhui avoimesti myös vuonna 1996 kokemastaan keskenmenosta, jolloin pari menetti vauvan Karpelan ollessa raskaana jo yli puolivälin.

Tanja Karpela kuvattuna helmikuussa 1997 esikoistyttärensä kanssa.

Karpela kertoi sairastuneensa synnytyksen jälkeiseen masennukseen esikoisen ollessa kymmenkuinen.

”Osasyinä olivat hormonitoimintojen lisäksi myös yleinen uupumus ja kokemani keskenmeno. Raskauden jälkeinen masennus tulee monille täytenä yllätyksenä. Minusta siitä pitäisi puhua neuvoloissa paljon nykyistä enemmän”, Karpela sanoi IS:lle 1998.

Uutisoinnit parin suhteesta eivät aina olleet kaunista luettavaa. Kaksi vuotta ennen häitä, juhannuksena 1993 Tanja Vienonen kärysi ratista, kun hänen verensä alkoholipitoisuudeksi mitattiin 1,07 promillea. Vienonen väitti paenneensa väkivaltaisesti käyttäytyvää miesystäväänsä ja teki asiasta rikosilmoituksen, mutta perui sen myöhemmin. Oikeus tuomitsi Tanja Vienosen rattijuopumuksesta 75 päiväsakkoon.

Kohutuin Karpelan miessuhteista oli hänen parisuhteensa silloisen valtiovarainministerin Sauli Niinistön kanssa. Puolivallattomaksi leskimieheksi julistautunut Niinistö ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Karpela onnistuivat pitämään suhteensa salassa lähes vuoden ajan ennen kuin tiedotusvälineet saivat vihiä asiasta alkuvuodesta 2001.

Seurustelu katkesi välillä, mutta alkoi uudestaan ja johti kihloihin marraskuussa 2003, jolloin Karpela toimi kulttuuriministerinä.

Kihlat purettiin seuraavana kesänä.

Karpelan sanotaan selittäneen eroa ”siivousteknisillä asioilla”. Vuonna 2010 Karpela selvensi alkuperäistä selitystään Radio Aallon haastattelussa:

”Heitin vitsinä itsestäni, että olen siivousvimmainen. Kukapa semmoista kestää?”

2018 julkaistussa Mäntyniemen herra -kirjassa Karpela muisteli yhteistä aikaansa Niinistön kanssa lämmöllä. Karpelan mukaan median pariskuntaan kohdistama kiinnostus otti koville.

”Media seurasi aktiivisesti yhteistä aikaamme ja koin tämän seurannan välillä suunnattoman raskaaksi”, Karpela sanoi kirjassa.

Tanja Karpela ja Sauli Niinistö edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä Kangasalalla kesän avajaisjuhlassa kesäkuussa 2001.

Karpelan mukaan Niinistön huumorintaju ja kyky käsitellä mediaa helpottivat tilannetta.

”Vaikka elämä on vienyt meidät eri suuntiin, arvostan tuota aikaamme paljon, sillä elämän eri tapahtumat kasvattavat meitä, kallisarvoisia muistoja antaen.”

Vuonna 2006 Tanja Karpela avioitui elokuva­ohjaaja Olli Saarelan kanssa ly­hyen seurustelun jälkeen. Karpela otti itselleen uuden aviomiehensä sukunimen ja pian myös molempien ihoa koristivat yhdessä otetut rakkaustatuoinnit.

Onni ei kestänyt pitkään, sillä eropaperit jätettiin marraskuussa 2007 ja avioero astui voimaan kesällä 2008. Molemmat poistivat myös yhdessä otetut tatuoinnit eron jälkeen.

Vuonna 2009 IS:n haastattelussa Karpela ei tahtonut eritellä eroon johtaneita syitä, mutta kertoi parin todella yrittäneen jatkaa liittoaan.

”Se ei sitten vain onnistunut, mutta yritimme oikeasti – ja kovasti”, Karpela kommentoi.

Pian eron jälkeen kesällä 2008 Tanja Karpela yhdistettiin helsinkiläiseen liikemieheen, kun kaksikko nähtiin yhdessä veneilemässä ja Kylie Minoguen konsertissa. Mies paljastui Janne Erjolaksi ja parin suhde eteni salamavauhtia. Entinen aviomies ihmetteli ex-vaimonsa nopeita liikkeitä.

”Jos julkistaa koko kansalle heti uuden suhteen, vaikuttaa siltä, että sitä kautta pääsee sitten avioeron yli. Lakaistaan sillä tavalla kaikki mennyt maton alle”, Olli Saarela kommentoi IS:lle ja lisäsi:

”Monta kertaa uusi suhde on laastari edellisen suhteen päätyttyä ja heti intoillaan, että tässä tämä nyt varmastion! En usko siihen itse, sillä pitkän suhteen aikana muodostuu kuitenkin sellainen suhde, ettei sitä voi noin vain unohtaa.”

Kulttuuriministeri Tanja Karpela ja kansanedustaja Päivi Räsänen keskustelivat eduskunnan täysistunnossa keväällä 2003.

Toisin kuitenkin kävi, sillä Tanja Karpela ja Janne Erjola ovat pitäneet yhtä yli vuosikymmenen ajan. Huhtikuussa 2009 avioituneella parilla on saman vuoden syyskuussa syntynyt poika. Syksyllä 2008 Karpela kehuikin IS:lle Erjolan lämmintä suhtautumista lapsiinsa.

”Janne rakastui koko pakettiin. En voisi ajatellakaan eläväni ihmisen kanssa, joka ei tulisi toimeen lasteni kanssa ja jota lapseni eivät hyväksyisi”, Karpela kommentoi tuolloin.

Moni ihmetteli umpirakastuneiden nopeita liikkeitä ja varsinkin sitä, että vain kolme kuukautta tapaamisen jälkeen Erjola muutti kansanedustajan ja tämän lasten luo.

Janne Erjola ja Tanja Karpela ovat pitäneet yhtä vuodesta 2009 asti ja heillä on samana vuonna syntynyt lapsi. Kuva vuodelta 2010.

Lähipiirilleen Karpela kertoi, että tiesi Erjolan olevan hänelle Se oikea.

”En ole koskaan pelännyt tehdä ratkaisuja. Jotkut ihmiset valitsevat mukavuudenhalusta mieluummin tutun helvetin kuin tuntemattoman paratiisin. Elämässä ei auta jahkailu, ratkaisuja pitää tehdäJos ei uskalla, ei elä. Olen ihminen, joka elää hetkessä. Olisi surullista, jos vanhana ajattelisin elämää, jonka olen jättänyt elämättä”, Karpela kommentoi IS:lle 2009.