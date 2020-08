Maailman parhaiten tienaavat miesnäyttelijät listattiin – tuttu nimi jatkaa Hollywoodin tulokuninkaana jo toista vuotta putkeen

Dwayne ”The Rock” Johnson kapusi taas Hollywoodin parhaiten ansaitsevaksi miesnäyttelijäksi.

Talouslehti Forbes on jälleen listannut maailman parhaiten ansaitsevat miesnäyttelijät vuodelta 2019.

Jo toista vuotta putkeen, tulokuninkaiden huipulle kapusi näyttelijä ja ex-showpainija Dwayne ”The Rock” Johnson, 48. Hän ansaitsi vuoden aikana liki 74 miljoonaa euroa.

Suurimmat tilinsä Johnson teki Netflix-elokuvallaan Red Notice, josta hän kuittasi lähes 20 miljoonaa euroa sekä nimeään kantavalla Under Armour -urheiluvaatemallistolla.

Näyttelijän tulot laskivat hieman aiemmasta, sillä vuonna 2018 Johnson piti kärkisijaa 75,5 miljoonan euron tuloilla.

Muun muassa Fast & Furious -elokuvia tähdittänyt Dwayne ”The Rock” Johnson on jo toista kertaa elokuvamaailman tulokuningas.

Dwayne Johnson tuli tunnetuksi showpainijana. Sieltä juontaa myös hänen kuuluisa lempinimensä ”The Rock”.

Lajista eläköidyttyään hän siirtyi näyttelemisen pariin. Parhaiten hänet tunnetaan muun muassa Fast & Furious -elokuvista ja Disneyn Vaiana-animaatiosta.

Johnson on naimisissa Lauren Hashianin kanssa. Johnsonilla ja Hashianilla on kaksi lasta, taaperoikäiset Tiana ja Jasmine. Lisäksi hänellä on edellisestä suhteestaan Dani Garcian kanssa tytär Simone.

Ryan Reynolds saa tulevaisuudessa kolmannen Netflix-pääroolinsa.

Listan toiselle sijalle nousi näyttelijä Ryan Reynolds. Hän ansaitsi vuodessa 60,4 miljoonaa euroa mm. esiintymällä elokuvissa Six Underground ja Red Notice. Heinäkuussa Netflix paljasti tuottavansa kolmannen Reynolds-elokuvan, mikä merkitsee uutta miljoonapottia tähdelle.

Mark Wahlberg on kunnostautunut dokumentaristina.

Elokuvamaailman kolmanneksi kovatuloisin on Mark Wahlberg peräti 49 miljoonan euron palkkakuitillaan. Wahlbergin Spenser Confidential -toimintakomediasta tuli Netflixin kolmanneksi katsotuin alkuperäiselokuva. Hän on myös tehnyt miljoonia tuottamillaan dokumenttisarjoilla McMillions ja Wahl Street.

Kärkikolmikon lisäksi tulokuninkaiden ”top-kymppiin” pääsivät Ben Affleck, Vin Diesel, Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler ja Jackie Chan.

Forbes ei ole vielä julkaissut eniten ansaitsevien naisnäyttelijöiden listaa. Viime vuonna kovatuloisin oli Scarlett Johansson, 34, joka tienasi ennen veroja ja muita vähennyksiä messevät 50 miljoonaa euroa.