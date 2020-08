Baywatchista tutun David Chokachin olkapäässä komeilee Sisu-tatuointi – suomalaissukuinen tähti pitää edelleen yhteyttä ex-kollegaansa Linda Lampeniukseen

Baywatch-sarjassa näytellyt David Chokachi jakoi Pamela Andersonin kanssa samanlaisen huumorintajun, maineen seksisymbolina – ja suomalaiset sukujuuret.

Näyttelijä David Chokachin, 52, olkapäätä koristaa tatuointi: SISU.

Tekstin alla komeilee Suomen leijonavaakuna.

– Olen kuunnellut koko ikäni äidin kertomuksia sisusta. Hän on ollut aina ylpeä suomalaisista juuristaan ja opettanut, mitä sisu merkitsee suomalaisille, miten vahvasta sanasta onkaan kyse, Chokachi kertoo IS:lle.

Äitiä on siis kiittäminen yhdysvaltalaisen näyttelijän tatuoinnista. Chokachin äidin vanhemmat, Paulamäet, olivat matkustaneet Vaasasta leveämmän leivän perään Amerikkaan osana liki puolen miljoonan suomalaisen muuttoliikettä.

Chokachi itse kasvoi vähän Mikkeliä suuremmassa Plymouthin kaupungissa Massachutsettsin osavaltiossa.

Chokachi-nimi tulee isältä, joka on amerikanirakilainen, Irakin turkmeeneja.

Pian David Chokachi nähdään taas Suomenkin televisiossa 1990-luvun rantakunnossa. Baywatch palaa ruutuun sen kunniaksi, että sarja alkoi 30 vuotta sitten.

Tatuointia näyttelijän olkapäässä ei vielä Baywatchissa päästä ihailemaan, mutta eipä näy ihotaidetta sarjan muillakaan henkilöillä. Vielä 1990-luvulla leimat käsissä kertoivat useimmiten kokemuksista vankilassa, merimiehenä tai raskaan sarjan rokkarina. Kansanmuotia tatuoinneista tuli myöhemmin.

Vuosina 1989–2001 esitetty Baywatch muistetaan Ritari Ässän eli David Hasselhoffin toisena suurmenestyksenä. Baywatch oli Guinnesin ennätystenkirjan mukaan jopa maailman katsotuin tv-sarja: yhden viikon aikana sen tapahtumia tuijotti jopa 1,1 miljardia ihmistä.

Moni tuijotti sarjaa myös kanadalaissyntyisen Pamela Andersonin takia.

– Tiedätkö, että myös Pamelalla on suomalaisia sukujuuria, Chokachi kysyy.

– Aina, kun äitini kävi kuvauspaikalla, hän puhui Pamelan kanssa Suomesta. Hän jopa antoi Pamelalle Suomi-sanakirjan – ja kehotti tätä opiskelemaan enemmän suomea.

Suomalaisjuurien lisäksi Chokachia ja Andersonia yhdistivät muutkin asiat.

– Meillä oli samanlainen, musta ja likainen huumorintaju. Meillä synkkasi hyvin, joten meistä tehtiin sarjassa pariskunta.

Yhteistä oli sekin, että Playboy-malli Andersonin tavoin Chokachia pidettiin 1990-luvulla seksisymbolina. Vuonna 1997 People-lehti valitsi hänet ”50 maailman kauneimman ihmisen listalle”.

Sarjassa vieraili ydinryhmän lisäksi lyhyesti myös muita ajankohtaisia henkilöitä. Suomalaisviulisti Linda Lampenius nähtiin viulua soittavan Arianan roolissa vuonna 1999, kun Lampenius loi uraa Yhdysvalloissa nimellä Linda Brava.

Chokachi muistaa Lampeniuksen hyvin, valittiinhan hänet korvaamaan Hasselhoff romanttisissa kohtauksissa suomalaisen kanssa. Lampenius on aiemmin kertonut IS:lle, että kieltäytyi suutelu- ja kylpykohtauksesta Hasselhoffin kanssa, koska piti tätä itselleen liian vanhana vastanäyttelijänä.

– En voinut uskoa, että voi olla noin ihana suomalainen tyttö, joka soittaa viulua kuin mestari, Chokachi muistelee.

– On hauskaa, että sosiaalisen median kautta olemme taas saaneet yhteyden toisiimme. Vaihdamme jonkin verran viestejä, ja Instagramin kautta näen, mitä hän puuhailee.

Baywatchissa Chokachi näytteli vuodet 1995–1999. Sen jälkeen hänellä on ollut keskeisiä rooleja muun muassa sarjoissa Witchblade ja Beyound The Break. Hän oli mukana myös Confessions of a Teen Idolissa, reality-sarjassa, jossa entiset tv-tähdet pyrkivät saamaan uransa uudelleen vauhtiin.

Töitä on siis riittänyt. Tätä Chokachi harmittelee vain sen takia, että Suomen-reissut ovat jääneet väliin.

– Äiti ja siskoni ovat käyneet Suomessa kahdesti, mutta molemmilla kerroilla minä olen joutunut jäämään töihin.

Toiveissa kuitenkin siintää matka isoäidin synnyinmaahan, kun joskus koronapandemian jälkeen maailmassa taas matkustellaan.

– Haluan nähdä Suomen kauneuden omin silmin.

SUB-kanavalla nähdään syksyn aikana Baywatchin jaksoja sarjan alusta lähtien.