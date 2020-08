Tarja Halonen muistelee kymmenen vuoden takaista hetkeä pietarilaisravintolassa – ilta sai erikoisen käänteen, kun Vladimir Putin alkoi yllättäen laulamaan

Presidentti Tarja Halonen ja pianisti Iiro Rantala tekevät yhdessä radio-ohjelmaa, jossa he kannustavat toisiaan railakkaisiinkin kannanottoihin.

Presidentti Tarja Halonen, 76, ja pianotaiteilija Iiro Rantala, 50, tekevät yhteistä radio-ohjelmaa Tunne ja järki. Yhteistyön käynnistymisessä oli oma osansa Rantalan edesmenneellä isällä Taunolla.

Tauno Rantalalla oli Helsingin Maunulassa polkupyöräliike. Hän myös osallistui sdp:n kokouksiin.

– Isä oli demareiden kokouksissa kaikkien tietämä henkilö. Hänellä oli selvästi esiintymisviettiä, koska hän rakasti puhumista ja piti mieleenpainuvia palopuheita, Iiro Rantala kertoo.

Kun ohjelmanteosta neuvoteltiin, Rantala mainitsi isänsä.

– Tarjalle oli täysi yllätys, että olin Taunon poika. Tieto tuntui parantavan yhteyttämme. Kiitos edesmenneelle isälleni kaivoimme kohta kalentereita sopiaksemme ohjelman teosta, Rantala taustoittaa.

– Olimme Iiron isän kanssa joskus tiukastikin eri mieltä asioista, mutta Iirosta näkee, että hänen isänsä on ollut kasvattajana hyvin avarakatseinen, Halonen arvioi.

Tunne ja järki on Yle Radio 1:n keskiviikkoisin esittämä radio-ohjelma, jossa kaksikko keskustelee ja kuuntelee musiikin eri lajeja. Oopperaa ja kansanmusiikkia käsittelevät jaksot on jo kuultu. Rapmusiikkiin tutustutaan 19. elokuuta. Sen jälkeen ohjelmalla on kuukauden tauko, koska Rantalalla on keikkoja Euroopassa. Karanteenin jälkeen ohjelmantekoa jatketaan 16. syyskuuta. Silloin aiheena on suomirock ja ohjelmassa vierailee Martti Syrjä.

Presidentti Tarja Halonen ja muusikko Iiro Rantala istahtivat samalle penkille kuvattavaksi, mutta poikkeuksellisista olosuhteista johtuen ja turvavälien ylläpitämiseksi, vuorotellen.

Presidentti ja pianisti olivat entuudestaan vain kättelytuttuja. Kätelty oli Linnan juhlien lisäksi parissa muussakin tilaisuudessa.

– Tarja on aivan jumalattoman hauska sekä ohjelmassa että sen ulkopuolella. Harrastan komediaa, joten minua ei saa ihan helposti nauramaan ääneen, mutta Tarjan jutuille olen suorastaan räkättänyt. Minua on ällistyttänyt hänen älynsä nopeus, Rantala mainitsee.

– Sanon aina, että jos meinaa olla pitkään politiikassa – ja sama koskee liike-elämääkin – kannattaa säilyttää huumorintajunsa. Ei se asioita ratkaise, mutta auttaa pysymään hengissä, Halonen toteaa.

– Kokemuksen myötä huomaa, ettei itseään kannata ottaa kauhean vakavasti. Oma arvo pitää tuntea, mutta on hyötyä osata katsoa asioita vähän pilke silmäkulmassa, presidentti jatkaa.

Halosen mielestä he kannustavat ohjelmassa toisiaan railakkaisiinkin kannanottoihin.

– Toivotaan, ettei tule loukattua ketään, presidentti sanoo.

Ohjelmassa kuullaan kiinnostavaa tietoa vähän muustakin kuin musiikista. On jo kuultu, että Elias Lönnrot on Tarja Halosen kaukainen sukulainen äidin puolelta. Tulossa on tarina siitä, kuinka Venäjän presidentti Vladimr Putin soitti ja lauloi Blueberry Hills -kappaleen silloiselle tasavallan presidentille ja hänen aviomiehelleen Pentti Arajärvelle Pietarissa vuonna 2010.

– Olimme entiseen suklaatehtaaseen tehdyssä ravintolassa, jossa Putin soitti pianoa ja lauloi meille. Putin kertoi englannin kielen opettajansa sanoneen, että englantia oppii ääntämään paremmin laulaen.

Esityksen taiteellista tasoa Halonen ei lähde ruotimaan.

