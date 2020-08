Jethron ja Hjalliksen ystävyys kesti epäonniset venekaupat: ”Meillä on yhdessä hersyvän hauskaa”

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro -uutussarjassa nähdään millainen on Jetin ja Hjalliksen Diilistä alkunsa saanut, yhteisten bisnesten ja epäonnisen venekaupan marinoima ystävyys.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro on uutuussarja, jossa 2020-luvun hyvät herrat Hjallis Harkimo ja Jethro Rostedt järjestävät rennon saunaillan Hjalliksen kotona Sipoossa. Jokaisessa jaksossa saunanlämmityspuuhiin saapuu mielenkiintoisia vieraita aina politiikan huipulta lööppien kestosuosikkeihin.

Samalla nähdään, miten sujuu Harkimo-Rostedt-kaksikon kokkaus kesäkeittiössä ja millainen on Jetin ja Hjalliksen Diilistä alkunsa saanut, yhteisten bisnesten ja epäonnisen venekaupan marinoima ystävyys.

– Kaikki lähti liikkeelle vuonna 2009 Diilissä ja siitä suhde on syventynyt. Nykyään teemme yhdessä bisnestä, televisiota ja johan tässä on saunottukin, Rostedt sanoo IS:lle.

Tänä päivänä miehet viettävät valtavasti aikaa yhdessä myös vapaalla. Viime viikonloppuna miehet viettivät villejä rapujuhlia Harkimon Sipoon-kodissa, kun taas Rostedt isännöi samat juhlat vuosi takaperin.

Hjalliksen ja Jethron yli 10 vuotta kestänyt ystävyys sai alkunsa Diili-sarjan kuvauksista.

Kiinteistökuninkaana tunnettu Rostedt nousi suuren yleisön tietoisuuteen kilpailijana Diilistä, jota Harkimo on luotsannut viiden tuotantokauden ajan. Rostedt tunnustaa olleensa liikemiehenä tunnetun Harkimon fani pitkään – jo silloin, kun hän ei vielä itse ollut julkisuudessa.

– Hjalliksella on takanaan helvetinmoinen ura aina tähän hetkeen. Nyt hän on kansanedustaja ja puoluejohtaja. Lojaalisuus on kaikkein tärkeintä ja en tiedä, onko olemassa Hjallista lojaalimpaa äijää olemassa, Rostedt hehkutta bisneskumppaniaan.

Politiikasta on sittemmin tullut miehiä yhdistävä seikka, sillä Harkimo kutsui Rostedtin aikoinaan perustamaansa Liike Nyt -eduskuntaryhmään.

– Hjallis aina sanoo, että mulla on ihan kuivat jutut ja puujalkavitsit, vaikka toki sen osin myönnänkin. Hänellä on kyllä hyvä huumorintaju. Meillä on yhdessä hersyvän hauskaa, Rostedt jatkaa.

Hjallis Harkimo pyhittää viimeiset lomapäivänsä perheelle, sillä hänen 15-vuotias poika Dan muuttaa Yhdysvaltoihin syksyn saapuessa.

Molemmat tunnetaan kovista puhelahjoistaan, mutta suurilta törmäyksiltä on kuitenkin vältytty.

– Me tullaan hyvin toimeen ja juttu luistaa niin hyvin, ettei siitä oikeen ota aina selvää, mihin suuntaan se lähtee. Meillä ei tule koskaan mitään ongelmia, Harkimo lisää tyhjentävästi.

Rostedt osti muutama vuosi sitten Harkimolta kalliin veneen, joka upposi satamalaiturissa, mutta näistäkin kahnauksista kaksikko on päässyt sopuun.

Politiikasta on sittemmin tullut miehiä yhdistävä seikka, sillä Harkimo kutsui Rostedtin aikoinaan perustamaansa Liike Nyt -eduskuntaryhmään.

Miesten heinäkuu kului täysin kuvausten parissa, ja syksyn saapuessa työt politiikan ja asuntovälityksen saralla saavat jatkoa. Harkimo aikoo pyhittää tulevan kahden viikon lomansa täysin perheelle: jo toinen Harkimon kolmesta pojasta, 15-vuotias Dan muuttaa Yhdysvaltoihin.

Vuosikausia kestäneen ystävyyden myötä Harkimon ja Rostedtin pojat ovat ystävystyneet keskenään. Molempien jälkikasvua nähdään myös uutuussarjassa pienissä sivurooleissa.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro -sarjassa kaksikko saunottaa suomalaistähtiä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan julkisuuden nurjat puolet: muun muassa verottajan syyniin joutunut ralliautoilija Jari-Matti Latvala, rajusti velkaantunut ex-kiinteistökuningatar Kaisa Liski, epäonnistuneista maskikaupoista lööppeihin päätynyt Tiina Jylhä ja monia muita.

Liikemiesten haastattelussa vierailla on mahdollisuus puhua suunsa puhtaaksi itseään koskettavista tapahtumista. Keskustelujen lisäksi Sipoossa nostetaan verkkoja, hakataan halkoja ja lauletaan.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.