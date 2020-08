JVG:n ennätykset jäivät historiaan – nuori raumalaisartisti on pitänyt listakärkeä hallussaan jo kuukausia

William on tehnyt vasta pari vuotta, mutta pitää tiukasti hallussaan listakärkeä.

Williamin eli Ville Virtasen Penelope-hittiä on kuunneltu Spotifyssä yli 9 miljoonaa kertaa. Nyt siitä on tullut pisimpään ykkösenä ollut suomalainen kappale.

Huippusuosittu rapduo JVG eli Jare ja VilleGalle tekivät viime vuonna historiaa kappaleellaan Ikuinen vappu, josta tuli pisimpään suoratoistopalvelu Spotifyn ykkösenä ollut suomalainen kappale.

Nyt kaksikon 66 päivän huima ennätys on rikottu, sillä raumalaismuusikko Williamin trap-kappale Penelope on ollut Suomen kuunnelluin kappale 67 päivän ajan.

Helmikuussa julkaistu Penelope on noussut hitiksi, jota on tähän mennessä kuunneltu Spotifyssä yli 9 miljoonaa kertaa. YouTubessa kappaletta on soitettu yli 1 200 000 kertaa.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta videolta:

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

William eli Ville Virtanen on vähän päälle parikymppinen opiskelija, joka on tehnyt musiikkia vasta muutaman vuoden ajan.

Virtanen sai biisille vierailemaan isossa nosteessa olevan yhdysvaltalaisräppäri Cleverin, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa poptähti Justin Bieberin kanssa.

William julkaisee syksyllä esikoisalbuminsa, jolta Penelope oli ensimmäinen julkaistu single.

Suomen kaikkien aikojen ennätystä pitää Luis Fonsin ja Daddy Yankeen lattarihitti Despacito 69 päivällä, johon Williamillakaan ei ole enää pitkä matka.

Asiasta kertoi ensin Rumba.