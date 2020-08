Playboy-kuvat siivittivät 19-vuotiaan Dorothy Strattenin Hollywood-rooleihin – mustasukkaisen aviomiehen silmitön raivo katkaisi tien tähtiin

Tasan 40 vuotta sitten Hollywoodia vavisutti yksi sen historian julmimmista murhista, kun mustasukkainen aviomies vei tähteyteen matkalla olleen Dorothy Strattenin hengen.

Kuin Marilyn Monroe. Vaaleat kutrit, hurmaava olemus ja ystävälliset silmät. Playboy-tähti Dorothy Strattenia verrattiin reilut 40 vuotta sitten usein legendaariseen vaaleaverikköön, eikä suotta. Kanadalainen kaunotar nousi maailmanmaineeseen vuonna 1979, ollessaan vain 18-vuotias. Elokuussa hän esiintyi kuuluisan Playboy-lehden kuukauden puputyttönä.

Myöhemmin hän niitti mainetta myös vuoden puputyttönä, ja yhtäkkiä kaikki viihdemaailman ovet olivat auki kolmen lapsen perheessä kasvaneelle naapurintytölle.

Strattenin elämä päättyi kuitenkin synkimmällä mahdollisella tavalla vain vuosi sen jälkeen, kun kaikki oli alkanut. Otsikoihin jouduttiin painamaan uutinen silmittömästä tragediasta: mustasukkaisuuden sokaisema aviomies oli murhannut tähden ja itsensä.

Vain 20-vuotiaan Strattenin raaka murha järkytti Hollywoodia perustuksiaan myöten.

Kanadalaiskaunottaren elämä kiertyi kahden menestysvuoden ajan tiiviisti hänen aviomiehensä Paul Sniderin ympärille. Yhdeksän vuotta vanhempi Snider oli itseasiassa juuri se, joka alun perin siivitti Strattenin tien kuuluisuuteen.

Kaksikon tiet kohtasivat ensimmäisen kerran Dairy Queen -ravintolassa Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa. Ravintolassa osa-aikaisesti työskennellyt, huoleton ja suloinen Stratten, silloin vielä nimeltään Dorothy Ruth Hoogstraten, oli kuin magneetti, joka veti Snideria puoleensa.

Pian he alkoivat tapailla, ja suhde syveni pikavauhtia. Snider huomasi heti, että Strattenilla oli lahjoja valokuvamalliksi. Snider palkkasi kuvaajan ottamaan naisesta alastonkuvia, jotka lähetettiin Playboy-lehdelle kesällä 1978. Vaikka Stratten oli kokematon ja ujo, hänellä ei ollut mitään sitä vastaan. Hän haaveili elokuvatähteydestä eikä halunnut jäädä loppuiäkseen pikaruokaravintolaan.

Paul Snider ja Dorothy Stratten.

Kesän lopussa Stratten pakkasi jo tavaransa ja muutti Los Angelesiin. Playboy oli lähettänyt limusiinin hakemaan häntä sillä hetkellä, kun kuvat olivat saapuneet perille. Se oli ensimmäinen kerta, kun vaatimattomissa oloissa kasvanut Stratten pääsi edes lentokoneeseen.

Tasan vuoden päästä naisen kuvat komeilivat Playboyssa, sukunimi oli lyhentynyt virallisesti muotoon Stratten ja hän oli tuttu näky Playboy-klubilla enkelten kaupungin vilskeessä.

Suhde Sniderinkin kanssa sinetöitiin avioliitolla. Huhu kertoo, että Playboy-moguli Hugh Hefner oli ottanut Strattenin heti siipiensä suojaan niin väkevästi, että hän vastusti tämän avioliittoa viimeiseen asti. Myös Strattenin ystävät varoittivat häntä Sniderista. Heidän mielestään naisen perässä Los Angelesiin muuttaneen miehen käytös oli muuttunut omituiseksi.

Stratten puolestaan koki olevansa Sniderille kiitollisuudenvelassa, mutta mitä enemmän hänen ympärillään leijui tähtipölyä, sitä vähemmän hän ehti viettää aikaansa aviomiehensä rinnalla.

Playboy-moguli Hugh Hefner ja Dorothy Stratten.

