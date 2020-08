Haley Ferguson tapasi poikaystävänsä Oula Palveen, kun Emily-sisko muutti tämän käsityksen urheilijoista poikaystävinä.

Yhdysvaltalainen Bachelor-tähti Haley Ferguson kertoo Help! I Suck at Dating -podcastissa, kuinka tapasi suomalaisrakkaansa. Fergusonin kaksoissiskolla Emilyllä oli näppinsä pelissä, jotta Haleyn tiet ristesivät jääkiekkoilija Oula Palveen kanssa.

”Planeetan huonoimpien jätkien” kanssa aiemmin deittaillut Haley kiinnostui urheilijoista, kun Emily alkoi seurustella ruotsalaisen jääkiekkoilija William Karlssonin kanssa. Ferguson ajatteli ennen, ettei koskaan voisi tapailla urheilijaa, sillä hänellä oli ennakkoluuloja näitä kohtaan.

– Siskoni alkoi seurustella jääkiekkoilijan kanssa, ja ajattelin että hitto, tämän takia haluan nyt seurustella urheilijan kanssa. Hänhän on hyvä tyyppi, sellaisia on olemassa, Haley Ferguson kertoo podcastissa.

Emilyn mukaan Haley oli huono löytämään potentiaalisia kumppaneita, joten sisko otti ohjat omiin käsiinsä löytääkseen tälle miehen.

– Olet surkea, anna kun menen Instagramiin, etsin jonkun eurooppalaisen tyypin, joka näyttää kivalta. Anna kun autan sinua, Emily kertoo avitusyrityksestään.

Haley Ferguson etsi aiemmin rakkautta useista tv-sarjoista.

27-vuotiaiden siskosten mukaan eurooppalaiset miehet ovat mukavampia, romanttisempia ja paremmin kasvatettuja kuin amerikkalaiset. Siskokset jopa kehottavat etsimään poikaystävää maista, joissa miehiä ei tavata ympärileikata. Fergusonien mielestä heidän sinkkuystävienkin olisi korkea aika tapailla muita kuin amerikkalaisia.

Emily Ferguson sanoo, että sen oikean kohdalla tulee varma tunne. Aiemmissa suhteissaan kaltoinkohdeltu Haley ei kuitenkaan tajunnut heti, että Palve oli se oikea. Nyt asia on kirkastunut hänelle.

– Hän oli minulle liian mukava, Haley Ferguson sanoo.

Emily-sisko on varma, että pari menee vielä naimisiin. Hän aikoo pitää kaikkien aikojen kaason puheen, sillä on hänen ansiotaan, että Ferguson ja Palve tapasivat. Palve on Emilyn mukaan jo kehottanut Haleyta katselemaan kihlasormuksia.

Tällä hetkellä Ferguson ja Palve asuvat eri maissa Palveen jääkiekkouran vuoksi. Ferguson asuu Las Vegasissa Yhdysvalloissa, ja Palve kiekkoilee Ruotsissa. Ferguson kertoo Instagramissa, miten vaikea hänen on päästä tapaamaan rakastaan. Parilla ei ole todisteita suhteestaan, ja matkustuskiellot ovat yhä voimassa.

– Päivä päivältä tuntuu vaikeammalta, kun en tiedä milloin näen hänet seuraavan kerran. Alun perin minun piti olla Ruotsissa tällä viikolla, Ferguson harmittelee.

Pari oli seurustellut vasta kaksi kuukautta, kun koronapandemia iski, ja kotikaranteeniin jäämistä suositeltiin. Ferguson ja Palve päättivät viettää karanteeniajan yhdessä Las Vegasissa, vaikka Ferguson aluksi jännittikin ratkaisua. Ferguson ei ollut koskaan asunut poikaystävänsä kanssa, joten tilanne oli uusi ja vaikea.

– Kolme ja puoli kuukautta karanteenissa yhdessä, vain kahden kuukauden tapailun jälkeen. Me teimme sen, Ferguson kirjoittaa asiasta Instagram-kuvatekstissään.

Fergusonin kaksoset tulivat tv-katsojille tutuiksi yhdysvaltalaisen The Bachelorin 20. kaudelta vuonna 2016. Lisäksi he etsivät rakkautta Bachelor in Paradise -ohjelman kolmannella ja neljännellä kaudella, ja heillä oli oma The Twins: Happily Ever After? -niminen ohjelma.