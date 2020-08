Erikoislaatuinen amerikkalaismiljonääri käytti naisten stringejä kasvomaskina – pian hänet pidätettiin Norjassa

Tietoturvayhtiö McAfeen perustaja John McAfee, 74, pidätettiin Norjassa.

Tietoturvayhtiö McAfeen perustaja John McAfee, 74, tunnetaan särmikkäänä ja erikoislaatuisena hahmona, joka on onnistunut kartuttamaan itselleen miljoonaomaisuuden tietoturvabisneksellään. Nyt McAfee on joutunut poikkeuksellisen mediahuomion keskipisteeksi, sillä tietotekniikkaguru joutui maanantaina viranomaisten hoiviin Norjassa, kertoo New York Post.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun McAfee matkusti käyttäen kasvojensa suojana naisten mustia stringejä. Viranomaisten pyynnöistä huolimatta McAfee ei suostunut korvaamaan itse kehittämäänsä suojusta oikealla kasvomaskilla, joka johti lopulta pidätykseen.

McAfee kertoi pidätyksestään myös omalla Twitter-tilillään.

– Minut pidätettiin. Miksi? Vierailin Kataloniassa juuri ennen kuin Eurooppa kielsi matkustamisen. Kun yritin palata Saksaan, pääsyni evättiin. He vaativat maskin käyttöä. Puin ylleni stringit. He vaativat, että vaihdan sen oikeaan. Kieltäydyin.

McAfee kertoi aluksi tilillään pidätyksen tapahtuneen Norjassa, mutta jälkeen päin hän väitti, että poliisit olisivat ottaneet hänet kiinni Saksassa.

John McAfee joutui pidätetyksi, kun hän kieltäytyi riisumasta stringejä naamaltaan.

– Koronavirusmaskini on se ongelma. Minä väitän, että se on turvallisin vaihtoehto ja kieltäydyn käyttämästä mitään muuta – terveyteni vuoksi, McAfee perusteli maskinsa käyttöä.

Miljonäärin matkassa oli tämän Janice-vaimo, joka jatkoi aktiivista twiittailua miehensä sen jälkeen, kun McAfee joutui viranomaisten hoiviin.

– Häntä ei pidätetty sen vuoksi, että hän käytti stringejä maskina. Hänet pidätettiin sen takia, että hän ei suostunut vaihtamaan maskia lääketieteellisesti sertififioituun maskiin, Janice twiittasi.