Suosikkibloggaaja Natalia Salmela sai esikoisensa – synnytys alkoi yllättäen neuvolakäynnillä

Bloggaaja on aiemmin kertonut, ettei hän koskaan haaveillut äitiydestä, vaan raskaus tuli yllätyksenä.

White Trash Disease -blogistaan tunnettu somevaikuttaja Natalia Salmela, 33, on saanut esikoisensa. Salmela paljasti ilouutisen Instagramissaan ja jakoi samalla herkän perhekuvan. Sairaalassa otetussa kuvassa bloggaaja pitelee vastasyntynyttä pienokaistaan sylissään leveä hymy kasvoillaan.

– Kiitos ryhmään pääsystä. T: Benkku, tuore äiti kirjoitti kuvan yhteydessä.

Myöhemmin hän julkaisi kuvan vastasyntyneestä vauvasta ja kertoi synnytyksestään. Salmelan lapsivedet menivät yllättäen, kun hän oli neuvolassa tutkimuspöydällä tarkistettavana. Bloggaajan mukaan synnytys eteni nopeasti.

– Klo 10 olin neuvolassa, klo 10:30 menikin lapsivedet tutkimuspöydälle lääkärin tsekatessa tilanteen (paras munkki ever, koska en olisi halunnut sitä määrää mihinkään lattioille ja oli 2 ammattilaista vieläpä ympärillä). Klo 14 alkoi säännölliset supistukset, 17:30 oltiin Jorvissa synnärillä, ja 6h myöhemmin homma olikin ohi, Salmela kertoi synnytyksestään.

Salmela kiitteli myös sairaalahenkilökuntaa ja epiduraalipuudutusta.

– Top 3 parhaat asiat viimeiseltä vuorokaudelta: 1) epiduraali 2) henkilökunta, joka antoi epiduraalin 3) lapsi, joka syntyi epiduraalin vaikutuksen alaisena. Ainiin, muistinko mainita jo epiduraalin? Nyt tämä kaveri vaan safkaa ja nukkuu, aika lungia. Meillä on käynyt kyl hyvä tsägä kaiken osalta! En olis parempaa starttia voinut toivoa, vaikka Benkku pisti hieman draamankaarta synttäripäivänsä loppumetreille. No, vartin huoli ei tunnu tässä kokonaisuudessa enää kovin relevantilta.

Salmela kertoi aiemmin rehellisessä blogikirjoituksessaan, että raskaus tuli hänelle yllätyksenä. Hän myönsi, ettei hän koskaan haaveillut äitiydestä.

– Tässä on ollut nyt viime aikoina aika paljon sulattelemista. Kuulemma jopa heille, jotka lasta ovat toivoneet ja odottaneet kovasti, usein puhkeaa raskauden alkuvaiheessa kunnon mielen myllerrys. Mitäpä luulette, että kävi ihmiselle, joka on käyttänyt noin 30 vuotta elämästään vakuuttaakseen lähipiirinsä, ettei halua lapsia, nainen kirjoitti.

Salmela teki positiivisen raskaustestin vain kaksi kuukautta avioeronsa jälkeen. Salmela meni naimisiin entisen miesystävänsä kanssa huhtikuussa 2018 kahdeksan kuukauden seurustelun jälkeen. Vuotta myöhemmin liitto kuitenkin päättyi eroon, ja nykyisen miehensä kanssa Salmela alkoi seurustella kaksi kuukautta eropäätöksen jälkeen.

– En ole mikään daiju ja tiedostan kyllä tosiasiat. Tiedän esimerkiksi, että avioeroni astui voimaan vain pari kuukautta sitten ja edelleen käyn asiaa läpi, Salmela kirjoitti.

– Tiedän myös, että olemme seurustelleet lapsen isän kanssa kanssa vasta reilut seitsemän kuukautta, mikä on jopa minun, spontaanin ja nopeasti liikkuvan tekijämuijan, mielestä pelottavan lyhyt aika koko loppuelämän kestävään yhteisprojektiin ryhtymiseen, hän avautui blogissaan.

Natalia Salmela lukeutuu Suomen tunnetuimpiin bloggaajiin ja sosiaalisen median vaikuttajiin. Hänen Instagram-tilillään on yli 36 tuhatta seuraajaa. Salmela on tunnettu rehellisestä ja suorapuheisesta asenteestaan, ja hän on vuosien varrella ottanut usein kantaa tabuiksi miellettyihin aiheisiin blogissaan.