Suurin unelma kävi toteen, kun Playboy-maineen myötä Strattenille alkoi sataa elokuva-alan töitä. Yhteensä hän näytteli viidessä elokuvassa, joista viimeinen oli Peter Bogdanovichin ohjaama Etsivät vauhdissa (1981). Bogdanovich tapasi Strattenin Playboy-kartanossa ja näki sielunsa silmin naisen valkokankailla. Tutustuttuaan Stratteniin hän myös rakastui tulisesti. Parilla oli kiihkeä salasuhde, joka alkoi elokuvan kulisseissa New Yorkissa.

Ei ole yllätys, että suhde Sniderin kanssa nitisi tässä vaiheessa jo liitoksissaan. Työkaverit ja läheiset olivat pistäneet merkille avioparin jatkuvan sananvaihdon ja riitelyn. Snider olisi halunnut lentää vaimonsa luo New Yorkiin kuvauksiin, mutta Stratten ei suostunut tähän.

Kuukausia myöhemmin Stratten palasi Playboy- ja elokuvatöiden sekä mallikiertueen välissä Los Angelesiin, hänen ja Sniderin yhteiseen kotiin. Se tuntui täysin vieraalta.

Kanadalainen kaunotar Dorothy Stratten nousi maailmanmaineeseen vuonna 1979: elokuussa hän esiintyi kuuluisan Playboy-lehden kuukauden puputyttönä.

Ura otti uusia kierroksia, kun Stratten valittiin vuoden puputytöksi huhtikuussa 1980. Komeat juhlallisuudet vietettiin Playboy-kartanossa, ja kiitospuheessaan Stratten kehui Hefnerin tehneen hänestä maailman onnellisimman naisen. Lennähdettyään takaisin New Yorkiin Stratten kirjoitti Sniderille, että hän halusi omaa tilaa.

Lopulta kesäkuussa, vain muutama viikko ensimmäisen hääpäivän jälkeen, Stratten totesi suoraan, että he olivat nyt niin taloudellisesti kuin fyysisestikin eronneet. Snider raivostui niin, että hän tyhjensi parin yhteisen pankkitilin, hyppäsi sänkyyn entisen tyttöystävänsä kanssa ja palkkasi yksityisetsivän varjostamaan Strattenin liikkeitä.

Kaiken huipuksi kanadalainen Snider oli Los Angelesissa ilman työlupaa ja töitä, joten hän rahoitti mustasukkaisia tempauksiaan myymällä vaimonsa Playboysta saamia palkintoja ja omaisuutta, kuten 26 000 dollarin arvoisen Jaguarin.

Dorothy Stratten esitti nimiroolia scifi-komediassa Galaxina (1980).

Heinäkuussa Etsivät vauhdissa -elokuvan kuvaukset olivat loppuneet. Stratten oli viettänyt juuri ihanan, 10 päivää kestäneen loman Bogdanovichin kanssa. Lempi leiskui, ja palattuaan kotiin hän muutti kaikessa hiljaisuudessa uuden rakkaansa kartanoon Bel Airiin.

Snider oli kuitenkin tietoinen Strattenin uudesta elämästä yksityisetsivän avulla. Sairaalloinen mustasukkaisuus oli horjuttanut hänen mielenterveyttään. Eräänä elokuisena iltana hän lähti aseen kanssa Bel Airin -kartanoa kohti ja piiloutui tontin laitamille aikeenaan ampua. Tuntien hiljaisuuden jälkeen hän luovutti ja ajoi autollaan kukkulalle, josta näki koko kaupungin. Myöhemmin hän myönsi ystävälleen harkinneensa sinä iltana vakavasti itsemurhaa.

Elokuun 8. päivä Snider ja Stratten tapasivat toisensa pikaisesti entisellä yhteisellä kodillaan. Stratten puolestaan ilmoitti, että hän on rakastunut Bogdanovichiin ja haluaa laittaa avioeron virallisesti vireille.

Ilmoitus syöksi Sniderin yhä syvemmälle pimeyteen. Seuraavien päivien ajan hän etsi epätoivon vallassa itselleen uutta asetta.

Hyväntahtoisena ihmisenä Stratten uskoi vilpittömästi, että hän ja Snider voisivat olla vielä ystäviä, kaikesta huolimatta. Siksi hän suostui tapaamaan Sniderin vielä kerran, jotta pari voisi sopia eron käytännön järjestelyistä. Stratten olisi voinut antaa asianajajan hoitaa lopullisen eron, mutta hänen mielestään kaikki sujuisi vaivattomammin, jos he puhuisivat suoraan toisilleen.

