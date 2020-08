Samppanjaa, hellettä ja erotiikkaa! Knucklebone Oscar ja burleskitähti Molly Moonstone yhdistivät voimansa – kesäbiisi nyt ensinäytössä IS:llä

Kesää on vielä jäljellä – ainakin jos uppoutuu Knucklebone Oscarin hersyvään uutuuskappaleeseen Sea, sex and sun.

Pitkän linjan muusikko Knucklebone Oscar taiteili ranskalaismuusikko Serge Gainsbourgin Sea, sex and sun -hitistä oman versionsa – ja duetoi samalla ensimmäistä kertaa Suomen kuuluisimpiin burleskitähtiin kuuluvan Molly Moonstonen kanssa.

Musiikkiuraa burleskin ohella luonut tummaääninen Molly Moonstone oli nappivalinta kappaleeseen. Oscar pirautti Mollylle, eikä häntä tarvinnut montaa kertaa suostutella mukaan.

– Halusin kappaleeseen mukaan vahvan ja rohkean naisen. Molly on juuri sellainen. Kappale on hieman provosoiva, mutta kuitenkin huumorimielellä tehty. Meillä oli tarkoitus pitää hauskaa, ja siinä myös onnistuimme, Oscar kuvailee.

Voit katsoa Knucklebone Oscarin ja Molly Moonstonen ensimmäisen yhteisen musiikkivideon yllä olevalta videolta.

Yli 25-vuotisen uran tehnyt ja UMK:ssakin aikanaan kilpaillut Knucklebone Oscar on pitkän linjan blues- ja rockmuusikko, mutta halusi uutuuskappaleellaan hieman revitellä ja poiketa tutusta tyylistä. Retrokoneellisen taustaraidan tuottajana häärii Sami Baldauf, jonka kanssa Oscar on tehnyt aiemminkin yhteistyötä.

– Tämä on hauska kesäbiisi, jossa on sopivasti erotiikkaa, huumoria ja popahtavaa tyyliä. Yhdistimme kappaleen retrotyyliä hieman modernimpaan ilmeeseen, Oscar sanoo.

Sea, sex and sun on ranskankielinen kappale, mikä ei Ranskassa asunutta Oscaria haitannut ollenkaan. Molly puolestaan joutui äänitysstudiossa suuren haasteen eteen, sillä ranska ei ollut hänelle entuudestaan niin tuttu kieli.

– Hän on uskomattoman nopea oppimaan! Annoin ääntämisohjeita vieressä, mutta Molly on niin lahjakas, että hän oppi heti, vaikka ei välttämättä aina tiennyt tarkkaan mitä mikäkin tarkoittaa, Oscar paljastaa.

Kappale heräsi eloon Helsingin merimaisemissa kuvatussa leikkisässä musiikkivideossa.

– Halusimme tehdä todellisen kesäilottelun, jossa samppanja kuohuaa ja meininki on hyvä, Oscar kiteyttää.

Kesän vaihtuessa syksyksi Knucklebone Oscar nähdään myös televisiossa Nelosen All Together Now -uutuuslaulukisan vakiotuomarina. Lisäksi mies keikkailee kokoonpanonsa kanssa ja viimeistelee Tuomari Nurmion kanssa tehtävää gospelalbumia sekä omaa sooloalbumiaan, jotka on tarkoitus julkaista tämän ja ensi vuoden puolella.

Molly Moonstone, oikealta nimeltään Saana Koskinen, puolestaan on burleskitaitojensa ja musiikkiuransa lisäksi tunnettu taiteilija.