– Paremmin hän soitti ja lauloi kuin mitä minä olisin tehnyt.

Iiro Rantalan suosikkeja ovat amerikkalaiset talkshow’t, joissa on vieraina viihdemaailman tähtien lisäksi myös valtion päämiehinä toimineita. Ohjelmista Rantala sai idean ehdottaa Haloselle ohjelmaa eri musiikkilajeihin tutustuen. Kaikille tuttuja ovat musiikkilajeja tyrmäävät kommentit kuten ”en voi sietää oopperaa”, ”inhoan hevimusiikkia” tai ”en ymmärrä jazzia”.

– Näissä poteroissa on helppo olla vaikka koko ikänsä, Rantala muistuttaa.

– Sanoisin itselle vieraista musiikkilajeista kuten vanhemmat sanovat lapsilleen uusista ruoista: maista edes, Halonen lisää.

Tekijöille itselleenkin on tullut ohjelman myötä uusia oivalluksia.

– Tarja suhtautui niin avoimesti nykymusiikin todella moderneihin koukeroihin, että hän sai pääni vähän kääntymään siihen suuntaan, Rantala myöntää.

– Ennakkoluulottomalla asenteella elämään saa enemmän. Siksi oli mukavaa lähteä tähän mukaan, Halonen huomauttaa.

Tarja Halosella on tulossa puolisonsa kanssa kuun lopulla hääpäivä, koska he avioituivat elokuussa 2000.

– Hyvä, että tuli puheeksi, pitääkin muistaa, Halonen huomaa.

Ihan aina hääpäivä ei ole pysynyt mielessä.

– Ruotsin kruununprinsessa Victoria onnitteli meitä eräänä vuonna hääpäivän johdosta. Pentti intti ensin vastaan, ettei meidän hääpäivämme ole nyt. Seuraavana päivänä pyysimme anteeksi, Halonen hymyilee.

Pitkään yhdessä ollut pari avioitui presidenttikauden alussa.

– Päätimme mennä kunnolla vihille, koska protokolla oli aina huolissaan, miten Halosen puolisoa nimitettäisiin. Heille ei oikein naapurinmies kelvannut.

Lapsille ja lähimmille ystäville ei kerrottu juhlinnan aihetta.

– Kutsuimme tilaisuutta ennalta elonkorjuujuhlaksi. Vain lapsista kaksi tiesi vihkimisestä, koska he olivat todistajina.

Iltatilaisuudessa presidentti otti taskustaan lapun ja sanoi paljastavansa uutislähetyksessä kohta kerrottavan asian.

– Kaikki kai luulivat, että kerron jotain Jolon panttivangeista, joka oli tuolloin iso uutisasia. Kun kerroin, että olimme menneet naimisiin, kaikki vain tuijottivat, olivatko varmasti kuulleet oikein.

Tilaisuudessa oli tarjolla hääkakku ja häävalssina kuultiin turvamiesten soittama Uralin pihlaja.

– Kun kuuntelee sen sanoja, ei se oikein häävalssin sanoitus ole, mutta piti löytää kappale, jonka turvamiehet osasivat soittaa.

Presdentti Halonen ei itse soita mitään instrumenttia, mutta hänen tyttärensä Anna soitti pianoa vähän yli kymmenvuotiaaksi.

– Annan isä Kari Pekkonen oli varsin musikaalinen. Hän soitti kitaraa joka päivä ja sai nuoruudessaan sivutuloja soittamalla rokkia.

Anna teki presidentistä biologisen isoäidin vajaa kuusi vuotta sitten, sitä ennen lastenlapsia oli Arajärven puolelta.

– Meillä musiikkiosaaminen paranee lapsissa ja lastenlapsissa. Lastenlapsissa on selvästi viehtymystä musiikkiin.

Presidentti ja hänen puolisonsa kuuntelevat paljon radiota, erityisesti Yle Radio 1:stä.

– Muistojen bulevardi -ohjelmaa kuuntelemme vakituisesti, vaikka meillä on välillä kovin erilainen käsitys kokoajien kanssa siitä, minkälaista musiikkia sinne sopisi laittaa. Mutta se kai on sallittua. Mukavia ovat myös musiikin taustoja käsittelevät ohjelmat.

Kaksikon uutuussarja on kuusiosainen.

– Jos ohjelmalle tulisi jatko-osa, kansalainen Sauli Niinistö saisi kutsun, kunhan hän on vapautunut nykyisestä pätkätyöstään, Rantala väläyttää.