Hefner ja Bogdanovich näkivät asian toisin. He kielsivät Strattenia astumasta lähellekään Snideriä. Stratten oli kuitenkin itsepäinen ja kieltäytyi ajattelemasta pahaa miehestä.

Parin entinen yhteinen koti humisi tyhjyyttään, kun Stratten astui asuntoon sisälle tuona kohtalokkaana torstai-iltapäivänä, 14. elokuuta 1980.

Stratten ja Snider juttelivat tyylikkäästi sisustetussa olohuoneessa. Sen jälkeen mikään ei ollut ennallaan. Pian kohtaamisen jälkeen Snider ja Stratten päätyivät makuuhuoneeseen, jossa Snider raiskasi Strattenin. Sen jälkeen hän ampui vaimoaan kasvoihin haulikolla. Tunti tämän jälkeen hän riisti hengen itseltään makuuhuoneen suljetun oven takana.

Snider asui tuohon aikaan muutaman kämppäkaverin kanssa, joista yksi oli nuori ja kaunis Patti Laurman. Hänestä Snider halusi tehdä seuraavan suuren Playboy-tähden. Kämppäkaverit saapuivat kotiin kahdeksan maissa illalla tietämättä järkyttävästä tragediasta. He huomasivat Strattenin auton pihassa, ja olettivat suljetun makuuhuoneen oven tarkoittavan sitä, että pari kaipasi yksityisyyttä.

He istuivat olohuoneessa katsomassa televisiota useita tunteja tietämättä, että oven takana odotti järisyttävä murhenäytelmä. Yhdentoista aikaan illalla huolestuneet kämppäkaverit avasivat oven. Alastomat Snider ja Stratten makasivat kuolleina lattialla, suuressa verilammikossa.

– Se oli niin hirveää, että se näytti kauhuelokuvan lavastetulta kohtaukselta. He olivat kuin vahanukkeja tekoveressä. Se kuva ei koskaan katoa mielestäni, se on piirtynyt verkkokalvoilleni ikuisiksi ajoiksi, kämppäkaveri Laurman on muistellut sanoinkuvaamatonta näkyä.

Dorothy Strattenin viimeinen leposija Westwood Village Memorial Park -hautausmaalla Los Angelesissa.

Nouseva tähti oli sammunut yhtä nopeasti kuin oli syttynytkin. Vain 20-vuotiaan Strattenin raaka murha järkytti Hollywoodia perustuksiaan myöten.

Hugh Hefner ja Peter Bodganovich pyörivät itsesyytösten syvässä suossa. Bogdanovich ei koskaan toipunut Strattenin kamalasta kohtalosta, hänen uransa ohjaajana otti osumaa menetyksestä. Hän kirjoitti lopulta kirjan nimeltään Dorothy Stratten: Yksisarvisen surma, jossa hän syytti Hefneriä ja Playboy-piirejä Strattenin kohtalosta.

Bodganovich ei kyennyt päästämään irti elämänsä rakkaudesta ja ajautui lopulta romanssiin Strattenin pikkusiskon Louisen kanssa. Pari meni naimisiin kahdeksan vuotta murhan jälkeen. Liitto kesti yli 10 vuotta.

Viimeisen leposijansa Stratten sai Westwood Village Memorial Park -hautausmaalta Los Angelesista. Saman laakean nurmen alla lepää myös toinen vaalea kaunotar Marilyn Monroe sekä Hugh Hefner.

Strattenin hautakivessä komeilee Bodganovichin rakkaalleen valitsema sitaatti Ernest Hemingwayn novellista Jäähyväiset aseille.

“Jos joku tuo poikkeuksellista rohkeutta tähän maailmaan, murtaakseen hänet täytyy maailman viedä hänen henkensä. Joten totta kai, se vie hengen. Se tappaa kaikki kiltit, herkät ja urheat, puolueettomasti. Vaikka et kuuluisi heihin, voit olla varma, että se tappaa lopulta sinutkin. Silloin se vain ei pidä erityistä kiirettä.”

Lähteet: Daily Mail, ABC News, IS Arkisto