Hollywoodin huipulta roskaleffoihin – näin avioliitto Tom Cruisen kanssa tuhosi Katie Holmesin lupaavan uran

Katie Holmes putosi Hollywoodin tähtikaartista tavattuaan ex-aviomiehensä Tom Cruisen.

Näyttelijä Katie Holmes on lähes yhtä tunnettu avioliitostaan Tom Cruiseen kuin omasta näyttelijäurastaan. Parin suhde keräsi laajaa huomiota vuosien ajan, kunnes liitto päättyi yllättäen eroon vuonna 2012.

Kahdeksan vuotta tähtiparin avioliiton päättymisen jälkeen Holmes nähdään muun muassa tappajanukeista kertovassa Brahms: The Boy II -kauhuelokuvassa ja elämäntaitokirjaan perustuvassa The Secret: Dare to Dream -romanssielokuvassa.

Kummatkaan elokuvat eivät ole saaneet lämpimää vastaanottoa kriitikoilta, ja monet ovat kummastelleet näyttelijätähden uran nykyistä tilaa, kertoo The Telegraph. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten teinidraama Dawson’s Creekistä tähteyteen ponnistaneesta Holmesista uumoiltiin nimittäin isoa menestystä.

Katie Holmes putosi Hollywoodin huipulta mentyään naimisiin Tom Cruisen kanssa.

Holmes näytteli huippusuositussa sarjassa poikatyttö Joey Potteria vuosina 1998–2003. Vastanäyttelijät hehkuttivat tuolloin nuoren Holmesin näyttelijätaitoja vuolaasti.

– Katiella on enemmän piileviä kykyjä kuin kenelläkään niistä, joiden kanssa olen aikaisemmin työskennellyt. On nyt hänen omalla vastuullaan, että hänestä muovautuu seuraava Meryl Streep, eikä hänen tule levätä laakereillaan, Holmesin Dawson’s Creekin aikainen vastanäyttelijä Joshua Jackson kertoi Rolling Stone-lehdelle vuonna 1998.

Sarjan ohjaaja Kevin Williamson puolestaan kuvaili Holmesia harvinaiseksi jalokiveksi ja hypnoottiseksi.

Katie Holmes nousi kuuluisuuteen Dawson’s Creek -saippuasarjasta 90-luvun lopulla.

Jo teini-ikäisenä mallina työskennellyt Holmes sai ensimmäisen virallisen näyttelijäroolinsa vuoden 1997 elokuvasta The Ice Storm. Dawson’s Creek läpimurtoroolinsa hän nappasi seuraavana vuonna.

Vuosituhannen vaihtuessa Holmesin ura oli nousukiidossa. Hän teki kiitellyn roolisuorituksen vuoden 2000 komediassa Wonder Boys, jossa hän näytteli muun muassa Michael Douglasin ja Frances McDormandin rinnalla.

Vuonna 2003 Holmes nähtiin April Burnsin roolissa draamakomediassa Aprilin juhlat. Elokuva kertoo nuoresta naisesta, joka järjestelee kiitospäivää perheelleen pienessä New Yorkin asunnossaan. Lisäksi Holmes tähditti muun muassa hittielokuvia Irtiotto ja Thank You for Smoking.

Monet tuntevat Holmesin vuoden 2005 Batman Begins -elokuvasta.

Vuonna 2005 Holmes nappasi Bruce Waynen tyttöystävän roolin elokuvassa Batman Begins. Huomiota niittänyt roolisuoritus kiidätti Holmesin kovaa vauhtia yhdeksi Hollywoodin kirkkaimmista tähdistä. Ennen 26 vuoden ikää Holmes oli jo ehtinyt työskennellä Christopher Nolanin ja Sam Raimin tapaisten kuuluisien elokuvantekijöiden kanssa.

Sitten Holmes tapasi tulevan aviomiehensä Tom Cruisen. Cruise tunnetaan näyttelijäuransa lisäksi vahvoista suhteistaan mysteeriseen Skientologia-nimiseen kirkkoon, johon monet Hollywood-tähdet kuuluvat.

Cruise ja Holmes, joita fanit kutsuivat nimellä TomKat, olivat hyvin poikkeuksellinen julkkispari. Moni muistaa tempauksen, jossa Cruise hyppi Oprahin keskusteluohjelman sohvalla julistaen rakkauttaan Holmesia kohtaan. Umpirakastunut pari meni kihloihin vain seitsemän viikkoa ensitapaamisensa jälkeen.

Holmes ja Cruise herättivät paljon huomiota omituisilla tempauksillaan. Pari ajoi punaisella matolla moottoripyörällä vuonna 2005.

