Gladiaattoreiden Safiirina tunnettu Oona Tolppanen sai kritiikkiä raskausajan treeneistään – julkaisi kipakan tilityksen arvostelijoille

Oona Tolppanen kertoo saaneensa paljon kritiikkiä raskausaikansa kuntoiluun liittyen.

Gladiaattorit-ohjelmasta tuttu liikunta-alan ammattilainen Oona Tolppanen jakoi blogissaan kipakan vastalauseen arvostelijoilleen. Tolppanen kertoo saaneensa osakseen paljon kritiikkiä kuntoiltuaan aktiivisesti raskausaikanaan.

Tolppanen odottaa esikoistaan miehensä, ex-jalkapalloilija Pekka Lagerblomin kanssa.

– Olen saanut paljon viestejä liittyen omaan treenaamiseen raskaana, niin fiilistelyjä siitä, että elän edelleen aktiivista elämää ja treenaan, kun taas kauhistelua ja hyssyttelyjä, ettei kannata kauheasti liikkua ja pitäisi olla varovaisempi, Tolppanen kirjoittaa blogissaan.

Oona Tolppanen napauttaa arvostelijoitaan blogikirjoituksessa.

– Olen myös saanut teiltä viestejä, että moni teistäkin on saanut arvosteluja ja katseita, jos olette treenanneet raskaana. Osalta on tullut jopa viestiä, etteivät ole uskaltaneet mennä kuntosalille, koska jotkut ovat tulleet kommentoimaan sitä, ettei siellä raskaana kuuluisi olla.

Tolppanen toteaa, ettei kritisoijilla ole tarvittavaa tietämystä aiheesta, ja kehottaa kaikkia raskaana olevia liikkumaan.

– Raskaus ei ole sairaus, silloin saa ja pitää liikkua, Tolppanen toteaa blogikirjoituksessaan.

– Aktiivisuus raskaana on vain hyvä juttu. Liikunnan perusrasitusta keho kestää kyllä, sekä monia ominaisuuksia voi harjoittaa ihan raskauden loppuun asti.

Tolppasen mukaan jokaisen odottavan äidin raskaudet ovat erilaisia, ja siksi jokaisella on oikeus itse päättää miten toimia.

– Joskus on vaikea ymmärtää ylipäätään, miksi kukaan kommentoi kenenkään toisen tekemistä, Tolppanen kirjoittaa blogissaan.

– Ainoa, joka oikeasti tietää, miltä omassa kehossa raskaana tuntuu, olet sinä itse. Muilla ei pitäisi olla vieressä mitään sanomista. Vaikka takana olisi monta raskautta, niin silti se tietotaito liittyy silloin vaan siihen omaan kehoon, ei muiden.

Oona Tolppanen tunnetaan parhaiten Gladiaattorit -sarjasta.

Tolppanen muistetaan Gladiaattorit-ohjelman Safiirina. Tolppanen on harrastanut ennen jalkapalloa maajoukkuetasolla ja pelaa rugbya maajoukkueessa. Helsinkiläisnainen on ammatiltaan liikunnanohjaaja ja liikunta-alan yrittäjä.

Tolppanen on ollut vuosien saatossa monessa mukana. Hän on kovassa fyysisessä kunnossa, mutta esimerkiksi hänen tähdittämänsä Gladiaattorit oli silti todella rankka fyysinen rutistus. Kuvausviikkojen päätyttyä Tolppanen on avautunut blogissaan tarkemmin siitä, kuinka rankka kokemus Gladiaattorit todella oli.

Gladiaattoreiden suomalaisversio palasi televisioon syksyllä 2017 Nelosella.

– Arvasin, että rankkaa tulee olemaan, koska yleisesti ihan yhden päivän kuvaukset ovat olleet rankkoja. Lisätään tähän vielä fyysiset urheilusuoritukset ja niihin valmistautumiset, sekä tätä soppaa lähes yhtäjaksoisesti puolitoista viikkoa putkeen. Voitte jo kuvitella, että edes sana rankka ei riitä kuvaamaan tätä ajanjaksoa, Tolppanen kertoi.