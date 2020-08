Aleksi Valavuori julkaisi tunteikkaan päivityksen kamppailustaan alkoholismin ja talousongelmien kanssa – ”Tuhosin lähes kaiken”

Urheilun monitoimimies Aleksi Valavuori kertoo Instagramissa taloudellisesta kamppailustaan, ja sanoo tehneensä virheitä.

Urheilun ja tv:n parista tuttu Aleksi Valavuori kertoo Instagramissa talousahdingostaan ja raitistumisestaan. Valavuori julkaisi tilillään kuvan ulosottoviraston papereista, josta käy ilmi Valavuoren ulosottoon maksama summa.

Valavuorella tuli hänen kuvatekstinsä mukaan täyteen 500 päivää ilman alkoholia. Samalla Valavuori kertoo maksaneensa reilut 50 000 euroa ulosottoon.

Valavuori kertoo Instagram-julkaisussa selvitelleensä asioita verottajan kanssa muutaman vuoden. Hän toivoo, että pääsee yhteisymmärrykseen verottajan kanssa.

– Verottajan kanssa taistelu on kestänyt nyt kolme vuotta ja se on vienyt ihan kaiken, eikä taistelulle näy ihan heti loppua. Mutta, vaikka tulkintani verottajan näkemykseen on aika lailla erilainen ja se tuli monin tavoin yllätyksenä, tulen hoitamaan vastuuni, Valavuori kirjoittaa.

– Se mikä minulle lopulta tuomitaan maksettavaksi, sen maksan, teen kahta kovempaa duunia ja mihinkään karkuun en ole juoksemassa. Toivottavasti asiassa päästään järkevään yhteisymmärrykseen jossain kohtaa, hän jatkaa.

Valavuoren verotusasiat nousivat esille vuosi sitten, kun helmikuussa 2019 uutisoitiin, että Valavuorta epäillään veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta. Ilta-Sanomien tuolloisten tietojen mukaan Valavuoren vältetyn veron määrä oli satojatuhansia euroja. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 2014–16. Valavuoren asianajaja Heikki Huhtamäki sanoi tuolloin IS:lle, että Valavuori kiistää epäilyt.

Valavuori kertoo Instagram-kuvatekstissään tehneensä virheitä.

– Jossain kohtaa meni aivan liian kovaa ja aivan liian moni asia jäi hoitamatta. Joskus olen myös onnistunut, nykyään enemmän kuin aiemmin. Monista virheistä olen maksanut kovaa hintaa. Alkoholismin hinta on kuitenkin ollut ylivoimaisesti kovin, sillä onnistuin tuhoamaan lähes kaiken. Sen takia tässä kohti tuntuu nyt aivan helvetin hyvältä, nimittäin tiedän, että tuon taistelun olen viimein voittanut, Valavuori kertoo kuvatekstissään.

Alkoholismiin sairastunut Valavuori kiittää lähipiiriään sairauden kanssa taisteluun saamastaan tuesta. Valavuorella on vuosina 2012 ja 2015 syntyneet lapset Susanna Ilon kanssa.

Valavuori myös haluaa kuvatekstissään muistuttaa seuraajiaan siitä, että jokainen käy omassa elämässään erilaisia taisteluita. Valavuori kertoo työstävänsä kokemuksiaan kirjoittamalla. Valavuoren seuraajat kannustavat tätä eteenpäin kuvan kommenteissa.

Aleksi Valavuori muistetaan mm. Suomen Pelkokertoimen juontajana 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Argentiinassa kuvatusta seikkailuohjelmasta hänet palkittiin vuoden parhaan tv-esiintyjän Venla-palkinnolla 2008.

Nykyään Valavuori pitää urheiluun keskittyvää Valavuori Live -keskusteluohjelmaa Twitch-striimauspalvelussa.