Holmesin uran kannalta suhde Cruisen kanssa oli tuhoisa. Batman Begins -elokuvan tuottaneen Warner Brosin raportoitiin vuonna 2005 olevan tyytymätön Holmesin ja Cruisen suhteen keräämään mediahuomioon. Pari oli julkistanut suhteensa samoihin aikoihin, kun Holmesin Batman Begins -elokuva oli saanut ensi-iltansa.

Raportoidun mukaan Warner Bros koki suhteen vievän huomiota pois juuri julkaistusta elokuvasta. Holmesin antamissa haastatteluissa puhuttiin enimmäkseen suhteesta Cruiseen, ja Batman Begins jäi taka-alalle.

– Hän ei tule olemaan jatko-osassa, lähde paljasti tuolloin New York Post-lehdelle, viitaten Holmesiin.

– Warner on iloinen, että ihmiset keskittyvät nyt siihen kuka tulee näyttelemään Jokeria sen sijaan, että he keskittyisivät Katieen ja Tomiin.

Katie Holmes ja Tom Cruise olivat aikanaan yksi Hollywoodin seuratuimmista tähtipareista.

Alle kaksi vuotta myöhemmin huhut siitä, ettei Holmesia nähtäisi The Dark Knight -nimisessä jatko-osassa vahvistettiin. Hänet korvattiin näyttelijä Maggie Gyllenhaalilla. Warner Bros kertoi tuolloin näyttelijävaihdoksen johtuneen ”aikataulullisista konflikteista”.

The Dark Knightista tuli yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista elokuvista. Samaan aikaan Holmes puolestaan näytteli huomiotta jääneessä komediaelokuvassa Mad Money yhdessä Diane Keatonin ja Queen Latifahin kanssa.

Holmesin ja Cruisen tytär Suri syntyi vuoden 2006 huhtikuussa. Tähtipari meni naimisiin seitsemän kuukautta myöhemmin perinteisessä Skientologia-kirkon seremoniassa. Tyttärensä syntymän jälkeen Holmes piti kahden vuoden pituisen tauon näyttelemisestä.

Holmes ja Cruise kuvattuna Suri-tyttärensä kanssa vuonna 2007.

Myös tauon aikana Cruisen ja Holmesin suhdetta kritisoitiin ja piikiteltiin jatkuvasti. Wall Street Journal -lehti huomautti tuolloin artikkelissaan Holmesin imagon huonontuneen huomattavasti suhteen aikana.

Ollessaan naimissa Cruisen kanssa Holmes teki hyvin sekalaisia rooleja. Hän vieraili televisiosarjoissa, näytteli teatterissa, ja teki kritisoituja roolisuorituksia floppielokuvissa. Lehdet keskittyivät yhä tähden avioliittoon Cruisen kanssa, Skientologiaan sekä paparazzien jahtaamaan Suri-tyttäreen.

Holmes ja Cruise erosivat vuonna 2012, eikä Suri-tytärtä ole nähty sittemmin julkisuudessa.

Vuonna 2012 Holmesin ja Cruisen avioliiton uutisoitiin päätyneen eroon. Yllättävä paljastus aiheutti Yhdysvalloissa valtavan mediakohun. Fanit odottivat paljastuksia avioliiton kulisseista ja tunnetusti mysteerisestä Skientologia-kirkosta, jonka korkea-arvoinen jäsen Cruise oli. Holmes kuitenkin pysyi hiljaa.

Avioero selvitettiin kaikessa hiljaisuudessa 12 päivän aikana, eikä Holmes ole avautunut aiheesta sittemmin. Näyttelijä on kommentoinut aihetta julkisuudessa hyvin suppeasti.

– Se aika oli intensiivistä. Se vaati paljon huomiota ja minulla oli pieni lapsi sen kaiken lisäksi, Holmes poikkeuksellisesti kertoi InStyle-lehden haastattelussa.

Katie Holmes on ollut vaitonainen erostaan ja yksityiselämästään.

Sittemmin Holmes on pitänyt yksityiselämänsä, avioeronsa, ja tyttärensä poissa julkisuudesta. Nykyisin 14-vuotiasta Suri tytärtä ei ole kuvattu avioeron jälkeen.

Holmes nähdään usein New Yorkin metrossa tai ruokakaupoissa ostoksilla. Avioliittonsa aikoihin näyttelijä nähtiin säännöllisesti matkustamassa yksityisellä helikopterilla Cruisen mittaville tiluksille Coloradon vuoristoon. The Telegraphin mukaan Holmes näyttää kuitenkin aidosti nauttivan saavuttamastaan yksityisyydestä.

Vuonna 2016 Holmes ohjasi ensimmäisen elokuvansa All We Had. Draamaelokuva keskittyy äidin ja tyttären väliseen suhteeseen. Ohjaus saattaa olla näyttelijätähden valitsema uusi urapolku, sillä raporttien mukaan Holmes valmistelee jo seuraavan elokuvansa ohjaamista.