Näin sujui Sanna Marinin kuherrus­kuukausi häiden jälkeen – ”Se on ollut sitä parasta lomaa itselle”

Sanna Marin kertoi lomakuulumisiaan saapuessaan Säätytalolle hallituksen syksyn ensimmäiseen iltakouluun.

Hallitus kokoontui lomien jälkeiseen ensimmäiseen iltakouluun Säätytalolla keskiviikkona. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Säätytalolle saapuessaan hänen ja puolisonsa Markus Räikkösen häiden jälkeisestä ajasta.

Varsinaiselle häämatkalle tuore aviopari ei suunnannut, vaan häiden jälkeinen kuherruskuukauden aika on kulunut kotimaassa. Pääministeri nautti yhteisestä ajasta Emma-tyttären kanssa.

– Olemme olleet ihan kotosalla niin täällä Helsingissä kuin Tampereella, viettäneet aikaa meidän tyttäremme kanssa ja se on ollut sitä parasta lomaa itselle, että on saanut olla Emman kanssa paljon. Kaikki leikkipuistot lähialueilla on tullut kyllä käytyä läpi ja siellä turvaetäisyydet pidetty, Marin kertoo Säätytalon portailla.

Marin ja Räikkönen menivät naimisiin lauantaina 1. elokuuta Kesärannassa.

– Myös häissä huomioitiin tietenkin tämä koronatilanne, olimme hyvin pitkälti ulkotiloissa ja pidimme etäisyyksiä ja aika pienellä porukalla, vain läheisimpien ihmisten kanssa, Marin kertoo.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen menivät naimisiin Kesärannassa.

Marinin ja Räikkösen häät pidettiin pieninä. Vieraita oli vain noin 40. Marin kertoi uutisen naimisiinmenostaan Instagramissa. Marinin hääpukuna oli sama valkoinen silkkisatiinista tehty asu, jota hän käytti Linnan juhlissa 2018.