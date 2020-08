Yökylässä-ohjelman kuvaukset jatkuivat suuresta surusta huolimatta – katsojien tyly palaute pysäytti Maria Veitolan

Isän kuolemasta seurannut suru paistoi tv:ssä Maria Veitolan kasvoilta. Juontaja ei kuitenkaan tahtonut esittää iloista.

Tv-persoona Maria Veitola kertoo saavansa vahvaa palautetta Yökylässä Maria Veitola -ohjelmastaan. Veitolaa kohtasi muutama vuosi sitten suuri suru, joka teki ohjelman kolmannen kauden kuvaamisesta vaikeaa. Veitola kuuli kommentteja vakavuudestaan ja ymmärsi, ettei katsoja voi tietää, mitä juontajan yksityiselämässä taustalla tapahtuu.

Veitola kertoo tapauksesta, jossa hän sai katsojilta suoraa palautetta olemuksestaan televisiossa. Kolmannen kauden kuvausten alussa Veitolan isä kuoli. Veitola jatkoi töitä, mutta suru näkyi hänestä. Katsojat eivät tienneet syytä Veitolan vakavuudelle.

– Julkisuudessa käytiin keskustelua, että miksi mä olen niin vakava. ”Se Veitola on niin ärsyttävä kun se ei koskaan edes hymyile.”

Julkisuuden henkilöiltä odotettu jatkuva iloisuus on Veitolan mielestä vaikeaa, hän ei tahdo esittää ohjelmassa muuta kuin on.

Maria Veitola kyläilee uudella kaudella 14 kertaa.

Syvälle Veitolan ja suomalaisten tunnettujen henkilöiden välisiin keskusteluihin sukeltava ohjelma tuli tv-katsojille tutuksi jo vuonna 2015. Sarjan kuudes kausi alkaa syyskuussa MTV3-kanavalla. Uusi kausi on totuttua pidempi, sillä yökyläilypaikkoja on tällä kertaa peräti 14.

Korona on näkynyt myös Yökylässä-kuvauksissa. Ohjelman pieni, vain nelihenkinen tekijätiimi noudattaa kuvauksissa tarkasti viranomaisten ohjeita. Jaksojen henkilöiden kanssa on keskusteltu etukäteen, ja hygieniaan panostetaan. Veitola kertoo pohtineensa, vaikuttaako erikoisaika kuvausten tunnelmaan.

– On joitakin tyyppejä, jotka tavallaan elävät tämmöistä elämää muutenkin. Sitten on joitakin ihmisiä, joiden koko elinkeino on koetuksella sen takia. Joidenkin kanssa on puhuttu enemmän ja joidenkin kanssa vähemmän, Veitola kertoo.

Yökylässä-ohjelman kolmannen kauden aikana Maria Veitolaa kohtasi suuri suru.

Veitola saa jatkuvasti viestejä ohjelman katsojilta. Veitolan mukaan viesteistä välittyy ihmisten vahva tarve tulla kuulluiksi, ja hän on otettu siitä, että hänet nähdään turvalliseksi keskustelukumppaniksi.

– Saan ihan tajuttomasti kutsuja yökylään ihan tuntemattomilta ihmisiltä, Veitola kertoo.

Tulevalla kaudella Veitola vierailee muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Manuela Boscon, Jukka Hildénin, Maisa Torpan, Tuomas Kyrön, Vappu Pimiän ja Esa Tikkasen luona. Ovensa Veitolalle avaavat uudella kaudella myös Eija Vilpas, Jukka Rintala, Roni Back, Maaret Kallio ja Kape Aihinen. Veitola viettää kunkin luona kaksi päivää ja yhden yön.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan uudet jaksot MTV3-kanavalla torstaina 3.9. klo 21 alkaen.